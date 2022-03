X Fold : le premier smartphone pliant de Vivo exhibé par mégarde en Chine

La piste d’un premier smartphone pliant chez Vivo prend de l’ampleur. Partagées sur Weibo, deux photos montrent un potentiel X Fold utilisé dans une station de métro chinoise.

Évoquée par la rumeur depuis quelques semaines, la piste d’un premier smartphone pliant semble se matérialiser peu à peu chez Vivo, avec un certain X Fold. L’appareil, dont on ignore pour l’instant presque tout, a été aperçu dans une station de métro chinoise. Sur les deux photos partagées dans la foulée sur Weibo, on découvre un appareil fonctionnel, mais dont le design est dissimulé par une épaisse coque en plastique.

Ce que l’on remarque, en revanche, c’est l’absence de pli visible sur l’écran. D’après GSMArena, cette particularité serait permise par un mécanisme complexe mis au point par Vivo pour la charnière de son produit. La dalle serait pour le reste couverte d’une plaque de verre ultra-fin (ultra-thin glass, ou UTG), comme c’est le cas sur de nombreux smartphones pliants actuels.

Un smartphone encore bien mystérieux

Concernant la fiche technique de l’appareil, nous sommes encore dans le flou. De précédentes rumeurs évoquaient un écran QHD+ de 8 pouces, capable de monter à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, on retrouverait pour le reste un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, couplé à une batterie de 4600 mAh. Cette dernière serait compatible avec la recharge rapide 80 W en filaire, tandis qu’on profiterait de 50 W pour la recharge par induction.

Si ces informations méritent d’être confirmées, il est clair que 2022 marquera un tournant pour le marché du smartphone pliant, avec la sortie attendue de plusieurs modèles chez Oppo, Royole, Motorola, TCL ou encore Xiaomi. Ces derniers auront pour objectif de concurrencer Samsung et ses Galaxy Z Fold 3 / Galaxy Z Flip 3. Une bonne chose pour le consommateur : mettre fin à la mainmise quasi absolue du géant coréen sur ce terrain devrait permettre de faire baisser les prix tout en offrant plus d’options au grand public.

