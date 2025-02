Samsung Galaxy S25 Ultra vs Google Pixel 9 Pro XL : quel smartphone Android est le meilleur ?

Il y a un nouveau shérif en ville ! Si les Pixel de Google représentent souvent le pinacle des smartphones Android, les derniers Galaxy S25 de Samsung ont de quoi faire vaciller l’édifice. Alors, comment choisir entre le S25 Ultra et le Pixel 9 Pro XL ?

Deux smartphones très haut de gamme, qui s’affrontent à plus forte raison qu’ils ont tous deux écopé d’un joli 8/10 dans nos colonnes. Voyons comment nous pouvons tenter de les départager ! Le Samsung Galaxy S25 Ultra est vendu à partir de 1479 euros et le Google Pixel 9 Pro XL à partir de 1099 euros. Quel est le meilleur smartphone Android ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S25 Ultra et Google Pixel 9 Pro XL

Modèle Samsung Galaxy S25 Ultra Google Pixel 9 Pro XL Dimensions 77,6 mm x 162,8 mm x 8,2 mm 76,6 mm x 162,8 mm x 8,5 mm Interface constructeur One UI Android Stock Taille de l’écran 6,9 pouces 6,8 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 2992 x 1344 pixels Densité de pixels 498 ppp 487 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Google Tensor G4 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Mali-G715 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 10 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 42 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5060 mAh Poids 218 g 221 g Couleurs Noir, Argent, Or, Bleu, Vert, Gris Noir, Blanc, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Les plus beaux smartphones Android ?

Commençons par dire que si vous cherchez un smartphone compact, faites demi-tour. Les S25 Ultra et Pixel 9 Pro XL (c’est écrit dans le nom) sont des monstres gigantesques. Mais ils affichent aussi une philosophie de design diamétralement opposée.

Cette année, Samsung propose un smartphone plus anguleux que jamais. Un véritable rectangle, imposant, ne laissant presque son son grand écran visible sur la face avant. Le Pixel est plus rondelet, plus chaleureux aussi. On est moins fan des tranches brillantes du smartphone de Google, mais on préfère également la disposition « camera bar » des appareils photo au dos du smartphone. Une bête affaire de préférence.

À moins, bien sûr, que vous ne prévoyiez de faire un usage extensif du stylet S Pen, exclusif au Galaxy S25 Ultra. Le cas échéant, vous savez déjà quel smartphone il vous faut. Du reste, Google et Samsung ne se fichent pas de nous avec un verre ultra résistant sur l’écran et le dos, ainsi qu’une certification IP68 qui rassure, en cas de chute accidentelle dans l’eau.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Qui peut détrôner Samsung en matière d’écrans ?

Eh bien… Google ? En effet, la dalle OLED du Pixel 9 Pro XL est factuellement plus lumineuse que celle de son principal concurrent. C’est en tout cas ce que nous apprennent nos sondes, qui ont relevé presque 2600 nits sur le premier contre 2350 nits sur le second. En revanche, seul le Galaxy S25 Ultra profite d’un traitement antireflets particulièrement efficace. Selon nous, ça compense largement la « perte » de luminosité.

Côté colorimétrie, les deux smartphones sont redoutables et proposent un point blanc satisfaisant par défaut (avantage Pixel en sortie de boîte, sans réglages). Concernant la couverture du gamut DCI-P3, c’est balle au centre avec 77% des deux côtés.

Alors comment les départager ? Le Galaxy S25 Ultra propose un écran un peu plus grand (116,9 cm² contre 109,7 cm2), et une définition supérieure — même si elle n’est pas activée par défaut. Si vous nous demandez notre avis, on dira simplement qu’il est difficile de faire machine arrière lorsqu’on a essayé un écran antireflets. On donne notre point au Galaxy S25 Ultra.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les meilleurs smartphones pour l’IA

Samsung et Google sont probablement les entreprises les plus avancées en matière d’IA embarquée sur smartphone. Autant dire que le duel s’annonce serré, au chapitre des interfaces.

Vous connaissez la chanson : Google opte pour une approche assez « neutre » en matière d’UI, avec une surcouche très épurée quoique fonctionnelle. Samsung pousse la personnalisation beaucoup plus loin avec One UI 7.0 — la mise à jour la plus conséquente jamais offerte à son système.

On retrouve une Now Bar (semblable à la Dynamic Island des iPhone), des briefings d’actualité par IA, mais aussi une intégration étonnante de Bixby et Gemini afin d’effectuer des tâches automatisées par l’IA. Le Pixel 9 Pro XL, lui, embarque bien entendu Gemini à la racine, qui peut être mobilisé de n’importe où et nous apporter des informations contextuelles. Google propose également une myriade de fonctionnalités adaptées à la retouche photo.

Difficile de départager les deux rivaux dans cette catégorie. On aurait malgré tout tendance à préférer le Galaxy, pour la simple et bonne raison qu’il dispose, déjà, des derniers atours en matière d’IA. De plus, One UI 7.0 est une absolue réussite.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Pixel à la traine

On ne va pas y aller par quatre chemins : le Snapdragon 8 Elite du S25 Ultra écrase littéralement la puce Tensor G4 du Pixel 9 Pro XL. Il reste un smartphone tout à fait véloce pour les tâches du quotidien, et permet de jouer à des jeux gourmands dans un bon niveau de qualité. Mais la stabilité et la vaillance à toute épreuve de son concurrent ne peuvent être ignorés. Il n’y a pas photo, si vous voulez le smartphone le plus performant du moment, c’est vers le Samsung Galaxy S25 Ultra qu’il faut vous tourner.

Deux excellents photographes

Samsung et Google tiennent la dragée haute aux concurrents en matière de photographie. Traditionnellement, Samsung propose une polyvalence accrue, là où Google mise beaucoup sur les capacités computationnelles de ses modules photo. En est-il de même sur les derniers modèles en date ?

Samsung Galaxy S25 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.9 ;

Téléobjectif 3X : 10 Mpx, f/2.4, OIS ;

Téléobjectif 5X : 50 Mpx, f/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/2.2.

Google Pixel 9 Pro XL :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.7 ;

Téléobjectif 5x : 48 Mpx, ƒ/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, ƒ/2.2.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

De superbes photos, en toute circonstance. Voilà peu ou prou la promesse des Galaxy S25 Ultra et Pixel 9 Pro XL. De véritable point and shoot, qui rendent chaque cliché exceptionnel à sa manière. Google propose des clichés assez contrastés, chaleureux, là où Samsung vise davantage la saturation (surtout des bleus). Des « pattes » différentes, pour des photos à la qualité égale. Bien sûr, le S25 Ultra a une longueur d’avance en matière de définition, avec son module 200 mégapixels. Mais, dans l’ensemble, le Pixel 9 Pro XL n’a pas à rougir face à son concurrent.

Avec leur optique secondaire, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, la différence de qualité est encore moins notable entre les deux concurrents. Ici, c’est donc plutôt la fameuse patte artistique, la signature de chaque constructeur, qui jouera le rôle d’arbitre.

Samsung Galaxy S25 Ultra, ultra grand-angle

Mode Nuit

Si le Google Pixel 9 Pro XL est un irrésistible photophone, impossible pour nous de ne pas lui préférer le S25 Ultra ne serait-ce que pour l’incroyable polyvalence dont il fait preuve sur les longues focales. Équipé de deux optiques dédiées, il offre une qualité d’image étourdissante, quel que soit le scénario d’usage. Ne nous faites pas dire ce que nous n’avons pas dit : le Pixel 9 Pro XL reste un formidable photophone, l’un des meilleurs même. Mais le S25 Ultra va simplement un peu plus loin dans sa proposition (et ça se paie).

x5

Un Galaxy plus endurant

S’ils embarquent une batterie de capacité équivalente, il apparaît que le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d’une bien meilleure autonomie, offrant jusqu’à deux jours d’utilisation sur une seule charge. Son concurrent aura plus vite tendance à s’essouffler après une journée et demie — ce qui reste tout à fait honorable.

Idem du côté de la recharge. Le S25 Ultra reprend plus vite des couleurs. Comptez une heure pour refaire un plein, et 20 minutes de plus pour le Pixel 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung Galaxy S25 Ultra ou Google Pixel 9 Pro XL : lequel choisir ?

Ce qui doit surtout guider votre choix, au final, c’est l’épaisseur de votre enveloppe. Si vous avez un budget de 1500€, il nous apparaît incontestable que le Samsung Galaxy S25 Ultra est le meilleur smartphone Android du moment. Mais ses atouts valent-ils vraiment les 400€ d’allonge qu’il faut mettre sur la table, par rapport au Pixel 9 Pro XL ?

C’est à vous de faire la suite du travail, à la lumière des différences illustrées dans ce comparatif. Mais, quel que soit votre choix, soyez assurés que vous aurez entre les mains un petit bijou de technologie, qui sera par ailleurs maintenu à jour pendant sept ans dans les deux cas.