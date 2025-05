Des AirPods 4 pas chers, ça existe : ils coûtent moins de 115 € pendant les French Days

Si vous vous interdisiez d’acheter une paire d’AirPods d’Apple en raison de leur prix assez élevé, sachez que pendant les French Days, les récents AirPods 4 sans ANC sont vendus à un prix bien plus raisonnable. Sur Amazon, on les trouve en effet affichés à 114,96 euros au lieu de 149 euros.

Les AirPods 4 sont les derniers écouteurs ouverts de la marque à la Pomme. Propulsée par la fameuse puce Apple H2, cette paire offre, entre autres, un son toujours équilibré et même un audio spatial vraiment immersif. Bref, même sans réduction de bruit active, ces écouteurs sans fil valent clairement le détour, et pendant les French Days, leur version sans ANC est justement proposée à prix réduit.

Pourquoi on recommande les AirPods 4

Pour le confort de port, toujours aussi agréable

Pour la spatialisation avec les titres en Dolby Atmos

Pour leur intégration parfaite à l’écosystème de la marque

Auparavant affichés à 149 euros, puis réduits à 129,96 euros, les AirPods 4 sans ANC sont aujourd’hui proposés à 114,96 euros sur Amazon grâce à une remise directement appliquée dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs qu’on oublie dans l’oreille

Le premier atout majeur des AirPods 4, c’est bien évidemment le confort de port assez fou qu’ils offrent. Avec leurs tiges dont le format a été amélioré pour qu’ils puissent mieux tenir dans l’oreille, ces récents écouteurs sans fil ouverts épousent parfaitement les courbes du pavillon auriculaire. Ils y restent bien maintenus, y compris au bout de plusieurs heures d’écoute et même pendant les entraînements. D’ailleurs, notez qu’ils sont certifiés IP54, ce qui vous permet de courir avec sous une pluie fine sans problème.

Les AirPods 4 marquent aussi des points grâce à leur intégration exemplaire dans l’écosystème Apple. Si on peut les utiliser avec un appareil Android, ces écouteurs sans fil ne seront jamais aussi complets et fonctionnels qu’utilisés avec un iPhone ou tout autre appareil de la firme californienne. Reconnaissance instantanée des AirPods par les appareils Apple à proximité dès l’ouverture du boîtier, basculement entre un iPhone et un Mac sans effort, notifications importantes directement dictées dans les oreilles… L’expérience utilisateur est vraiment fluide et intuitive.

Une puce qui fait des miracles

Les AirPods 4 sont déclinés en deux versions : l’une avec la réduction de bruit active (qui est d’ailleurs surprenante pour des écouteurs ouverts), et l’autre sans, comme ici. Malgré l’absence de cet ANC très recherché, ces écouteurs cochent bien des cases côté audio, avec notamment un son clair, précis et équilibré. N’oublions surtout pas l’audio spatial permis par la puce H2. Cette spatialisation du son bien immersive atteint d’ailleurs son plein potentiel avec un abonnement à Apple Music, plateforme sur laquelle on trouve des titres en Dolby Atmos.

Sachez tout de même que l’audio spatial n’est disponible que sur iPhone, iPad, Apple TV 4K ou Mac avec puce Apple Silicon (M1, M2…). La fonction Head Tracking (suivi des mouvements de tête) permet de son côté d’ajuster dynamiquement le son selon l’orientation de la tête. Enfin, les AirPods sans ANC sont livrés avec un boîtier rechargeable uniquement via USB-C ; on n’a donc pas droit ici à la charge sans fil Qi, ni à la compatibilité avec les chargeurs MagSage. Et côté autonomie, les AirPods offrent 5 h d’écoute par charge, et 30 h grâce au boîtier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des AirPods 4, avec ANC.

