Test du kit Asus ZenWiFi XD6 : un sérieux concurrent aux kits Orbi

Introduction

Concurrent historique de Netgear sur le marché des routeurs et points d’accès grand public, Asus propose également des kits Mesh compatibles avec la norme Wifi 6. Et le kit ZenWiFi XD6 peut s'inscrire comme un sérieux rival au RBK352 d'Orbi, la filiale de Netgear.

Le kit Asus ZenWiFi XD6 se compose de deux boîtiers identiques capables de créer un réseau maillé en wifi 6. Tout comme le kit Orbi RBK352, la solution Asus offre de nombreuses fonctionnalités et profite d’une application mobile simple à prendre en main.

Proposée au prix conseillé de 399 euros, la solution d’Asus est logiquement plus onéreuse que le kit RBK352 du fait de ses performances supérieures. En effet, nous parlons ici d’un kit capable de proposer un débit cumulé de 5400 Mb/s (en théorie). En pratique, le kit XD6 se positionne plutôt entre le RBK352 et le RBK852 de Netgear.

Des boîtiers discrets

Les boîtiers qui composent le kit sont ici entièrement construits en plastique blanc. Ils se montrent néanmoins plutôt compacts et trouveront facilement leur place sur un meuble par exemple. On tient donc là une proposition identique au kit Orbi testé précédemment.

À la différence de Netgear, les deux boîtiers ZenWiFi XD6 sont strictement identiques. Ainsi, les deux appareils peuvent prendre le rôle de routeur ou de satellite et pourront être utilisés sur deux réseaux distincts (si tant est que cela ait un quelconque intérêt pour vous).

Sur les boîtiers, une petite LED d’indication est présente sur la façade et permet de connaître l’état de l’appareil. Celle-ci est suffisamment puissante pour être visible, sans pour autant inonder la pièce de lumière comme peuvent le faire les kits Orbi de Netgear.

Toute la connectique est présente à l’arrière. Celle-ci se contente du strict minimum avec tout d’abord un connecteur d’alimentation très classique. Ce dernier est accompagné de 4 ports RJ45 qui fonctionnent au gigabit dont un sera dédié à la connexion WAN (vers votre box ou votre routeur internet).

Notons que les deux boîtiers sont accompagnés de leurs adapteurs secteurs plutôt compacts et avec un câble de longueur raisonnable. Un seul câble RJ45 est, en revanche, fourni pour raccorder le boîtier « routeur » à votre box. La communication entre les deux boîtiers (backhaul) pourra au choix être réalisée via une liaison Wi-Fi ou via une liaison Ethernet.

Sur le plan de la construction et du design, il n’y a donc pas de réelle surprise puisqu’Asus a choisi la simplicité en proposant des boîtiers simplistes et discrets. Ils trouveront facilement leur place dans les intérieurs de chacun et offrent une certaine liberté de par leurs connectiques.

Une mise en route simplifiée

Comme tous les constructeurs, Asus essaye de miser sur la simplicité d’utilisation et de mise en route pour que les utilisateurs, même néophytes, puissent profiter de la solution ZenWiFi. Pour la première configuration, il faudra commencer par télécharger l’application Asus Router, qui est disponible sur iOS et Android.

Une fois l’application lancée, le processus de configuration est similaire à ce que l’on retrouve chez la concurrence avec une détection automatique du premier appareil qu’il faudra logiquement raccorder à la box ou au réseau existant. L’ajout du second boitier du kit se fait aussi très simplement et en quelques minutes.

ASUS Router Télécharger ASUS Router gratuitement APK

Des fonctions en veux-tu en voilà

Asus a fait un choix similaire à Netgear en bridant volontairement les possibilités offertes par son application mobile. Néanmoins, la solution Asus offre quand même des réglages beaucoup plus complets aux utilisateurs ne souhaitant pas passer par l’interface web.

Très logiquement, on retrouve les habituelles pages présentant l’état et les informations essentielles du réseau. Il est ici possible de consulter le débit actuel ainsi qu’obtenir une liste des appareils actuellement connectés. Sur la page dédiée à chacun des appareils, l’application offre la possibilité d’attribuer des profils permettant une optimisation intelligente du réseau. Vous pouvez également limiter simplement la bande passante des appareils.

Asus a noué un partenariat avec Trend Micro afin de proposer des fonctionnalités de sécurité et de filtrage. On profite ainsi de différentes protections liées à internet qui peuvent d’ailleurs être désactivées unitairement.

Ce partenariat permet également à la solution ZenWiFi de proposer un filtrage de contenu grâce à différents profils. Ainsi, il est possible d’associer les appareils à des utilisateurs et définir des plages horaires d’accès à internet, mais également des règles de filtrage spécifiques en fonction du contenu (pornographie, jeux, messageries, etc.).

Si d’autres réglages sont accessibles depuis l’application, c’est via l’interface web du routeur que l’on pourra vraiment débloquer le potentiel du kit ZenWiFi XD6. Ici on retrouve de très nombreux réglages qui plairont particulièrement aux utilisateurs avancés.

Paramétrage fin du Wi-Fi, réglages DHCP, routage, VPN… Sur ces points, la solution Asus fait aussi bien que la plupart des routeurs du marché. Comme chez Netgear, il sera également possible de remplacer complètement votre box internet par le kit ZenWiFi.

Le kit ZenWiFi offre donc des fonctionnalités très complètes et surtout gratuites (n’est-ce pas Netgear ?). L’application mobile se montre très claire et simple à prendre en main tout en proposant des fonctionnalités complètes. Les utilisateurs les plus exigeants trouveront également leur bonheur avec l’interface web qui, si elle est très austère, se montre finalement pratique à utiliser.

Des performances exemplaires

Attaquons-nous maintenance aux performances délivrées par le kit Asus ZenWiFi XD6. Le kit est annoncé comme étant capable de proposer un débit cumulé de 5,4 Gb/s (en additionnant les bandes 2,4 GHz et 5 GHz). En pratique, le débit réellement mesurable sera logiquement bien inférieur.

Comme pour nos tests précédents, les mesures de débit ont été réalisées à l’aide de l’utilitaire iPerf entre deux machines Windows. La première était donc notre machine fixe, raccordée en filaire au routeur ZenWiFi et faisant office de serveur. La seconde était ici un ordinateur portable Asus Zephyrus G15, une machine très puissante que nous avions testée récemment et qui est donc logiquement compatible Wifi 6.

Notez d’ailleurs que malgré sa compatibilité Wifi 6, le PC que nous utilisons ne permet pas nécessairement d’exploiter tout le potentiel du kit. Nous avons également utilisé un smartphone Google Pixel 5, pour tester les performances du kit en Wifi 5, ce qui représente pour l’instant l’immense majorité des utilisateurs.

Les premiers tests de débit ont été réalisés avec un seul boîtier ZenWiFi et donc sans réseau maillé. En situation idéale, nous avons ici atteint un débit stable situé entre 800 et 900 Mb/s en Wi-Fi 6. Avec notre Pixel 5 en Wifi 5, le débit dépasse sans mal les 500 Mb/s. En contraignant un peu le signal avec un mur porteur et une distance d’environ 5 à 10 mètres, le débit chut ici entre 300 et 400 Mb/s en Wifi 6.

L’ajout du satellite à notre installation n’a que peu d’impact sur les performances brutes de la solution. En effet, un réseau maillé a pour principal objectif d’améliorer la couverture du réseau sans pour autant influer réellement sur son débit brut. On retrouve donc logiquement des valeurs très similaires à notre premier test. Notons tout de même que ce kit n’est pas tri-bande, ce qui implique qu’une partie de la bande passante disponible sera utilisée pour la liaison entre les deux boîtiers.

Nous avons néanmoins profité de l’ajout du satellite pour tester le débit avec notre ordinateur raccordé en RJ45 directement sur le satellite. Ici, le débit dépasse sans mal les 900 Mb/s et se rapproche donc d’une vraie connexion filaire. La latence générale constatée en Wifi est également très correcte avec 2 à 3 ms de plus qu’en étant directement câblé à notre box.

Comme pour le kit Orbi testé précédemment, on ne recommandera pas l’achat d’un kit complet pour un petit logement puisqu’un boitier seul suffira à couvrir très correctement un logement d’environ 50 m². Les performances globales de la solution sont très convaincantes et permettent d’obtenir des débits proches du gigabit en Wifi 6.

Prix et disponibilité du kit Asus ZenWiFi XD6

Le kit Asus ZenWiFi XD6 est disponible pour environ 400 euros chez Amazon au moment de notre test.

Il est également possible de se procurer un seul et unique boitier pour un peu plus de 200 euros, toujours chez Amazon.