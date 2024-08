On a testé le smartphone pliable le moins cher du marché

À côté des Galaxy Z Flip 6 de Samsung et Razr 50 Ultra de Motorola, voici le Blackview Hero 10. Vendu à seulement 549 euros, c'est un smartphone pliant pas cher qui veut bien faire.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

549 euros : c’est bel et bien le prix auquel est vendu le Blackview Hero 10 sur le marchĂ© français. Autant dire que c’est le smartphone pliable le moins cher qu’on puisse trouver en ce moment. Jusqu’alors, le moins onĂ©reux Ă©tait le Razr 50 de Motorola affichĂ© Ă 899 euros.

Aussi nous semblait-il intĂ©ressant de tester un smartphone pliable « pas cher », alors que pendant des annĂ©es, tous les modèles vendus l’Ă©taient Ă plus de 1000 euros.

Une seule question nous brûle les lèvres : casser le prix des pliables, est-ce une bonne idée ? Quand on connaît les concessions des ténors du genre, on a quelques doutes.

Fiche technique

Modèle Blackview Hero 10 Dimensions 75,47 mm x 168,99 mm x 8,08 mm Interface constructeur DokeOS Taille de l’Ă©cran 6,9 pouces, 1,19 pouces DĂ©finition 2560 x 1080 pixels DensitĂ© de pixels 443 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Helio G99 Puce graphique Mali-G57 MC2 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mp

Capteur 2 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 1440p @ 30fps 5G Non NFC Oui Capteur d’empreintes latĂ©ral Type de connecteur USB Type-C CapacitĂ© de la batterie 4000 mAh Poids 198 g Couleurs Noir, Rose Fiche produit

Design : loin d’un Galaxy Z Flip 6

Dans cette première partie, nous abordons ce qui fait du Blackview Hero 10 un smartphone pliable, à savoir : sa charnière, son écran pliable interne ainsi que son écran externe.

Le tout tient dans 198 grammes, ce qui est assez lĂ©ger. DĂ©pliĂ©, le smartphone a une Ă©paisseur de 8,08 mm : on a plus fin sur du pliable Ă clapet, mais c’est tout Ă fait correct. Le dos est en similicuir et est coupĂ© au milieu par la charnière, dans laquelle on aperçoit le logo de la marque. En haut du dos, l’Ă©cran externe se fond dans le module photo qui groupe deux objectifs ainsi que le flash.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En retournant le Blackview Hero 10, on se retrouve face Ă un Ă©cran de 6,9 pouces, poinçonnĂ© en haut par l’objectif selfie. Les bordures sont plutĂ´t Ă©paisses (mais pas plus que celles d’un Galaxy Z Flip 6), tant en largeur qu’en hauteur, mais sans effet menton. Le Blackview Hero 10 ne propose donc pas un design au rabais, du point de vue de l’esthĂ©tisme seulement.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En fait, aucune certification IP (Indice de Protection) ni aucun verre particulier ne sont indiquĂ©s sur la fiche technique. Cela sous-entend que le smartphone n’est pas si solide qu’il en a l’air et qu’il ne rĂ©siste pas Ă l’eau et aux poussières.

Joueurs, nous l’avons utilisĂ© sous la pluie et dans des environnements humides : il a rĂ©sistĂ©.

La charnière et la pliure

Le constructeur chinois avance une durabilitĂ© de plus de 250 000 cycles ouverture/fermeture. Une charnière qui tient de 30 Ă 150° : en deçà et au-delĂ , elle se plie ou se dĂ©plie toute seule. Et c’est logique, puisque ça permet de faciliter le (dĂ©)pliage.

Le pliage et le dĂ©pliage Ă une main s’avèrent assez compliquĂ©s, mais moins qu’avec un Galaxy Z Flip, grâce Ă des tranches bombĂ©es. Le pliage lui est un peu plus simple, mais c’est normal, d’autant plus en prenant le coup de main.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce qui inquiète toutefois, c’est la charnière en elle-mĂŞme : elle a du jeu dans le pliage, ce qui rend les deux parties presque brinquebalantes lorsqu’on les secoue un peu. C’est quelque peu inquiĂ©tant pour la durabilitĂ© du smartphone.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Quant Ă la pliure de l’Ă©cran, lorsqu’on la regarde de face, elle s’oublie et on ne la voit pas, Ă moins de vraiment se concentrer. Une belle prouesse pour un smartphone « pas cher » comme celui-ci.

Les possibilités logicielles

L’interface ne profite pas vraiment de l’aspect pliable du Blackview Hero 10, mis Ă part peut-ĂŞtre avec l’application camĂ©ra. Cela permet de diviser l’Ă©cran en deux, avec en bas les contrĂ´les et en haut la prĂ©visualisation. De quoi prendre des selfies le tĂ©lĂ©phone posĂ© sur une table.

Ce qui est vraiment dommage et qui tĂ©moigne de la diffĂ©rence de prix et/ou de savoir-faire, c’est que pour activer ce mode « FlexForm », il faut appuyer sur un bouton. Ce n’est pas automatique contrairement Ă un Galaxy Z Flip, par exemple.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une sĂ©paration en deux de l’Ă©cran qui ne fonctionne malheureusement sur aucune autre application : ni YouTube ni Spotify. On peut simplement dĂ©cider d’activer le mode multitâche avec deux fenĂŞtres, l’une au-dessus de l’autre.

Écran externe : plus une montre qu’un Ă©cran

L’Ă©cran externe du Blackview Hero 10 est en fait tout petit. Il s’agit d’une dalle Oled circulaire de 1,19 pouce avec une dĂ©finition de 390 par 390 pixels : un Ă©cran qu’on voit davantage sur des montres connectĂ©es que des smartphones.

Cet Ă©cran dispose de plusieurs widgets qu’on ne peut pas changer :

Lecteur audio ;

Météo ;

Alarme ;

Mesures de santé ;

Notifications et messages récents ;

Caméra ;

Appels.

NĂ©anmoins, il est possible de paramĂ©trĂ© le lecteur audio que l’on souhaite.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Contrairement Ă un Motorola ou un Samsung, le Hero 10 n’a pas un Ă©cran secondaire destinĂ© Ă ĂŞtre utilisĂ© en profondeur. Petit, il a un usage consultatif. De la taille d’une montre, il remplit les mĂŞmes fonctions.

Le Blackview Hero 10 // Source : ElR – Frandroid

Notons que la reconnaissance faciale fonctionne aussi avec l’Ă©cran fermĂ©. Elle est assez rapide, tout comme le lecteur d’empreinte situĂ© sur le bouton d’allumage de l’appareil.

Écran : une dalle plutôt bien fichue

Blackview dote son smartphone d’un Ă©cran internde de 6,9 pouces (1080 x 2560 pixels). Il est Oled, mais que 60 Hz. Son dĂ©filement est donc quelque peu saccadĂ©, mais n’y seront sensibles que les personnes habituĂ©s aux frĂ©quences de rafraĂ®chissement plus Ă©levĂ©es.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Comme à notre habitude, nous avons soumis cette dalle à notre notre sonde doublée du logiciel CalMan.

Trois modes colorimĂ©triques sont proposĂ©s. Oubliez les deux premiers, le plus correct est le troisième. NommĂ© « Profession » (oui, problème de traduction), il permet d’avoir des couleurs justes en SDR et en HDR. La tempĂ©rature est Ă l’avenant avec une mesure Ă 6848K pour 6500K visĂ©s. C’est donc un poil trop froid.

Le Blackview Hero 10 // Source : ElR – Frandroid

CĂ´tĂ© luminositĂ©, elle est censĂ©e grimper jusqu’Ă 1300 nits. La promesse est plutĂ´t correcte et en pratique c’est respectĂ© en HDR. En SDR, on est plutĂ´t autour des 700 nits. Pour une utilsation en plein soleil c’est en tout cas validĂ©. Attention, on ne s’aventurera pas Ă regarder un film dans ces conditions, mais pour le reste aucun souci.

Performances : une puce qui limite le jeu

Concernant les performances, on est face Ă l’une des grosses concessions de ce Blackview Hero 10.

Ă€ l’intĂ©rieur de ce smartphone, loge une puce MediaTek Helio G99, gravĂ©e en 6 nm et embarquant huit cĹ“urs. Ce SoC, on le retrouve chez Xiaomi, sur le Redmi Note 13 Pro 4G ainsi que sur le Poco M6 Pro, des appareils facturĂ©s tous deux moins de 300 euros.

Il est ici épaulé par 12 Go de RAM. Pour le stockage, on peut compter sur 256 Go au total, ce qui est correct.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

De fait, les performances sont loin d’ĂŞtre Ă©tincelantes.

CĂ´tĂ© interface, pas de souci Ă dĂ©plorer, c’est fluide. Pour les joueurs en revanche, c’est plus compliquĂ©. Les jeux gourmands en 3D vont le faire souffrir. Sans baisser les rĂ©glages graphiques, impossible d’avoir un framerate constant et assez Ă©levĂ©. Sur Genshin Impact, pour avoir un 30 fps Ă peu près stable, il faut ĂŞtre en rĂ©glages graphiques « très faible ».

Le Blackview Hero 10 // Source : ElR – Frandroid

Ă€ 550 euros, on a droit Ă des smartphones bien plus puissants que ça, comme le Pixel 8a ou le Xiaomi Poco F6 Pro. Une plateforme d’entrĂ©e de gamme, c’est le prix Ă payer pour avoir un smartphone pliable pas trop cher.

Interface : classique, épurée et sans pourriciels

Derrière le nom de DokeOS 4.0 (le nom de la surcouche) se cache Android 13. Toujours pas d’Android 14, mais a priori le Blackview Hero 10 aura trois ans de mises Ă jour, soit jusqu’Ă Android 16.

Apple est prescripteur du marchĂ©, c’est une rĂ©alitĂ© et ce smartphone reprend l’une des fonctions d’interface des derniers iPhone, Ă savoir… Dynamic Island.

Pour les appels, la musique ou le minuteur, une pilule noire s’affiche autour de l’objectif selfie pour afficher certaines informations.

En cliquant dessus, on peut accĂ©der Ă plusieurs actions (sur la musique, changer de piste, mettre sur pause par exemple). Le souci, c’est que cette fenĂŞtre s’ajoute Ă la barre d’Ă©tat, coupant des icĂ´nes et prenant une place irrĂ©gulière.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour le reste, l’interface est très classique, proche de la Pixel Experience de Google.

PrĂ©cision de taille, aucun pourriciel n’est Ă dĂ©plorer ici ! Le logiciel vient juste avec quelques applications utiles comme un dictaphone, une gestionnaire de jeux ou encore un mode enfants et un esapce de travail pour cloisonner ses activitĂ©s.

Photo : ce n’est pas au niveau

En photo, le Blackview Hero 10 dispose de trois objectifs :

Un capteur principal Samsung Isocell HM6 de 108 Mpx, taille 1/1,67 pouce ;

Un capteur ultra-grand-angle de 8Mpx, angle de vision 120° ;

Un capteur selfie de 32 Mpx.

La qualitĂ© des photos n’est pas si mauvaise, mais encore une fois on n’est pas au niveau d’un smartphone Ă 550 euros. Si le Blackview Hero 10 ne souffre d’aucun gros dĂ©faut sur ce volet, il est loin de briller.

Les couleurs sont relativement bonnes, mais le piqué a la fâcheuse tendance à souvent manquer et on constate quelques zones floues.

Quant au capteur ultra-grand-angle, il peine Ă trouver la lumière trop rĂ©gulièrement et ça se ressent trop. Bref, on a l’impression de vivre l’expĂ©rience photo d’un smarpthone bien moins cher.

Batterie et recharge : on a bien lĂ un smartphone pliable

Le Blackview Hero 10 est Ă©quipĂ© d’une double batterie de 4000 mAh (l’une de 2700, l’autre de 1300 mAh). Si l’on utilise que l’Ă©cran externe (ce qui est impossible), Blackview indique une autonomie de 35 heures. Mais pour les autres usages, avec l’Ă©cran interne, c’est bien moins :

4 heures de jeux vidéo ;

6 heures de lecture vidéo ;

17 heures d’appel ;

288 heures de veilles ;

6 heures et demie de navigation web ;

9,5 heures de lecture de musique.

Des chiffres annoncĂ©s par le constructeur qui sont très faibles : cela montre Ă quel point l’endurance du Blackview Hero 10 est mĂ©diocre.

Elle est assez mauvaise, même pour un smartphone avec un tout petit écran externe, une puce peu puissante et un écran interne pas si lumineux que ça.

Le problème, c’est peut-ĂŞtre qu’avec un petit Ă©cran externe, on a davantage besoin de dĂ©plier le smartphone et ainsi utiliser l’Ă©cran interne. Ce qui consomme plus d’Ă©nergie. C’est l’un des grands obstacles que n’a pas rĂ©ussi Ă surmonter Blackview avec ce smartphone.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

En rĂ©sulte une autonomie de moins d’une journĂ©e dans un usage classique. En fait, dès qu’on active un partage de connexion, qu’on regarde des vidĂ©os ou qu’on utilise Google Maps en navigation, la batterie diminue très vite.

Malheureusement, l’autonomie en veille n’est pas vraiment meilleure. Ce qui fait que pour utiliser le Blackview Hero 10, mieux vaut se balader avec un chargeur et/ou une batterie externe.

Le Blackview Hero 10 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur la charge, il y a du mieux : 45 W de puissance, avec un chargeur fourni dans la boîte. Cela permet de récupérer 48% de batterie en 20 minutes.

Prix et disponibilité

Le Blackview Hero 10 peut être acheté au prix de 549,90 euros (chargeur fourni) un peu partout sur Internet. Il est disponible en noir ou en rose.