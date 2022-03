Samsung : un troisième smartphone pliable pourrait débarquer en 2022

Alors qu'on s'attend à deux smartphones pliables du côté de chez Samsung en 2022, le constructeur pourrait en présenter un troisième cette année dont on peut déjà tenter de deviner le format.

Une chose est sûre, Samsung tient à garder son image de pionnier du smartphone pliable. Après les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de l’année dernière, on s’attend en toute logique aux Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 pour l’année 2022.

Cependant, d’après des sources du site spécialisé Galaxy Club, la marque sud-coréenne plancherait sur un total de trois smartphones pliables avec trois noms de code : B4, Q4 et N4. Les deux premiers font vraisemblablement référence au aux Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 dont les prédécesseurs étaient appelés B3 et Q3 en interne. Mais quel appareil se cache donc derrière « N4 » ?

Un smartphone à deux plis

Pour tenter d’y répondre, il est intéressant de rappeler que pendant le dernier CES, Samsung avait montré quelques prototypes de smartphones pliables prouvant qu’il n’était pas à court d’idées pour développer potentiellement de nouveau format.

On pense ainsi aux concepts Flex S et Flex G exposés pendant le salon américain. Dans les deux cas, on a affaire à un smartphone avec deux pliures. Toutefois, le premier voit ses deux volets se plier vers l’intérieur alors que le second est plutôt pensé en accordéon.

Rappelons qu’il ne s’agit là que d’hypothèses. Rien ne permet d’affirmer avec certitude que ces Flex S et Flex G arriveront un jour sur la marché ni quels noms commerciaux ils pourraient éventuellement prendre.

Production limitée

En attendant, il semblerait a priori que le mystérieux smartphone « N4 » ne soit produit qu’en nombre limité d’exemplaires. Le but serait donc surtout de voir comment le public accueillerait l’appareil avant de songer à le vendre plus intensivement.

Si cette piste se concrétise, on peut imaginer découvrir le fameux nouveau smartphone pliant en août en même temps que les deux autres. Toutefois, pour éviter les potentielles déceptions, soulignons que les informations de Galaxy Club doivent être considérées avec des pincettes. Si ce N4 existe bel et bien, de nouvelles informations surgiront sans doute au cours des prochaines semaines.

