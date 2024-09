Test Netgear Nighthawk RS300 : le routeur qui veut démocratiser le Wi-Fi 7

Après l’impressionnant et très onéreux Nighthawk RS700S, NETGEAR s’assagit avec l’arrivée du routeur Wi-Fi 7 RS300. Ce nouveau modèle, bien plus accessible, semble avoir tous les arguments pour démocratiser la dernière norme sans-fil à la mode.

Le routeur Wi-Fi 7 NETGEAR Nighthawk RS300 est un modèle que l’on pourrait qualifier d’abordable dans la gamme du constructeur américain. Très proche visuellement de son grand frère, il se distingue avant tout par sa taille bien plus raisonnable. Un amaigrissement lié notamment au fait qu’il dispose de moitié moins d’antennes que le RS700S.

De fait, ce nouveau venu dans la gamme Nighthawk se contente d’un débit maximal théorique de 9,3 Gb/s tout en faisant l’impasse sur la connectique 10 GbE. Ainsi, le RS300 s’équipe de trois ports 2,5 GbE et de deux ports 1 GbE. En dehors de ces différences physiques et d’un processeur légèrement moins costaud, l’entrée de gamme Nighthawk est tout aussi bien dotée sur le plan logiciel.

Surtout, ce nouveau routeur se distingue par son tarif que nous qualifierons de raisonnable. En effet, il est proposé au prix conseillé de 350 euros, bien loin des 900 euros demandés par NETGEAR pour s’offrir le RS700S.

Fiche technique

Modèle Netgear Nighthawk RS300 Wi-fi Wi-Fi 7 Débit wifi maximal Débit : 9.3 – Unité : Gbit/s Couverture wifi 185 m² Nombre maximum d’appareils connectés 100 Système mesh Non Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de ports ethernet 5 Débit ethernet maximal 2,5 Gbit/s Mémoire vive (RAM) 2 Go Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Un mini RS700S

Le routeur NETGEAR Nighthawk RS300 est littéralement un « RS700S Mini ». Il reprend pour cela le design de son grand frère et se pare de plastique noir, qui entoure un châssis hexagonal. Surtout, il est beaucoup plus compact que le RS700S et logiquement plus simple à intégrer dans un meuble ou sur une étagère. Très logiquement, cette différence de taille flagrante aura un impact non négligeable sur la puissance du signal Wi-Fi qu’il pourra diffuser.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Avec ses angles acérés et son large évent supérieur, le RS300 se veut tout aussi moderne et prémium. Il conserve donc le format colonne réservé jusqu’ici à la gamme Orbi. Ses côtés sont vierges de tout appendice et tous les éléments intéressants sont relégués en façade et à l’arrière.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

À commencer par la grande zone d’affichage en plastique brillant qui trouve ici aussi sa place à l’avant. À la différence du RS700S, celle-ci est composée de pictogrammes toujours visibles et qui s’illuminent lorsque l’appareil est alimenté. Ils permettent ainsi de connaitre en un coup d’œil l’état de l’appareil et de ses différents ports. Ces éléments s’accompagnent par ailleurs de deux boutons. L’un permet de désactiver l’illumination des pictogrammes alors que le second est dédié au mode d’association WPS.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La connectique est ici aussi reléguée à l’arrière et se veut finalement assez généreuse pour un produit de cette gamme. On dispose d’un port 2,5 GbE dédié à la connexion internet (WAN) et de quatre ports RJ45 supplémentaire pour le réseau local (LAN), dont deux ports 2,5 GbE.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Ces ports réseau s’accompagnent d’un port USB 3.0, dédié à la mise en réseau d’un périphérique de stockage. Enfin, le traditionnel connecteur d’alimentation s’installe tout en bas et complète la face arrière avec un bouton d’alimentation dédié et un orifice pour restaurer le routeur à ses réglages d’usine.

Toujours complet, toujours sur abonnement…

La mise en route du routeur est enfantine, comme toujours avec NETGEAR. Il suffit pour cela de télécharger l’application Nighthawk disponible et de se laisser guider. Le routeur est ensuite opérationnel en quelques minutes et sans difficulté particulière.

Pas de changement côté administration : on dispose d’un côté d’une application mobile plutôt succincte, qui met l’accent sur les fonctionnalités (payantes) de sécurité et de contrôle parental. De l’autre, une interface web dédiée aux utilisateurs « experts », qui laisse beaucoup plus de liberté et de possibilités quant à la configuration du RS300.

Du côté de l’application, l’utilisateur accède à une page d’accueil qui résume l’état du routeur et des appareils connectés. L’accent est donc mis sur la solution NETGEAR Armor, très complète et offerte pendant un an. Le routeur peut notamment scanner les appareils connectés qui peuvent quant à eux profiter de la solution antivirus Bitdefender. De la même façon, tous les réglages du contrôle parental (lui aussi payant, et pas offert) sont accessibles depuis l’application mobile. Ce dernier se montre efficace, pratique et complet.

Du côté des réglages « techniques », sur mobile, il faudra donc se contenter du paramétrage des réseaux Wi-Fi et… c’est tout. Pour aller plus loin, c’est l’interface web, pas réellement adaptée à un usage mobile, qu’il faudra mettre à contribution. Celle-ci est toujours aussi complète et autorise de nombreux ajustements comparables à ce que l’on peut trouver sur du matériel professionnel. Encore une fois, NETGEAR garde une longueur d’avance sur ses concurrents grâce à cette interface d’administration complète.

Moitié moins d’antennes pour des performances qui restent excellentes

Nous avions été impressionnés par les performances délivrées par les produits Wi-Fi 7 de NETGEAR lors de nos précédents tests. Et pour cause, il s’agissait jusqu’ici de ce qui se faisait de mieux en termes de spécifications. NETGEAR se montre plus raisonnable avec le RS300 qui se limite à « seulement » 9,3 Gb/s théoriques, soit la moitié de ce que pouvait proposer le RS700S. La raison est simple : le RS300 possède moitié moins d’antennes.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Concrètement, le RS300 fait donc moins bien que l’excellent Orbi 970. Moins bien ne veut cependant pas dire mauvais puisqu’il parvient sans mal à saturer le port 2,5 GbE lors de nos essais. Pour rappel, notre protocole de test consiste en une mesure de débit sur 2 minutes, à plusieurs endroits, dans un appartement d’environ 80 m². Nous avons ici mesuré chaque bande indépendamment, mais les résultats en 6 GHz sont semblables à ce que nous avons pu mesurer lorsque toutes les bandes sont rassemblées.

Le débit brut chatouille donc les 2,5 Gb/s dans des conditions optimales et chute à un peu moins de 1,4 Gb/s lorsque nous nous éloignons de 10 à 15 mètres du routeur. C’est principalement sur ces mesures que le RS300 montre ses limites puisque le routeur Orbi 970 permettait de maintenir un débit de presque 2 Gb/s dans ces mêmes conditions. Ces résultats sont à mettre en corrélation avec la couverture assurée par le RS300 qui reste excellente, mais n’offre pas la même puissance que des appareils mieux équipés sur la distance.

Durant nos essais, la latence se montre raisonnable avec 6 à 8 ms mesurées entre nos deux machines de mesure. La consommation électrique reste quant à elle très correcte avec environ 11 W lorsque le routeur est pleinement sollicité. Celle-ci se maintient à un peu plus de 8 W lorsque le routeur n’est pas sollicité.

Prix et disponibilité du routeur NETGEAR Nighthawk RS300

Le routeur NETGEAR Nighthawk est disponible au prix conseillé de 350 euros.