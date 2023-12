Test TP-Link Deco BE85 : le premier kit Wi-Fi 7 de la marque

Le kit Wi-Fi Mesh tribande TP-Link Deco BE85 est le premier de la marque à embarquer la nouvelle norme Wi-Fi 7. Cette dernière permet théoriquement d’atteindre un débit 3 à 4 fois plus important que ce qu’il était possible de faire en Wi-Fi 6E. Sans entrer dans des considérations trop techniques, cette nouvelle norme apporte tout un lot de nouveautés qui permettront d’améliorer grandement les performances des réseaux sans-fil.

Malgré une norme qui n’est toujours pas totalement finalisée, TP-Link et ses concurrents proposent d’ores et déjà des kits compatibles. En cela, le Deco BE85 représente le haut de gamme de la marque et reprend un design similaire, bien que plus massif, aux précédents appareils de ce type.

Modèle haut de gamme oblige, il embarque ce qui se fait de mieux en termes de connectique avec 2 ports 10 GbE, 2 ports 2,5 GbE et même un port SFP, pour y adjoindre, par exemple, de la fibre optique. Pour le reste, on profitera toujours des fonctionnalités intégrées très complètes et d’un tarif lui aussi haut de gamme. En effet, le kit composé de deux boîtiers BE85 est disponible au prix conseillé de 1200 euros. Un tarif prohibitif qui reste pour autant inférieur à ce que propose Netgear sur ses kits Wi-Fi 6E.

Fiche technique

Modèle TP-Link Deco BE85 Wi-fi Wi-Fi 7 Débit wifi maximal Débit : 19 – Unité : Gbit/s Nombre maximum d'appareils connectés 200 Système mesh Oui Compatibilité 4G Non Compatibilité 5G Non Nombre de ports ethernet 4 Débit ethernet maximal 10 Gbit/s Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Des boîtiers qui en imposent

Les boîtiers TP-Link Deco BE85 arborent un format relativement imposant et prennent la forme d’un cylindre entièrement construit en plastique blanc. La marque semble fière d’y avoir intégré le Wi-Fi 7 puisque les reliefs présents en façade dessinent le chiffre « 7 » de façon ostentatoire, mais très réussie. Comme toujours chez TP-Link, les deux appareils qui composent ce kit sont identiques et peuvent être utilisés indépendamment comme routeur ou satellite.

Afin de le limiter la chauffe du produit, le cylindre est ajouré sur la partie supérieure. La façade accueille quant à elle un discret logo « Deco », ainsi qu’une LED d’état très bien intégrée sur sa partie inférieure. Celle-ci peut d’ailleurs être désactivée totalement ou de manière planifiée pour ne pas illuminer trop les pièces dans laquelle les boîtiers sont installés.

Si ce design « tour » permet au Deco BE85 de s’intégrer plus facilement à un intérieur, ce format impose un agencement vertical de la connectique, pas toujours pratique. La connectique est justement très bien fournie puisque chaque boîtier intègre deux ports RJ45 10 GbE, deux ports RJ45 2,5 GbE, un port USB et évidemment un connecteur d’alimentation.

L’alimentation étant quant à elle assurée par un transformateur déporté de 75 W plus imposant qu’à l’accoutumée, mais finalement plus pratique. C’est d’ailleurs la première fois que nous nous retrouvons face à un produit Wi-Fi qui nécessite une telle alimentation. Signe peut-être d’une norme énergivore et que TP-Link n’a pas fait dans la demi-mesure concernant les composants internes des BE85.

Nouveauté intéressante au sujet de la connectique : l’un des ports 10 GbE est en réalité couplé à un port SFP+, qui permet d’y installer un module compatible. Il est ainsi possible d’utiliser une liaison fibre optique sur chaque boîtier, voire d’y raccorder directement la fibre d’un opérateur compatible. Nous n’avons cependant pas pu tester ces cas de figure durant notre essai.

Le bundle qui accompagne les Deco BE85 est quant à lui plutôt basique. On retrouve logiquement les deux boîtiers, leurs câbles d’alimentation ainsi qu’un unique câble RJ45 plat. Dans un sens, c’est le strict minimum pour pouvoir faire fonctionner ce kit avec la plupart des accès internet français.

Des fonctionnalités toujours aussi complètes

La mise en route du kit Deco BE85 est on ne peut plus limpide. Il suffit de télécharger l’application Deco, disponible sur Android et iOS, et de suivre les étapes décrites à l’écran. Le kit est ainsi opérationnel en quelques minutes, et ce, peu importe le niveau technique de l’utilisateur. La marque a grandement travaillé ses applications mobiles depuis quelques mois et c’est, jusqu’ici, une vraie réussite.

L’application se contente de quatre onglets, dont le premier, qui sert également de page d’accueil, propose une vue d’ensemble du réseau. En un coup d’œil, on connaît ainsi l’état de la connexion internet, la liste des appareils connectés ainsi que d’éventuels objets connectés de la marque. Un accès rapide aux paramètres Wi-Fi est aussi proposé.

TP-Link offre gratuitement un certain nombre de fonctionnalités liées à la sécurité et au contrôle parental. Le reste devra être débloqué via un abonnement « premium » et facturé 40 euros par an. Sans cet abonnement, les fonctionnalités de sécurité sont très limitées et font l’impasse sur le blocage des sites malveillants ou la protection des objets connectés.

En revanche, le contrôle parental se montre relativement complet dans sa version gratuite, avec la possibilité d’activer un filtrage de contenu par tranche d’âge, tout en bloquant spécifiquement certaines catégories. L’heure de coucher peut également être définie quotidiennement alors que l’abonnement ouvrira l’accès à un planning personnalisé. En passant à la caisse, le contrôle parental gagne en fonctionnalités avec la possibilité de filtrer les recherches Google, de même que YouTube, tout en permettant de mettre en place des limites de temps.

Si TP-Link en propose « plus » gratuitement que certains concurrents, on regrette toujours que de telles fonctionnalités ne soient pas accessibles automatiquement, ne serait-ce que pendant un an, lorsque l’on s’offre un produit à plus de 1000 euros.

Tous les réglages avancés sont regroupés dans un onglet dédié. On passera ici sur les paramètres habituels de tout bon routeur : DHCP, DNS, VPN, NAT… Toutes ces fonctionnalités sont présentes et facilement configurables. Comme Netgear, TP-Link propose la mise en place d’un réseau séparé et dédié aux objets connectés. De la même façon, la bande des 6 GHz introduite par le Wi-Fi 6E peut au choix être utilisée pour les clients ou pour la liaison entre les boîtiers Deco. Un choix qui peut se révéler pertinent si vous n’avez pas (ou peu) d’appareils compatibles sur votre réseau.

En résumé, TP-Link propose toujours des produits Deco très complets en termes de fonctionnalités. S’adressant avant tout au grand public, la marque chinoise fait cependant l’impasse sur une vraie interface web, qui facilite l’administration pour des usages plus avancés. En effet, les Deco BE85 disposent bel et bien d’une interface web, mais cette dernière est très limitée et servira surtout en consultation plutôt qu’en configuration.

Un Wi-Fi 7 qui impressionne

C’est bien évidemment au niveau des performances que nous attendons beaucoup de ce premier kit TP-Link compatible Wi-Fi 7. Nous profitons de l’occasion pour faire évoluer notre protocole de test puisque nous utilisons désormais l’outil OpenSpeedTest, dont le serveur est exécuté sur un ordinateur connecté en 2,5 GbE au routeur Deco. À l’autre bout, nous utilisons un Google Pixel 8 prêté pour l’occasion par TP-Link. Afin de mesurer les performances en Wi-Fi 6E, c’est un PC portable équipé d’une puce AX211 qui a été utilisé.

Les résultats sont sans appel. En conditions idéales, à environ 1 m du routeur, le Wi-Fi 7 atteint des débits jamais vus jusqu’ici. Le débit dépasse aisément les 2 Gb/s en conditions optimales et se maintient sans mal autour de 1000 Mb/s en s’éloignant. Sur la distance, la bande des 6 GHz est un peu plus à la peine et peine à maintenir un débit aussi impressionnant.

Le Wi-Fi 7 apporte également une nouvelle particularité : le MLO. Pour simplifier, cela permet d’utiliser de façon simultanée plusieurs bandes de fréquence différentes, autorisant ainsi des débits plus importants. L’intérêt de cette technologie est clairement visible entre 10 et 15 mètres où elle fait bien mieux que le pur Wi-Fi 7 à 6 GHz.

Enfin, notre fidèle ordinateur portable, uniquement compatible Wi-Fi 6E, s’en sort lui aussi de manière honorable sur ce kit Deco BE85. Le débit brut mesuré à 1 m du routeur dépasse aisément 1,8 Gb/s et se maintient sans mal à des valeurs importantes, même à une certaine distance. On peut ici remercier les antennes beaucoup plus efficaces intégrées au châssis de ce dernier. Cela met notamment en exergue le fait que les débits, en dehors de la norme utilisée, sont particulièrement dépendants du matériel. Les ordinateurs compatibles Wi-Fi 7 devraient permettre à terme de maintenir des débits supérieurs à 2 Gb/s, et ce, même dans une autre pièce.

Notez au passage que pour ces tests, un seul boîtier a été utilisé. Comme toujours, l’ajout du second au réseau aura pour principal intérêt d’améliorer la couverture. Ici, dans un appartement de 80 m², le seul routeur permet de couvrir efficacement toutes les pièces. S’il fallait chipoter un peu, on pourrait regretter le fait que ce kit dispose uniquement de trois bandes, ce qui limitera légèrement ses performances en réseau maillé. En effet, à moins de relier les boîtiers via un câble, l’une de ces bandes sera utilisée pour la liaison backhaul et affectera donc les performances globales du kit.

Prix et disponibilité du kit TP-Link Deco BE85

Le kit TP-Link Deco BE85 composé de deux boîtiers est proposé au prix conseillé de 1200 euros.