Test Asus ROG Rapture GT-AXE16000 : le routeur Wi-Fi 6E ultime ?

Asus ROG cherche à convaincre les joueurs les plus exigeants avec un nouveau routeur Wi-Fi qui a tout pour lui. On a testé le ROG Rapture GT-AXE16000 et on vous le présente en détail dans notre test complet.

L’Asus ROG Rapture GT-AXE16000 est un routeur Wi-Fi quadribande tout-en-un, doté des dernières technologies à la mode et qui vise une clientèle de joueurs très exigeants. On y retrouve, par exemple, deux ports Ethernet 10 Giga ainsi qu’une diffusion Wi-Fi quadribande et logiquement compatible Wi-Fi 6E.

Le GT-AXE16000 est un modèle hors norme et qui ne semble pas faire dans la demi-mesure avec de nombreux ports, des fonctionnalités complètes et un débit cumulé théorique en Wi-Fi qui atteint les 16 Gb/s. Autant de caractéristiques qui font logiquement grimper la facture qui approche les 700 euros au moment de sa sortie.

Un imposant réplicateur

Si nous sommes plutôt habitués à tester des kits Wi-Fi Mesh qui essayent de se faire les plus discrets possibles dans nos intérieurs, ce n’est pas le parti pris d’Asus avec le GT-AXE16000. Ce nouveau modèle impressionne avant même le déballage avec son immense boîte qui met immédiatement les choses au clair.

À l’intérieur, le routeur sommeille sagement avec ses antennes repliées qui, une fois déployées, nous rappellent les bonnes soirées devant Stargate SG-1 et les combats contre les réplicateurs. Le corps du routeur est particulièrement imposant et se présente comme un cube biseauté sur lequel sont greffées les huit antennes.

Une fois ces dernières dépliées, l’ensemble est encore plus imposant et sera difficile à intégrer correctement dans un intérieur. Il est d’ailleurs impossible de l’accrocher au mur et il faudra donc obligatoirement le poser sur un meuble. Cet imposant châssis laisse néanmoins de la place au constructeur pour doter le GT-AXE16000 de nombreux ports.

En effet, on retrouve pas moins de 7 ports Ethernet à l’arrière de l’appareil. En dehors des 4 ports gigabit que l’on retrouve habituellement, on profite en plus d’un port 2,5 Gb/s et de 2 ports 10 Gb/s. Autant dire qu’à ce niveau-là, ce nouveau routeur Asus est paré pour l’avenir.

En dehors de l’aspect purement réseau, le Rapture GT-AXE16000 est doté de deux ports USB dont un 3.0. Ces derniers permettront, par exemple, d’utiliser le routeur comme une sorte de NAS en y connectant un disque dur ou une clé USB. On profite enfin de deux boutons très discrets sur la tranche gauche dont l’un est dédié au WPS et l’autre à différentes fonctions personnalisables dans l’interface du routeur.

N’oubliant pas son ADN gaming, Asus ROG a équipé son routeur d’un imposant logo RGB avec un effet miroir infini. Fort heureusement, il est possible de le désactiver pour éviter de transformer votre logement en boite de nuit une fois le soir venu. De discrètes LED d’indication sont également présentes à l’avant et permettent de connaître d’un coup d’œil l’état du routeur et de ses connectivités.

Du côté de l’alimentation, il faudra faire avec le bloc externe, qui aura au moins l’avantage de ne pas imposer un transformateur trop important au niveau des prises électriques. Cette alimentation s’accompagne aussi d’un interrupteur, à proximité des ports USB, pour arrêter électriquement le routeur.

S’il est très semblable au GT-AXE11000, ce modèle 16000 nous parait davantage « costaud », en particulier au niveau des antennes. Celles-ci offrent moins de liberté quant à leur orientation, mais elles semblent bien plus résistantes. Pour le reste, on retrouve un appareil assez similaire bien que l’éclairage RGB est ici, plus convaincant.

Mise en route

La mise en route du routeur se fait très simplement à l’aide de l’application mobile ou de l’interface web. Il suffit pour cela de brancher l’appareil et de relier le port WAN à votre box ou réseau existant. Alors, il ne reste plus qu’à connecter votre smartphone ou votre ordinateur sur le réseau Wi-Fi ou un des ports LAN présents à l’arrière.

Le processus de configuration initial est très clair et permettra de mettre rapidement en fonction le Rapture GT-AXE16000. Le routeur sera capable d’adapter sa configuration automatiquement en fonction des paramètres et des spécificités du réseau sur lequel il est raccordé.

Un routeur ultra-complet

Les fonctionnalités proposées par les routeurs Asus sont parmi les plus complètes du marché. Le ROG Rapture GT-AXE16000 ne fait pas exception et dispose d’une interface d’administration très complète. On y retrouve par ailleurs des menus qui reprennent la charte graphique gaming de la marque.

La page d’accueil fait office de tableau de bord et affiche l’état du routeur et de ses différents composants. Par ailleurs, on y trouve également différents graphiques permettant de connaitre la charge réseau actuelle du routeur ainsi que l’évolution des performances de la liaison internet dans le temps.

Au niveau des réglages réseau classiques, on pourra plus ou moins faire ce que l’on veut du routeur. S’il pourra fonctionner sans mal derrière une box opérateur, un tel appareil appellera logiquement à prendre la place de cette dernière et sera tout particulièrement intéressant pour les utilisateurs exigeants.

Toutes les fonctions usuelles sont présentes : NAT, DHCP, pare-feu de même qu’une gestion avancée des ports avec la possibilité de réaliser de l’agrégation de lien entre les différentes interfaces. Ainsi, il est aussi possible de choisir le port à utiliser pour la liaison WAN, de l’agréger avec un autre ou même d’agréger plusieurs ports LAN pour un même équipement de votre réseau local.

Les réglages de la connectivité Wi-Fi sont également très complets avec une personnalisation fine des différentes bandes qui pourront d’ailleurs être séparées en différents SSID. Mais, le Rapture GT-AXE16000 ne s’arrête pas là et profite de tout un tas d’autres fonctionnalités plus ou moins intéressantes.

Le routeur est, par exemple, compatible avec la solution de réseau maillé AiMesh. Il pourra ainsi être intégré au sein d’un réseau de routeur sans-fil de façon transparente. Très logiquement, on dispose aussi de nombreuses options liées au gaming avec pour principal objectif de prioriser le trafic des jeux et machines de jeu tout en permettant l’utilisation de services tiers comme WTFast.

Les ports USB du routeur peuvent par ailleurs être utilisés pour augmenter encore l’éventail de fonctionnalité qu’il propose. On pourra ainsi le transformer en NAS (ou Time Machine) en y branchant un disque dur, ou encore utiliser une clé 4G en secours de la liaison internet classique. L’OS d’Asus intègre également un gestionnaire de téléchargement.

Asus a maintenu son partenariat avec la solution Trend Micro pour proposer des fonctionnalités très complètes de filtrage et sécurité. Nous ne rentrerons pas dans le détail des possibilités de cette solution que nous avions déjà abordée dans notre test du kit ZenWiFi XD6 que nous vous invitons à consulter. Gardez simplement en tête qu’en plus d’être vraiment complète, cette solution est entièrement gratuite.

Enfin, n’oublions pas la présence d’une compatibilité avec l’assistant vocal Alexa, qui autorisera alors un contrôle à la voix des fonctionnalités du routeur ainsi qu’un menu dédié à la configuration d’un serveur VPN. En bref, et comme indiqué en introduction de cette partie, le routeur Asus ROG Rapture GT-AXE16000 est tout simplement le modèle le plus complet passé entre nos mains lorsque nous rédigeons ces lignes.

Pour finir, bien que nous ayons ici abordé uniquement l’interface web, un certain nombre d’options pourront être paramétrées à l’aide de l’application mobile Asus Router. Un tel appareil se destinant avant tout aux utilisateurs chevronnés, nous avons donc préféré nous concentrer sur l’interface web qui sera réellement utilisée par ces derniers.

Performances

On ne va pas épiloguer à outrance sur les performances du routeur Asus ROG Rapture GT-AXE16000. Sur le papier, c’est l’un des modèles grand public les plus performants du moment. C’est aussi le premier routeur quadribande de la marque avec la possibilité d’utiliser 2 bandes différentes autour des 5 GHz. Concrètement, cela aura vraiment de l’intérêt dans le cas de l’utilisation d’un réseau mesh, afin de disposer d’une bande dédiée à la liaison backhaul.

Pour tester ses performances, nous avons tout d’abord utilisé une carte réseau Intel AX210 compatible Wi-Fi 6E dans le but de connaître les performances brutes de la machine. Les mesures suivantes ont été réalisées avec un PC Portable Asus ZenBook, compatible Wi-Fi 6. Pour rappel, les Wi-Fi 6 et 6E proposent des débits théoriques similaires, seule l’utilisation de la bande des 6 GHz diffère au niveau du Wi-Fi 6E. Cette dernière procurant une portée moindre que les bandes historiques, l’utilisation du Wi-Fi 6 pour les mesures éloignées du routeur n’a donc que peu d’impact sur les résultats.

En conditions optimales, notre protocole de test nous permet d’obtenir un débit descendant dépassant les 1200 Mb/s en téléchargement. C’est plus que ce que propose un port Ethernet classique. En upload, les performances restent assez moyennes avec un débit qui peine à dépasser les 500 Mb/s.

En Wi-Fi 6 (donc sur la bande des 5 GHz), le débit atteint une valeur très correcte de 800 Mb/s en téléchargement et toujours un score en upload qui chatouille les 500 Mb/s. On reste ici sur des valeurs assez classiques si l’on compare ces résultats aux différents kits Wi-Fi 6 déjà testés dans nos colonnes.

En changeant de pièce, notre PC portable parvient à maintenir un débit d’environ 600 Mb/s en téléchargement. Ce débit s’effondre logiquement lorsque l’on passe en extérieur et que les murs porteurs viennent barrer la route aux ondes 5 GHz. Dans ces conditions difficiles, le Rapture GT-AXE16000 permet néanmoins d’atteindre un débit descendant dépassant les 150 Mb/s.

En résumé, ce nouveau routeur Asus ne révolutionne pas les débits en Wi-Fi et permet d’obtenir les performances attendues pour ce type de matériel, du moins sur une machine seule. Ses nombreuses antennes et le débit cumulé qu’il est capable de proposer prendront surtout du sens dans une utilisation réelle, où plusieurs machines communiqueront en simultané. Dans nos tests, il faut logiquement considérer que les performances sont intrinsèquement limitées par la carte Wi-Fi utilisée, qui se contente d’un MIMO 2×2.

Enfin, et faute de matériel compatible, il ne nous a pas été possible de tester les performances des ports 10 Giga. La puissance embarquée par le routeur ne garantit pas qu’ils pourront être exploités correctement. En revanche, les différents ports délivrent effectivement un débit de 2,5 Gb/s que nous avons pu valider durant nos essais.

Prix et disponibilité du routeur Asus ROG Rapture GT-AXE16000

Le routeur Asus ROG GT-AXE16000 est disponible au prix conseillé de 700 euros.