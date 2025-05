Test de l’Eero Pro 7 : un routeur Wi-Fi 7 accessible et performant

Au milieu de la gamme très fournie de routeurs Wi-Fi 7 d’Eero, on demande le Pro 7. Cet appareil complet et capable de diffuser un réseau Wi-Fi 7 à son plein potentiel est entre nos mains depuis deux semaines. C’est maintenant l’heure du verdict !

Le routeur Wi-Fi Eero Pro 7 est un modèle tribande de milieu de gamme, qui fonctionne en mesh et se positionne en plein cœur de la gamme. À la différence de l’Eero 7 d’entrée de gamme, il diffuse la très importante bande des 6 GHz qui permet d’atteindre des débits très importants en sans-fil.

Plutôt simple dans sa connectique, avec ses deux ports 5 GbE, il est donc moins bien équipé que l’onéreux Eero Max 7 et ses ports 10 GbE. Pour autant, il profite des mêmes fonctionnalités et s’accompagne d’une application mobile bien pensée et pratique.

Ce nouveau modèle est proposé seul au prix conseillé de 350 euros. Le lot de trois appareils, qui fonctionnent alors en mesh, est quant à lui disponible pour 800 euros au moment de notre test. Un tarif qui reste relativement raisonnable si on le compare à des modèles concurrents comme ceux de Netgear.

Eero Pro 7 Fiche technique

Modèle Eero Pro 7 Wi-fi Wi-Fi 7 Débit wifi maximal Débit : 3.9 – Unité : Gbit/s Couverture wifi 190 m² Système mesh Oui Compatibilité 4G Inconnu Compatibilité 5G Inconnu Nombre de ports ethernet 2 Débit ethernet maximal 5 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 1 Go Application Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Eero Pro 7 Un routeur Wi-Fi parmi tant d’autres

Toujours aussi peu d’originalité dans le monde des kits Wi-Fi mesh. Le Eero Pro 7 ressemble à s’y méprendre à des appareils concurrents que nous avons déjà pu tester par le passé. Entièrement en plastique blanc, le routeur s’installe debout et prend la forme d’une tour fine d’un peu moins de 20 cm.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La façade, brillante et bombée, arbore le logo de la marque ainsi qu’une discrète LED de statut sur sa partie supérieure. Sur le dessus, une large aération permet aux composants internes de conserver une température raisonnable lors de l’utilisation. Ces choix de design toujours très classiques permettent à l’appareil de trouver sa place aisément sur un meuble, et ce, sans affecter outre mesure l’esthétique de la pièce.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Toute la connectique est reléguée à l’arrière. L’appareil se montre peu généreux sur ce point puisqu’en dehors de l’alimentation (en USB C, soulignons-le), on retrouve uniquement deux ports RJ45 5 GbE. Autant dire qu’une fois raccordé à la box de l’opérateur, on ne pourra y raccorder qu’un seul appareil, idéalement un switch. Ainsi, et c’est plus dommageable, dans le cas de l’utilisation de plusieurs boitiers, le raccordement en filaire de ces derniers (backhaul) monopolisera alors la seule connectique restante sur le routeur principal.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En dehors du boitier en lui-même, Eero fourni dans la boite une alimentation de 27 W, en USB C donc. Plus original, le câble RJ45 fourni est tressé, à la manière de ce que peut proposer Apple sur ses produits les plus récents. Cela ne sert à rien, mais c’est sympa !

Eero Pro 7 Une application pratique et un abonnement bien garni

La mise en route du routeur est enfantine et se fait grâce à l’application mobile dédiée disponible sur iOS et Android. Nous sommes guidés progressivement sur toutes les étapes nécessaires à la première configuration, tout en analysant le matériel existant (une box opérateur en général). En clair, il ne faut pas plus de cinq minutes pour que le routeur Eero Pro 7 soit en ligne et opérationnel.

L’application propose une interface très claire et se montre vraiment agréable à utiliser. La page d’accueil affiche ainsi un résumé de l’état du réseau, avec un coup d’œil sur la connexion internet, les boitiers Eero ainsi que les appareils connectés au réseau. C’est également ici qu’il est possible d’ajouter des profils dont l’objectif est d’ajuster les restrictions et la sécurité en fonction du type d’utilisateur.

Sans souscription à l’offre Eero Plus, facturée 120 euros par an, ces profils ont pour unique utilité de permettre la définition d’une programmation. Il est alors possible de n’autoriser la connexion que sur certaines plages horaires ainsi qu’en fonction des jours de la semaine. Chaque appareil connecté au réseau peut ensuite être associé à un profil spécifique.

Comme toujours avec les routeurs Wi-Fi, une bonne partie des fonctionnalités avancées (et intéressantes) sont cachées derrière un abonnement annuel. Eero ne fait pas exception et propose l’abonnement Eero+, au tarif relativement élevé de 120 euros par an. Pour autant, c’est à ce jour l’un des abonnements les plus complets du marché.

La souscription octroie tout d’abord l’accès au filtrage avancé pour les profils. Au programme : le blocage des publicités, de certains contenus (sites pour adultes, sites de jeu, etc), des applications de messagerie ou même le blocage pur et simple de certains sites choisis manuellement. Le tout étant historisé et analysé pour y détecter d’éventuelles menaces.

L’abonnement Eero Plus débloque aussi l’accès la fonction “Connexion de secours”. Une idée particulièrement intéressante qui permet de connecter le routeur Eero à n’importe quel autre point d’accès Wi-Fi pour utiliser la connexion internet de ce dernier en cas de coupure de la liaison principale. On peut ainsi imaginer d’y ajouter un hot spot personnel ou encore le Wi-Fi du voisin pour maintenir un accès internet continu en cas de coupure.

Enfin, et c’est là qu’Eero se démarque un peu plus : l’abonnement premium donne accès à l’offre familiale du gestionnaire de mot de passe 1Password, au VPN Guardian ainsi qu’à l’antivirus Malwarebytes. Un package de sécurité particulièrement complet si on le rapporte au coût annuel de l’abonnement.

Au fin fond du menu « Paramètres », les utilisateurs avancés seront ravis de trouver de nombreux réglages avancés qui permettent à l’Eero Pro 7 de remplacer avantageusement un routeur ou la box d’un opérateur. En dehors des réglages avancés du WAN (DHCP, IP statique ou PPPoE), le routeur autorise l’ajustement des réglages DHCP et NAT, ainsi que la sélection du serveur DNS. Il est également possible, via l’abonnement Eero+, de mettre en place un DNS dynamique.

Étonnamment, c’est l’aspect sans-fil qui dispose du moins de réglages. La création d’un réseau invité est possible, de même que l’activation du MLO et du WPA3. Et… c’est tout ! Impossible de séparer les bandes ni même de paramétrer plus finement le fonctionnement du réseau Wi-Fi. Notons néanmoins que le routeur peut cependant agir comme un concentrateur Thread, pour y connecter vos appareils domotique.

Eero Pro 7 Une bonne couverture et d’excellentes performances

Nous avons soumis le routeur Eero Pro 7 à notre protocole de test habituel afin d’en mesurer les performances. Ce protocole consiste d’abord à réaliser une mesure de couverture dans un appartement récent d’environ 80 m² puis d’effectuer des tests de débit à l’aide de l’outil OpenSpeedTest à différents endroits.

Les tests ont été réalisés avec un ordinateur portable Dell, équipé d’une puce Intel BE200 compatible Wi-Fi 7. Le MLO a été activé au niveau du routeur et donc, toutes les bandes de fréquence ont été utilisées pour lors des mesures. Pour rappel, l’Eero Pro 7 est un appareil tribande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz).

La couverture s’est révélée excellente dans la totalité de l’appartement. Comme le montre notre heatmap, les valeurs d’atténuation restent très bonnes, peu importe la pièce et seuls les murs porteurs extérieurs l’affectent réellement sans pour autant couper totalement le signal.

Cette très bonne couverture se traduit par d’excellents débits dans toutes les pièces. Le test en conditions optimales montre que le routeur parvient à garantir un débit stable qui dépasse les 3,7 Gbps en descendant et se stabilise autour de 2,5 Gbps en montant. En changeant de pièce, le débit descendant chute à 2,1 Gbps alors que le débit montant se maintient sans mal à plus de 1,4 Gbps. En s’éloignant encore un peu, on constate là encore d’excellentes performances avec un débit stable de 1,4 Gbps dans les deux sens.

Enfin, il est à noter que bien que nous testions un Eero Pro 7 seul, il est possible de multiplier les boitiers pour mettre en place un réseau maillé. Toutefois, et à moins de les raccorder entre eux en RJ45, la mise en place d’un tel réseau affectera forcément les performances du réseau Wi-Fi. En effet, l’Eero Pro 7 ne dispose pas de bande dédiée au backhaul et devra donc « puiser » dans ses trois bandes habituelles pour maintenir ce lien.

Eero Pro 7 Prix et disponibilité du routeur Eero Pro 7

Le routeur Eero Pro 7 est proposé au prix conseillé de 350 euros. Le kit composé de trois boitiers est quant à lui proposé pour un tarif conseillé de 800 euros.