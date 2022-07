Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro seraient plus chers que la première version

Le Samsung Unpacked aura lieu ce 10 août et l'on pourrait voir les Samsung Galaxy Buds 2 Pro qui seraient présentés. Leur prix pourrait être plus élevé que celui des Galaxy Buds 2, mais également que les Galaxy Buds Pro originels.

Samsung nous donne rendez-vous le 10 août prochain pour découvrir ses nouveaux produits. On y attend les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, mais pas que, puisqu’un troisième smartphone pliant pourrait être présenté. On devrait y voir les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro et enfin les Galaxy Buds 2 Pro. Grâce à une source provenant du secteur de la vente au détail, 9to5Google a publié de nouvelles informations à propos de ces écouteurs true-wireless.

Des écouteurs plus chers que leurs prédécesseurs

Selon cette source, les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung seraient vendus à 229,99 dollars, soit 225,45 euros HT selon le cours actuel. Le média anglophone rappelle que « cela représente une augmentation de 30 dollars par rapport aux Galaxy Buds Pro originels et de 80 dollars par rapport aux Galaxy Buds 2 actuels ». Pour rappel, ces deux paires d’écouteurs avaient été lancées aux prix respectifs de 229,90 euros et de 149 euros.

9to5Google poursuit les révélations en disant que Samsung proposerait un son 24 bits sur ses derniers écouteurs, mais il se pourrait que cela n’améliore pas le ressenti audio. Enfin, sa source dit pouvoir confirmer les couleurs des Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro. La première serait disponible en or, gris et argent pour le modèle 40 mm et en bleu, gris et argent pour le modèle 44 mm. Quant à la seconde montre connectée, elle serait disponible en noir et en gris.

Ce qu’on sait des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Si l’on pensait que les Galaxy Buds 2 Pro étaient prévus pour le mois de juillet, ce ne sera a priori pas le cas et ils devraient être présentés lors de la conférence Samsung Unpacked. Concernant les coloris, trois seraient disponibles : blanc, violet et gris. Le leaker Evan Blass a publié il y a quelques jours des rendus 3D de ce qui semblent être les prochains écouteurs de Samsung. Malheureusement, il n’a pas donné d’informations techniques sur ce futur produit.

Il ne s’agit pas de la seule version « Pro » d’écouteurs sans-fil que l’on attend dans les prochains mois. Les Pixel Buds Pro de Google sortent ce jour-ci au prix de 199 dollars aux États-Unis et vont arriver en France à 219 euros. Les AirPods Pro 2 d’Apple pourraient arriver bientôt également, mais on peut penser qu’ils seraient vendus à au moins 250 euros.

