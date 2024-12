Copier cette fonction de Google est l’une des bonnes idées de Samsung en cette fin d’année

Samsung semble être sur le point de déployer sur ses smartphones une fonctionnalité proche de l’Audio Magic Eraser des appareils Google Pixel. Basée sur l’IA, cette dernière permet de supprimer facilement d’une vidéo les bruits gênants et autres sons parasites.

Audio Magic Eraser, c’est l’une des fonctions basées sur l’IA des smartphones Pixel de Google, et c’est l’une des plus efficaces.

Elle permet à l’utilisateur de supprimer en quelques clics les bruits gênants ou encore les sons parasites pouvant altérer la qualité audio d’une vidéo.

Pour l’instant accessible uniquement sur les Pixel récents, cette feature pourrait débarquer sous une forme un peu différente sur les appareils Samsung. On apprend en effet du leaker IceUniverse, que la firme travaillerait au déploiement d’une variante de cette technologie sur la prochaine version de son logiciel : OneUI 7.

Capture d’écran à l’appui, IceUniverse explique que Samsung prévoirait d’appeler cette fonctionnalité « Audio Eraser tool ». Cette dernière sera visiblement en mesure d’offrir plusieurs réglages pour remanier la partie audio d’une vidéo, en réglant indépendamment plusieurs éléments sonores détectés par l’IA.

Si l’on s’en tient aux descriptions présentes sur le visuel partagé, il sera possible « d’éliminer les bruits dérangeants dans les vidéos, en ajustant le volume des voix, du vent et d’autres sons ».

En l’occurrence, il semble donc que l’on pourra régler de manière indépendante les voix d’une vidéo, mais aussi la musique, le bruit du vent ou encore le vacarme d’une foule.

Selon toute logique, l’outil sera déployé par Samsung au sein de Galaxy AI, sa suite de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

On ignore, en revanche, si son déploiement interviendra en même temps que la sortie des nouveaux Galaxy S25 (attendus en janvier ou février prochain), et si ses performances seront réellement au niveau de celles permises par l’Audio Magic Eraser des Google Pixel.

