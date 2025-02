Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max : quel est le smartphone incontournable ?

C’est le duel le plus évident, et dans le même temps peut-être aussi le plus tendu de tous. Lequel, du fleuron de Samsung ou du flagship d’Apple sera le meilleur dans notre comparatif ?

C’est le lot de tous les smartphones Galaxy de Samsung : se confronter au dernier iPhone en date. Ce sont aujourd’hui deux mastodontes qui s’affrontent, chacun représentant à sa manière ce qu’il se fait de mieux sur Android et sur iOS. Arriverons-nous à les départager ? Le Samsung Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max sont tous deux disponibles pour 1479 euros. Quel est le meilleur smartphone des deux ? Voici notre versus.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S25 Ultra et iPhone 16 Pro Max

Modèle Samsung Galaxy S25 Ultra Apple iPhone 16 Pro Max Dimensions 77,6 mm x 162,8 mm x 8,2 mm 77,6 mm x 163 mm x 8,25 mm Interface constructeur One UI N/C Taille de l’écran 6,9 pouces 6,9 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 2868 x 1320 pixels Densité de pixels 498 ppp 460 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 10 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 120 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh N/C Poids 218 g 227 g Couleurs Noir, Argent, Or, Bleu, Vert, Gris Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

La cour des (très) grands

Les Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max sont probablement les deux plus grands smartphones du marché, actuellement. Avec leur écran de 6,9″, et leur empreinte particulièrement généreuse, ils ne sont absolument pas faits pour être utilisés à une main. En revanche, ils donnent leur maximum pour assurer un confort de lecture, et de visionnage, optimal.

Deux appareils massifs donc, par ailleurs assez lourds (218 g et 227 g), qui se parent de matériaux comme le titane et l’aluminium pour un effet premium garanti. Le Galaxy, comme l’iPhone, ont veillé à réduire autant que possible les bordures autour de l’écran pour laisser toute la place nécessaire au contenu.

Parmi les particularités, on retiendra évidemment le S Pen côté Samsung, ainsi que le bouton Action et la Commande de l’appareil photo côté iPhone. Les deux sont certifiés IP68, et profitent d’un verre très résistant pour échapper aux griffes et autres risques de casse en cas de chute.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Deux écrans monstrueux

Apple et Samsung font partie des marques à proposer, année après année, les meilleurs écrans du marché. Et, on va le voir, le duel est extrêmement serré entre le S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max. Passons déjà sur la résolution (légèrement supérieure sur le premier) et la fréquence d’affichage (identique, plafonnée à 120 Hz) pour nous concentrer sur la luminosité.

Disons d’abord que les deux sont parfaitement bien armés pour une lecture confortable en extérieur. La dalle OLED dépasse les 2200 nits chez l’un comme chez l’autre. Mais, le Galaxy S25 Ultra a une légère avance, ainsi qu’un revêtement anti-reflets qui lui assure une réflectance réduite.

Côté colorimétrie, les deux rivaux jouent à armes égales. On constate peu de dérive colorimétrique, et un delta E mesuré — bien qu’un peu élevé, par défaut. La dalle du Samsung semble capable d’afficher des couleurs un peu plus généreuses que son concurrent, mais l’œil non averti ne le remarquera probablement pas.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung a une belle longueur d’avance sur l’IA

Il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, cette année, chez Apple. iOS 18 n’apporte pas de changements majeurs à la formule, et la seule particularité logicielle notable sur ce dernier modèle est bien la commande de l’appareil photo — vrai-faux bouton permettant, notamment, de déclencher la prise de vue (si on se souvient que le bouton existe).

Samsung, avec son S25 Ultra, dégaine One UI 7.0 et dans la foulée Android 15. La dernière mouture de la surcouche ajoute notamment la Now Bar (ersatz de la Dynamic Island de l’iPhone), mais aussi et surtout une intégration toujours plus poussée de l’intelligence artificielle. Bixby s’associe maintenant à Gemini pour proposer des interactions profondes et malignes au sein de l’écosystème. Sans aller jusqu’à dire qu’on peut presque tout faire à la voix, il est indéniable que ce nouvel assistant vocal surpasse de plusieurs hauteurs ce vieux Siri qui aurait bien besoin d’une dose d’IA pour nous rendre (enfin) service.

Côté mises à jour, en revanche, nous sommes dans le très haut du panier, avec 7 ans garantis chez Samsung et Apple.

Des performances stellaires (mais il y a un vainqueur)

La puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro Max est déjà monstrueuse, mais la Snapdragon 8 Elite du S25 Ultra la surpasse en performances brutes. Reste que, quel que soit votre choix, soyez assurés d’avoir entre les mains un smartphone irréprochable au chapitre des performances. D’autant que leur gestion de la température est exemplaire. Même une longue session de jeu ne devrait pas se faire ressentir sur le châssis du smartphone.

Modèle Samsung Galaxy S25 Ultra Apple iPhone 16 Pro Max AnTuTu CPU N/C 467686 AnTuTu GPU N/C 631318 AnTuTu MEM N/C 285812 AnTuTu UX N/C 367114 3DMark Wild Life Extreme N/C 4363 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 26 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 59 / 55 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 60 / 116 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 60 / 275 FPS Geekbench 6 Single-core N/C 3387 Geekbench 6 Multi-core N/C 8330 AnTuTu 10 N/C 1751930 Voir plus de benchmarks

Apple a-t-il sa chance en photo ?

Les modèles Ultra de Samsung sont reconnus comme étant parmi les meilleurs photophones du marché. L’iPhone 16 Pro Max a-t-il seulement une chance de rivaliser cette année ?

Samsung Galaxy S25 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.9 ;

Téléobjectif 3X : 10 Mpx, f/2.4, OIS ;

Téléobjectif 5X : 50 Mpx, f/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/2.2.

iPhone 16 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les smartphones du jour sont très à l’aise en photographie. Ils sont très bien équipés, et profite d’années d’expérience de leur concepteur pour un traitement numérique efficace. Comme souvent, Apple a tendance à proposer des clichés assez neutres, laissant les utilisateurs faire leur tambouille à l’aide des « styles photographiques » permettant de trouver sa propre patte. Chez Samsung, tout est un peu plus saturé, alléchant… trop beau pour être vrai ? Non, mais il est indéniable que le fabricant sud-coréen aime mettre le paquet avec des visuels qui claquent.

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Samsung rattrape son retard sur l’iPhone avec l’ultra grand-angle, qui passe à 50 mégapixels. Pas de surprise sur le rendu : il est assez proche de celui obtenu au grand-angle. Des images au piqué très intéressant, tantôt naturelles chez Apple, tantôt saturées chez Samsung. Du bel ouvrage, et une optique amusante à utiliser sur les scènes de paysage.

Samsung Galaxy S25 Ultra, ultra grand-angle

Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid

Mais Apple se fait malheureusement distancer sur la longue focale. C’est inévitable : son seul téléobjectif 12 mégapixels ne peut tout simplement pas rivaliser avec la qualité des deux optiques dédiées de Samsung. Celles-ci sont mieux définies, et plus polyvalentes dans tous les scénarios d’usage.

x5

Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x15 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x5 // Source : ElR – Frandroid

Un iPhone plus endurant

Les grands smartphones sont souvent assez bien dotés, côté autonomie. Le S25 Ultra s’en sort très bien, et garantit sans mal une très grosse journée sans craindre pour sa batterie. Mais l’iPhone 16 Pro Max gère encore mieux son énergie, et permet souvent d’atteindre les deux journées sans avoir à croiser un chargeur.

Côté recharge, les deux smartphones font finalement assez peu d’efforts pour se hisser à la hauteur de la concurrence. Chez Samsung, on reste sur du 45W (environ 1h pour une charge complète) et 30W pour Apple (environ 2h pour une charge complète).

iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Samsung Galaxy S25 Ultra ou iPhone 16 Pro Max : lequel choisir ?

À prix équivalent, votre préférence pour l’un ou l’autre des smartphones qui s’affrontent aujourd’hui s’exprimera forcément par vos habitudes en matière d’écosystème. Libre à vous d’arbitrer si vous préférez iOS ou Android. Mais en termes de hardware pur, le Samsung Galaxy S25 Ultra nous apparaît offrir un bien meilleur bilan que l’iPhone 16 Pro Max.

C’est notamment en photo que la différence s’illustre de façon la plus remarquable. Les deux téléobjectifs du S25 Ultra font preuve d’une polyvalence rare, et renvoient celui de l’iPhone 16 Pro Max dans les cordes.

Reste que ce dernier a pour lui une autonomie supérieure, et un logiciel particulièrement accueillant, facile à prendre en main (même si l’on attend toujours l’IA…).