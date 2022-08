Samsung One UI 5 (Android 13) : les nouveautés de la première bêta ouverte sur Galaxy S22

Samsung présente officiellement la première bêta publique de One UI 5, à savoir sa nouvelle interface à la sauce Android 13. Au programme, une mise à jour relativement mineure avec quelques ajouts, mais pas de révolution.

C’est officiel, Samsung déploie sa bêta ouverte de One UI 5, son interface basée sur Android 13, sur ses Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra. Le géant coréen l’annonce dans un post de blog. On y apprend que seuls les États-Unis, l’Allemagne et la Corée du Sud sont pour l’heure concernés par cette première bêta.

Rappelons au passage que la France n’a jamais été intégrée au programme bêta de One UI 4, il n’est donc pas garanti que nous l’intégrions pour cette nouvelle mouture.

Plus de couleurs, toujours plus de couleurs

Premier ajout marquant : One UI 5 intègre de nouveaux choix de palettes de couleurs inspirées du Monet d’Android 12. « Les utilisateurs disposent désormais de 16 thèmes de couleurs prédéfinis en fonction de leur fond d’écran et de 12 options de couleurs supplémentaires pour leurs écrans d’accueil, leurs icônes et leurs panneaux rapides, pour une apparence et une convivialité adaptées à leur style. »

Deuxième nouveauté fort appréciable : les widgets de même taille pourront désormais s’empiler, un peu comme ce que propose déjà iOS 15 sur les iPhone. Pour les amateurs et amatrices de widgets, voilà une bien bonne nouvelle qui évitera à votre écran d’accueil d’être aussi désorganisé qu’une chambre d’ado.

Notifications et langages

Samsung annonce par ailleurs de nouvelles options pour bloquer les notifications de certaines applications sans en préciser la nature. Rappelons qu’Android 13 promet de passer les notifications en opt-in, une vraie révolution à laquelle Samsung voudra certainement prendre part.

La firme de Séoul indique également avoir réarrangé son menu de gestion du son, permettant ainsi d’accéder plus facilement au volume des sonneries ou l’intensité du vibreur.

Une nouveauté d’Android 13 se fraye par ailleurs un chemin jusqu’à One UI 5. Il s’agit de la possibilité d’associer une langue à une application. Utile pour quiconque souhaite apprendre une nouvelle langue par exemple.

Signalons d’autres ajouts intéressants, comme l’intégration de conseils aux modes Pro et Pro vidéo pour mieux utiliser leurs réglages d’obturation, ISO, etc. La barre de « zoom » devrait aussi être plus rapide à utiliser à une main.

Un nouveau tableau de bord dans l’onglet sécurité va aussi faire son apparition. Celui-ci pointera du doigt les éventuels problèmes de sécurité ainsi que la manière de les résoudre.

Côté accessibilité, comptez sur l’ajout d’une fonctionnalité « loupe » pour aider à la lecture, ainsi qu’une amélioration des « différents types d’assistance vocale ». Là encore, il faudra sans doute juger sur pièce.

Samsung avance que d’autres fonctionnalités devraient faire leur apparition au fil des différentes bêtas.

One UI 5 pourrait faire partie du programme du Galaxy Unpacked du 10 août où Samsung annoncera les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 ainsi que les Galaxy Watch 5 ou encore les Galaxy Buds Pro 2.

