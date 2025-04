Pourquoi le Vivo X200 Ultra est le smartphone à surveiller en 2025

Le Vivo X200 Ultra vient de faire ses débuts, et il vise haut : rivaliser avec les appareils photo professionnels comme le Sony A6700. Voici pourquoi ce smartphone fait tant parler de lui.

Le Vivo X200 Ultra, lancé en Chine le 21 avril 2025, n’est pas un smartphone comme les autres. Vivo a décidé de frapper un grand coup en le comparant directement à un appareil photo professionnel, le Sony A6700, un hybride réputé pour sa qualité d’image.

Lors de l’événement de lancement en Chine, la marque n’a pas hésité à mettre en avant ses trois capteurs photo de taille quasi identique, une nouveauté technique qui fait de ce téléphone un sérieux concurrent dans le monde de la photographie. Mais qu’est-ce qui rend ce smartphone si spécial ? Beaucoup de choses.

Une caméra qui rivalise avec les pros

Côté photo, le Vivo X200 Ultra ne rigole pas. Il embarque trois capteurs : deux Sony LYT-818 de 50 mégapixels (un pour l’objectif principal équivalent à 35 mm avec une ouverture f/1.7, l’autre pour l’ultra grand-angle équivalent à 14 mm avec f/2.0) et un Samsung ISOCELL HP9 de 200 mégapixels pour le téléobjectif équivalent à 85 mm (f/2.3). Ces capteurs sont presque de la même taille, ce qui est rare sur un smartphone.

En gros, ça veut dire que chaque objectif capture énormément de lumière, pour des photos nettes et lumineuses, même en basse lumière. Le revêtement Zeiss T* (un traitement optique qui réduit les reflets) et l’optique Zeiss APO Sonnar du téléobjectif ajoutent une touche de précision.

Mais ce n’est pas tout. Vivo a intégré un bouton dédié à la photo, un peu comme sur un vrai appareil. Avec ce bouton, vous pouvez faire la mise au point, déclencher, zoomer ou ajuster l’exposition.

Et pour la vidéo ? Le X200 Ultra filme en 4K à 120 images par seconde (pour des ralentis fluides) et en 4K à 60 fps avec Dolby Vision. Avec une plage dynamique de 14EV (la capacité à capturer les détails dans les zones claires et sombres), cela promet pas mal.

Puissant aussi

Le Vivo X200 Ultra ne se contente pas de briller par sa caméra. Il est équipé du Snapdragon 8 Elite, un processeur ultra-puissant signé Qualcomm, bien plus costaud que le Dimensity 9400 du X200 Pro.

Ce SoC est épaulé par deux coprocesseurs ISP (Image Signal Processor), des puces dédiées au traitement des images. Le premier, le Vivo V3+, s’occupe du post-traitement (réduction du bruit, amélioration de la netteté), tandis que le nouveau Vivo VS1 gère l’exposition et la mise au point. Résultat : Vivo promet des portraits ultra-détaillés et des photos qui sortent du lot, même dans des conditions difficiles.

Avec 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1, ce téléphone est une bête de course.

Un design qui sort du lot

Le Vivo X200 Ultra ne mise pas seulement sur la technique, il a aussi du style. Disponible en trois couleurs (argent, rouge et noir), chaque version a une finition unique : le rouge est lisse, l’argent a une texture de grille horizontale, et le noir arbore un motif triangulaire. C’est le genre de détail qui donne envie de le montrer à tout le monde.

L’écran AMOLED LTPO de 6,82 pouces, avec une définition QHD+ (3168 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, est prometteur. Il atteint une luminosité de 4500 nits (pic HDR), ce qui veut dire que vous pourrez l’utiliser sans problème en plein soleil. Et avec ses bords légèrement incurvés, il est aussi agréable à tenir qu’à regarder.

La batterie de 6000 mAh est un autre point fort. Elle vous tiendra facilement une journée, même avec une utilisation intensive. Et si vous êtes pressé, la charge rapide de 90 W remplit la batterie en un clin d’œil, tandis que la charge sans fil de 40 W est un bonus appréciable. Petit bémol pour les fans d’importation : pas d’eSIM ni d’Android Auto officiel, mais la prise en charge de la bande LTE 20 est une bonne nouvelle pour la compatibilité réseau.

Des accessoires pour les passionnés

Vivo va encore plus loin avec des accessoires pensés pour les photographes. Le kit photo, qui inclut une poignée ergonomique et un téléconvertisseur Zeiss, transforme votre X200 Ultra en un véritable appareil photo. Le téléconvertisseur, par exemple, booste le téléobjectif de 85 mm à une focale équivalente de 200 mm, parfait pour capturer des sujets lointains avec une clarté incroyable. Ce kit coûte environ 205 euros en Chine (poignée + téléconvertisseur), mais il est réservé aux vrais mordus de photo.

Les prix du smartphone démarrent à 780 euros pour la version 12 Go/256 Go, grimpant jusqu’à 1165 euros pour le pack complet avec 1 To de stockage et les accessoires. Pas donné, mais vu les caractéristiques, ça reste compétitif.

Et la concurrence dans tout ça ?

En se comparant au Sony A6700, Vivo joue dans la cour des grands. Le A6700, avec son capteur APS-C de 26 mégapixels et ses vidéos 4K 120 fps, est un excellent appareil photo, mais il coûte environ 1500 euros avec un objectif correct. Le X200 Ultra, lui, offre des performances proches (voire équivalentes dans certaines conditions, selon Vivo) tout en étant un smartphone complet. Bien sûr, un hybride mirrorless comme le A6700 reste plus polyvalent pour les pros qui changent d’objectifs, mais pour le grand public, le X200 Ultra est une alternative qui pourrait être bluffante.

Notez que Vivo, malgré ses smartphones impressionnants comme le X200 Ultra, reste absent du marché français. La raison principale est stratégique : l’entreprise se concentre sur des marchés prioritaires comme la Chine, l’Inde et certains pays asiatiques où la demande pour ses produits est forte. En France, la marque a été freinée par des histoires de brevets… mais la marque est de retour en France. Et… qui sait ?

Pour aller plus loin

