À Shanghai, on a mis la main sur le Vivo X200 Ultra, un monstre de la photo qui rivalise avec les pros. Mais attention : en copiant une idée bancale de l’iPhone 16 Pro, Vivo a fait une boulette.

Je suis à Shanghai pour le Salon de l’Automobile, qui ouvre à la presse demain, mais j’ai pris un moment pour m’échapper dans une boutique Vivo. Il faut dire que Vivo vient d’annoncer ses nouveaux flagships.

Les nouveaux X200 Ultra et X200s sont déjà en vente, et l’ambiance dans le magasin était au rendez-vous. Vivo, c’est une pointure en Chine – certaines études disent même que c’est la marque numéro un ici, devant Xiaomi ou Huawei.

La boutique était bondée, bien plus que celles d’Oppo ou Honor à côté. En une quinzaine de minutes, j’ai pu prendre en main le X200 Ultra, et croyez-moi, ce smartphone est prometteur… même s’il a un gros point faible.

Un appareil photo qui frôle la perfection

Le Vivo X200 Ultra est taillé pour la photographie, et ça se sent dès qu’on le prend en main. Il embarque trois capteurs photo impressionnants : un principal de 50 mégapixels (Sony LYT-818, f/1.7, 35 mm), un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.0, 14 mm), et un téléobjectif de 200 mégapixels (Samsung ISOCELL HP9, f/2.3, 85 mm).

Ces capteurs, presque de la même taille, capturent une tonne de lumière, ce qui donne des photos ultra-nettes, même dans des conditions pas idéales. Le partenariat avec Zeiss, un géant de l’optique, ajoute une touche pro : les couleurs sont naturelles, les détails précis, et le zoom est hallucinant. J’ai testé le téléobjectif, et même en grossissant à fond, l’image reste nette.

L’interface photo est un régal : intuitive, rapide, et bourrée d’options pour les amateurs de réglages manuels. On peut filmer en 4K à 120 images par seconde pour des ralentis fluides, ou en 4K à 60 fps avec Dolby Vision, qui booste les couleurs et le contraste.

Le processeur Snapdragon 8 Elite, épaulé par deux puces dédiées au traitement d’image (les ISP Vivo V3+ et VS1), fera sans doute des merveilles. En gros, ces puces s’occupent de nettoyer le bruit, d’affiner la netteté et de gérer la mise au point, pour des portraits qui claquent. Face à Xiaomi ou Huawei, qui misent aussi à fond sur la photo, le X200 Ultra tient le haut du panier.

Une erreur fatale : le bouton copié sur l’iPhone

Mais venons-en au gros hic : Vivo a repris une idée foireuse de l’iPhone 16, le bouton Camera Control. Sur l’iPhone, ce bouton, placé sur le côté, est censé simplifier la prise de photos. Vous pouvez appuyer pour déclencher, faire glisser pour zoomer, ou ajuster l’exposition.

Sauf que c’est un cauchemar en pratique. Il est trop sensible, mal placé, et on l’active sans arrêt par erreur en tenant le téléphone. Résultat : vous changez vos réglages sans le vouloir, ou vous déclenchez une photo au pire moment. Apple a voulu faire original, mais ce bouton est plus agaçant qu’autre chose.

Sur le X200 Ultra, Vivo a intégré un bouton similaire, appelé bouton photo. L’idée est la même : une demi-pression pour la mise au point, un clic pour shooter, un glissement pour zoomer ou modifier l’exposition. Sur le papier, ça semble cool.

En vrai, c’est la même galère. En manipulant le téléphone, j’ai déclenché le bouton plusieurs fois sans faire exprès. Le glissement pour zoomer est imprécis, et le bouton est trop bas sur le cadre, ce qui le rend inconfortable à utiliser. Franchement, Vivo aurait pu s’inspirer des déclencheurs simples des Sony Xperia au lieu de copier une idée ratée d’Apple. Ce détail gâche un peu l’expérience, surtout sur un smartphone aussi orienté photo.

Copier des idées dans le monde du smartphone, c’est presque une tradition. Entre Vivo, Apple, Xiaomi, Oppo, Honor, Samsung ou Huawei, tout le monde s’inspire des autres, et c’est normal : c’est comme un grand brainstorming mondial où chacun peaufine les concepts des concurrents. Ce jeu de l’innovation partagée pousse les marques à se surpasser, et au final, c’est nous, les utilisateurs, qui en profitons avec des produits toujours plus aboutis.

Le X200s, un coup de cœur inattendu

J’ai aussi jeté un œil au X200s, un modèle plus compact qui m’a franchement séduit. Il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 9400+, d’un écran AMOLED plat de 6,67 pouces (1260p, 1-120 Hz), et d’une batterie de 6200 mAh avec charge rapide 90 W. Ses caméras sont moins spectaculaires que celles du X200 Ultra, mais toujours solides : un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.6), un téléobjectif de 50 mégapixels (3x zoom), et un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.0). En main, il a un look et une prise en main qui rappellent un iPhone, avec des bordures anguleuses et un design hyper soigné. Les coloris, surtout le vert et le violet lavande, sont sublimes. Plus léger et compact que l’Ultra, il m’a semblé parfait pour un usage quotidien.

Le X200 Ultra, lui, brille par son écran AMOLED incurvé de 6,82 pouces (QHD+, 4500 nits) et son design, disponible en noir, rouge ou argent avec des finitions uniques (le noir a un motif triangulaire, l’argent une grille).

Sa batterie de 6000 mAh et sa charge sans fil 40 W sont des atouts, mais son format est un poil plus encombrant. Les deux modèles sont des bêtes de course, avec 12 ou 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage. Le X200 Ultra coûte entre 780 € et 1165 € (avec le kit photo incluant un téléconvertisseur Zeiss), tandis que le X200s démarre à environ 575 €.

Vivo, star en Chine, mais fantôme en France

Revenons à l’ambiance du magasin : il était clair que Vivo est une rockstar en Chine. Les clients s’intéressent aux X200, et l’énergie était bien plus forte que dans les boutiques concurrentes.

Mais en France, Vivo reste un mirage. La marque se focalise sur l’Asie, où elle domine, et évite l’Europe à cause des coûts (certifications, licences, distribution) et de la concurrence écrasante d’Apple, Samsung ou Xiaomi. Importer un X200 Ultra est possible, mais sans support officiel, c’est un pari risqué. C’est vraiment frustrant, car cette gamme a tout pour plaire. Avec un tel potentiel, on espère que Vivo changera d’avis un jour et débarquera vraiment chez nous.

