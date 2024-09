Mix Flip : le premier smartphone pliant à clapet de Xiaomi est déjà 500 € moins cher pendant les French Days

Xiaomi a tout récemment annoncé son premier smartphone pliable au format clapet, le Xiaomi Mix Flip. Un modèle prometteur que l’on trouve d’ores et déjà en promotion : pendant ces French Days, il peut en effet vous revenir à 801 euros au lieu de 1 301 euros sur le site de la marque.

Si Xiaomi propose déjà dans son catalogue des smartphones pliables au format livre, réunis dans sa gamme Fold, la marque chinoise n’avait jusqu’ici jamais conçu de smartphones à clapet. C’est désormais chose faite : en juillet dernier, le fabricant a en effet officialisé la sortie de son Xiaomi Mix Flip, un smartphone pliable au format clapet haut de gamme qui pourrait bien faire de l’ombre à ses concurrents chez Samsung et Motorola. Nous avons eu l’occasion d’utiliser le smartphone pendant quelques heures lors d’une conférence de presse, et ce modèle nous a particulièrement plu. Le hic, c’est que son prix de lancement est très, très élevé. Heureusement, celui-ci vient tout juste de dégringoler, en pleine période de French Days.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Mix Flip

Un smartphone compact

Deux dalles Amoled LTPO : une interne de 6,86 pouces et une externe de 4,01 pouces

Une puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3

Initialement affiché à 1 301 euros, le Xiaomi Mix Flip est aujourd’hui disponible en promotion à 1 001 euros sur le site de Xiaomi grâce à une réduction de 300 euros au panier. Mais grâce à un bonus reprise de 200 euros, il peut aussi vous revenir à 801 euros. Et en prime, une imprimante Instant Photo Printer 1S Set, d’une valeur de 169,99 euros, est offerte pour l’achat du smartphone.

Le prix réduit du Xiaomi Mix Flip sur le site de Xiaomi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mix Flip. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran externe XXL !

Le Xiaomi Mix Flip est donc un smartphone pliable à clapet, mais force est de constater que la marque a tout fait pour le rendre le plus compact possible. Et c’est réussi : ce modèle est vraiment fin, qu’il soit plié ou déplié. Il ne fait certes pas mieux que son gros concurrent, le Samsung Galaxy Z Flip 6, mais il s’en rapproche. Surtout, il rentre très facilement dans une poche et offre une excellente prise en main, et c’est bien assez. Par ailleurs, un smartphone pliable à clapet embarque forcément une charnière, et malheureusement, celle-ci est un peu décevante. Si en position fermée, le Mix Flip ne s’ouvre pas de lui-même et qu’une force modérée et rassurante est nécessaire pour l’ouvrir, en position ouverte, c’est bien moins sécurisant. En effet, le smartphone ne se verrouille pas totalement dans cette position et un léger jeu au niveau de la charnière peut se faire sentir… Rassurez-vous, cela reste une sensation et on peut faire confiance à Xiaomi pour la fiabilité de l’ensemble.

Passons aux vraies stars de ce Mix Flip : ses écrans. On a tout d’abord droit à une grande dalle externe Amoled LTPO de 4,01 pouces proposant un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz et une définition de 1 392 x 1 208 pixels. Notez que celle-ci prend toute la surface de l’écran, ce qui est vraiment agréable. Autre atout : on peut y lancer de nombreuses applications, ce que ne propose pas vraiment Samsung… En bref, l’intégration de cet écran externe est visuellement très réussie et il se révèle réellement pratique. Concernant l’écran interne, celui-ci mesure 6,85 pouces, la dalle est aussi Amoled LTPO avec une définition de 2 912 x 1 224 pixels et propose également une luminosité maximale de 1 700 nits, soit l’assurance d’une très bonne visibilité des informations, même en plein soleil. Petit bémol tout de même pour la pliure qui se ressent un peu lors des scroll verticaux sur cet écran interne.

Xiaomi fait l’impasse sur l’ultra grand-angle

Côté photo, le Xiaomi Mix Flip embarque un objectif grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x2 de 50 Mpx, développés avec Leica. Vous l’aurez peut-être remarqué, Xiaomi a choisi de se passer d’un ultra grand-angle ici. Mais gardons en tête qu’il est difficile de proposer trois capteurs sur un smartphone Flip. Dans la pratique, les clichés capturés par ce smartphone sont de bonne qualité, mais le post-traitement semble un peu trop élevé, ce qui a tendance à dénaturer les photos. Mention spéciale tout de même pour l’écran externe que l’on peut utiliser pour cadrer lorsqu’on réalise des selfies avec les capteurs principaux, le smartphone fermé.

Dans les entrailles du Mix Flip, on trouve par ailleurs une puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, qui se montre tout à fait performante pour faire tourner le smartphone à pleine puissance. Nous n’avons malheureusement pas pu lancer de jeux gourmands lors de notre prise en main, mais cette puce ne devrait pas décevoir pour cet usage. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie du Mix Flip, ce dernier renferme une batterie d’une capacité de 4 780 mAh : c’est tout simplement la batterie la plus grande que l’on puisse trouver sur le marché du smartphone à clapet. L’endurance devrait donc être assez agréable. Le smartphone est aussi compatible avec une charge rapide de 67 W.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Xiaomi Mix Flip.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones pliables en 2024 ? Le comparatif

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.