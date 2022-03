Galaxy Z Flip 4 : Samsung se préparerait à des ventes réellement massives

Samsung aurait commandé 60% d'écrans en plus pour son futur Galaxy Z Flip 4, qui s'oriente vers une production à plus grande échelle que son prédécesseur.

Attendu plus tard cette année, le Galaxy Z Flip 4 serait produit en quantités nettement plus importantes que le Galaxy Z Flip 3 l’an passé. C’est ce que l’on apprend de l’analyste Ross Young, spécialisé dans les questions d’affichage et généralement bien renseigné. Sur Twitter, l’intéressé a indiqué hier que les commandes d’écrans pour l’appareil étaient largement en hausse par rapport à celles passées en 2021 pour son grand frère. L’analyste estime ainsi que Samsung attend la livraison de 8,7 millions de dalles pliantes pour le Flip 4… contre « seulement » 5,1 millions l’année dernière pour le Flip 3. Si la chose se confirme, il s’agirait d’une hausse de 60 % des commandes d’écrans note GSMArena.

Cette information fait écho à celles rapportées il y a quelques mois par The Elec, qui estimait que Samsung aurait pour ambition de vendre deux fois plus de Galaxy Z Flip 4 en 2022.

Pour ce faire, le géant coréen devra inévitablement passer par une hausse drastique de la production, dont les analystes commencent à voir les premiers signes sur la chaîne d’approvisionnement du constructeur. En l’occurrence, Samsung miserait sur une hausse de la production tant pour le Z Flip 4 que pour le futur Galaxy Z Fold 4. On apprend toutefois que les objectifs de vente les plus ambitieux seraient portés sur le Z Flip 4, plus attrayant pour le grand public en raison, notamment, de son positionnement plus abordable.

Samsung Display is expected to begin panel shipments for the Z Flip 4 next month, same timing as the Z Flip 3 last year. But panel shipments are expected to be much larger. Expecting 8.7M panels in 2022 for the Z Flip 4 vs. 5.1M for the Z Flip 3 in 2021.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 15, 2022