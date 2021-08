Netgear Orbi RBK352 vs Devolo Mesh Wifi 2 : qui est le meilleur ?

Duel au sommet des kits wifi Mesh avec deux solutions bien différentes que sont le kit Netgear Orbi RBK352 et la solution mixte Devolo Mesh Wifi 2 qui se base sur le traditionnel CPL.

Testé il y a quelques semaines déjà, le kit Devolo Mesh WiFi 2 offre d’excellentes performances en wifi en créant un réseau maillé à l’aide de boîtiers CPL dans la lignée de ce que propose la marque depuis toujours. Les performances en wifi de ce kit sont d’ailleurs très convaincantes à tel point que nous nous interrogions à l’époque sur l’intérêt de conserver le fonctionnement en CPL.

Face à Devolo, nous retrouvons le kit Netgear Orbi Wi-Fi 6 RBK352 fraîchement testé. La proposition est en tous points similaire à celle de Devolo avec un kit composé d’un routeur et d’un satellite dont le principal objectif est de diffuser un réseau wifi d’excellente qualité, pour tous les appareils de la maison. La solution Netgear s’est également montrée très performante avec en plus une compatibilité wifi 6 qui se montrera intéressante dans les mois et années à venir.

Malgré ces nombreux points communs, il existe quelques différences fondamentales entre ces deux solutions qu’il convient de prendre en compte avant l’achat. Nous vous proposons donc ce rapide comparatif pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée à votre besoin.

Ergonomie : match nul

Le kit Devolo Mesh Wifi 2 garde très clairement l’ADN de tous les kits CPL de la marque. On profite donc de boîtiers assez massifs qu’il conviendra d’installer directement sur une prise électrique. Tous les éléments du kit sont d’ailleurs identiques et disposent d’une prise gigogne qui évitera la perte de la prise murale sur laquelle ils sont installés.

Comme nous l’indiquions durant notre test, ces boîtiers, même s’ils se montrent pratiques à installer, restent imposants et pourront potentiellement bloquer l’accès aux prises alentour. De la même façon, il paraît difficilement envisageable de les installer derrière un meuble et encore moins sur une multiprise du fait de l’utilisation du CPL.

Du côté de Netgear, l’approche est toujours différente avec des appareils plus imposants encore et qu’il faudra logiquement installer sur un meuble. Ce choix apporte logiquement plus de place pour les antennes et facilite également la gestion des câbles tout en offrant plus de libertés du fait de l’absence de CPL intégré.

Notons également que les deux marques ont équipé les boitiers de ports RJ45 permettant de relier des appareils en filaire. En pratique, les deux solutions ont leurs avantages et inconvénients en ce qui concerne l’ergonomie générale. Aucune des deux solutions ne sort vraiment du lot sur ce point et le choix se fera ici en fonction des préférences de chacun et de l’agencement intérieur de votre logement.

Simplicité d’utilisation : match nul

Les deux solutions mettent en avant leur simplicité d’utilisation pour une raison simple : tout le monde n’est pas un expert réseau. Le pari est globalement réussi, aussi bien chez Devolo que chez Netgear avec une première mise en service très simple à l’aide des applications dédiées.

Dans les deux cas, la méthodologie est la même : on branche le premier boitier, on le raccorde à la box internet et on le configure en quelques minutes grâce à l’application. Netgear propose d’un côté l’ajout d’un satellite alors que Devolo, se basant sur le CPL, facilite la chose en détectant automatiquement les autres boitiers et en leur déversant la même configuration que le premier.

En pratique, les deux constructeurs proposent donc des solutions très simples à prendre en main qui permettront aux néophytes de configurer leur nouvelle solution Wifi en quelques minutes sans se prendre la tête. Il nous est donc impossible d’élire un vainqueur sur cette simple caractéristique.

Fonctionnalités : avantage Netgear

Si la plupart des utilisateurs se satisferont des possibilités offertes par les applications mobiles des deux constructeurs, Netgear conserve une longueur d’avance sur le plan des fonctionnalités. Si au final, l’application Devolo est plus complète que celle de Netgear, le kit Orbi RBK352 dispose d’une interface web qui l’est encore plus.

En effet, la solution de Netgear offre tout un lot de fonctionnalités proche de ce que peuvent proposer les routeurs de la marque. On peut citer par exemple la possibilité de faire du NAT, du DHCP ou encore de gérer directement la connexion à internet pour s’affranchir de la box de l’opérateur. Si c’est fonctionnalités ne sont pas forcément mises en avant par la marque, elles sont, selon nous, un vrai plus.

Devolo fait le strict minimum si on compare son kit Mesh Wifi 2. Malgré cela, la solution allemande propose des fonctionnalités de contrôle parental intéressantes et surtout gratuites. Ce qui n’est malheureusement pas le cas chez Netgear. Malgré cela, le kit Orbi reste le plus intéressant sur le plan des fonctionnalités.

Performances : avantage Netgear

Il peut paraître un peu étrange de comparer les performances de deux solutions qui ne proposent pas la même norme. En effet, Devolo se contente du wifi 5 sur son kit Mesh Wifi 2 alors que la solution Netgear Orbi RBK352 est capable de diffuser du wifi 6. Néanmoins, le prix des deux solutions étant identique, il nous semble pertinent de les comparer sur ce point.

On pourrait également penser que si l’on n’est pas équipé d’un appareil wifi 6, les performances seraient identiques, mais les choses sont différentes. En effet, durant nos tests en wifi 5, le kit Orbi RBK352 nous a permis d’obtenir de meilleures performances brutes que la solution Devolo.

Notons également que les performances sont bien différentes en ce qui concerne la connectivité filaire des deux kits. En effet, les boîtiers Devolo utiliseront le CPL pour la communication entre les machines connectés sur ces ports alors que Netgear se base logiquement sur le wifi. Il en résulte des performances bien supérieures chez Netgear avec un débit similaire, si ce n’est supérieur à celui mesuré en wifi, là où Devolo peine à dépasser les 250 Mb/s du fait des limitations du CPL.

Que vous soyez équipés d’appareils Wifi 6 ou Wifi 5, la solution Netgear reste la plus performante des deux en termes de débit brut. Enfin, en ce qui concerne la couverture et la puissance du signal, les deux solutions sont équivalentes.

Prix : match nul

Terminons par aborder le sujet qui fâche souvent quand on pense à ce type de matériel : le prix. Les deux solutions, en kit composé de deux éléments, sont commercialisées au même prix conseillé d’environ 250 euros. Partant de ce constat et compte tenu des grandes similarités de ces appareils, il nous est impossible de sortir un vainqueur sur ce critère en particulier.

Le kit Netgear Orbi WiFi 6 RBK352 est disponible au prix conseillé de 249,99 euros.

Le kit Devolo Mesh Wifi 2 est disponible au prix conseillé de 249,90 euros.

Netgear devant grâce à ses performances et fonctionnalités

Au final, sur le plan de l’ergonomie et de la simplicité d’utilisation, les kits de Netgear et Devolo offrent une expérience similaire. Les deux solutions sont simples à installer et profitent toutes les deux d’une application mobile rendant leur utilisation accessible à tous les utilisateurs. Dans les deux cas, il sera possible de mettre en place un réseau wifi de qualité en quelques minutes seulement.

Netgear prend néanmoins l’avantage sur le plan des performances avec la compatibilité Wifi 6 de son kit Orbi RBK352. Si, dans tous les cas, les deux solutions offrent des débits largement suffisants pour profiter des usages numériques actuels et à venir, le kit de Netgear garde une bonne longueur d’avance par rapport à son concurrent direct.

N’oublions pas non plus les fonctionnalités qui sont bien plus limitées chez Devolo et qui cantonnent le kit Mesh WiFi 2 à un usage basique de diffusion du Wi-Fi là où le kit Netgear peut très clairement remplacer un routeur ou une box. Ces caractéristiques, au-delà de donner l’avantage au kit Orbi, lui permettent également d’être mieux armé pour le futur et l’évolution de votre installation.

Le kit Netgear Orbi WiFi 6 RBK352 est disponible au prix conseillé de 249,99 euros.

Le kit Devolo Mesh Wifi 2 est disponible au prix conseillé de 249,90 euros.