Bonne nouvelle, cette marque de smartphone va faire son retour en France

Après la signature de l'accord entre Oppo et Nokia, les autres marques du groupe suivent. C'est au tour de Vivo, une bonne nouvelle pour la sortie du Vivo X100 Pro en France.

Depuis plus d’un an, l’avenir des marques du groupe chinois réunissant Oppo, Vivo, Realme et OnePlus était pour le moins flou. En cause, un différend juridique entre le groupe et Nokia concernant plusieurs brevets dans la téléphonie mobile. Tout cela est allé jusqu’à la fin d’activité pour Oppo France et le licenciement des employés.

Pour le consommateur, cela voulait aussi dire plusieurs marques disparaissant du marché, et donc moins d’alternatives pour Samsung et Apple. Une très mauvaise nouvelle donc, surtout que les smartphones Oppo et Vivo étaient parmi les meilleurs du marché.

Nokia enterre la hache de guerre

À la fin du mois de janvier 2024, les choses ont pris une toute nouvelle tournure. Oppo et Nokia ont annoncé la signature d’un accord valable en France concernant l’utilisation des brevets. Plus rien n’empêche Oppo de commercialiser de nouveau ses smartphones sur le territoire.

Quid d’autres marques du groupe ? On apprend aujourd’hui dans les colonnes de WinFuture que la marque Vivo a pu aussi signer un accord avec Nokia en Allemagne. La marque Vivo est beaucoup plus faible en Europe et en France, mais cela reste une très bonne nouvelle.

Cela signifie que le Vivo X100 Pro va bel et bien pouvoir être commercialisé sur le marché français. Il s’agit du dernier fleuron de la marque avec des caractéristiques très alléchantes : écrans Oled 2800 x 1260 pixels, puce Dimensity 9300 ou encore charge filaire à 120W.

On espère désormais une annonce officielle de la part de Vivo France. Il y a près d’un an, le Vivo X90 Pro nous avait plutôt convaincus.