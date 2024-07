Voici le Xiaomi Mix Flip : le premier smartphone à clapet de la marque

Le Xiaomi Mix Flip est le premier smartphone pliable au format clapet de la marque chinoise. Il vient d'être présenté officiellement, l'occasion de faire le tour des informations importantes à retenir.

Une fois n’est pas coutume : la prise de parole annuelle de Lei Jun, le patron de Xiaomi, a été l’occasion de lancer une flopée de produits. Parmi eux, comme prévu, se trouve le Xiaomi Mix Flip, le premier smartphone pliable à clapet de la marque chinoise. Et potentiellement celui qui pourrait arriver en France ?

Finesse et grand écran externe

Esthétiquement, plusieurs choses attirent tout de suite le regard. Commençons par la finesse du produit. 7,8 mm d’épaisseur, lorsque déplié, 15,99 mm lorsque refermé. En outre, le téléphone n’affiche que 192 grammes sur la balance selon Xiaomi. On notera aussi que le constructeur a opté pour un design tout en rondeur.

L’écran externe est l’autre détail qui ne peut vraiment pas passer inaperçu sur ce Xiaomi Mix Flip. Avec sa diagonale de 4,01 pouces, il parait gigantesque et s’étale sur toute la moitié du smartphone — qui devient l’intégralité de la face avant quand on a fermé le smartphone pliant.

À l’instar de ce que l’on peut voir sur le Motorola Razr 50 Ultra, cette dalle extérieure vient passer sous les caméras. Chose que Samsung cherche à éviter sur son Galaxy Z Flip 6, quitte à en réduire les usages possibles.

À l’intérieur, on trouve l’écran principal du Mix Flip : 6,86 pouces et une luminosité maximale de 1600 nits avec des pics localisés à 3000 nits. Pour les deux dalles de ce smartphone, on goûte à de l’Amoled LTPO proposant un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz.

Pour les définitions, voici ce qu’il faut garder en tête :

1392 x 1208 pixels pour l’écran externe ;

2912 x 1224 pixels pour l’intérieur.

Le choix du téléobjectif

Le téléphone s’inscrit clairement dans le segment haut de gamme en embarquant, notamment, un Snpadragon 8 Gen 3 dernier cri à au moins 12 Go de RAM. Comptez aussi sur une batterie de 4780 mAh — ce qui paraît assez gros au vu de la finesse du smartphone — compatible avec une charge rapide de 67 W.

On trouve aussi deux capteurs photo à l’arrière — ou à l’avant quand le Xiaomi Mix Flip est plié. La caméra principale de 50 Mpx (f/1,7) est associée à un téléobjectif x2 (équivalent 46 mm, f/2,0), également en 50 Mpx. Un choix intéressant qui s’approche donc, là aussi, de Motorola. Le Flip de Samsung, lui, reste sur de l’ultra grand-angle et sur un zoom numérique optimisé.

La caméra selfie, elle, mise sur une définition de 32 Mpx (f/2,0). Notez aussi que sur la charnière du Xiaomi Mix Flip peut s’incliner à différents angles pour varier les possibilités de prises de vue.

Enfin, l’interface HyperOS de Xiaomi est évidemment de la partie tandis que le Mix Flip peut aussi profiter du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4.

Une sortie en France ?

Sur le web, des bruits de couloir ici et là laissaient entendre que le Xiaomi Mix Flip pouvait sortir des frontières chinoises pour être commercialisé en France, entre autres marchés. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le discours officiel de la marque se contente d’un « stay tuned » faussement sibyllin. En français, il faut donc comprendre que la marque nous invite à « rester à l’affût ».

Une sortie du Xiaomi Mix Flip en France semble donc être actée à demi-mot, mais nous n’aurons a priori pas plus d’informations à ce sujet pour le moment.

Prix du Xiaomi Mix Flip

Le Xiaomi Mix Flip existe en différentes configurations, pour différents prix :

12 Go/ 256 Go à 5 999 yuans ;

12 Go/512 Go à 6 499 yuans ;

16 Go/ 1 To à 7 299 yuans.

Trois coloris sont disponibles : violet, blanc et noir.