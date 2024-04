Xiaomi 14 Ultra vs iPhone 15 Pro Max : lequel est le meilleur smartphone ?

Ce sont deux véritables mastodontes du marché des smartphones haut de gamme et ils misent l'un comme l'autre sur la qualité de leurs photos pour séduire. Vous hésitez entre le dernier fleuron de Xiaomi et la valeur sûre signée Apple ? On vous aide à y voir plus clair dans ce comparatif du Xiaomi 14 Ultra et de l'iPhone 15 Pro Max.

Fraîchement débarqué en France, le Xiaomi 14 Ultra va logiquement venir se frotter à tous les ténors du marché des smartphones premium. S’il n’a pas eu l’ascendant sur l’imparable Samsung Galaxy S24 Ultra, le smartphone chinois parviendra peut-être à tirer son épingle du jeu face à l’iPhone 15 Pro Max. On vous dit ce qu’on en pense dans ce nouveau versus pour déterminer quel est le meilleur smartphone !

Le Xiaomi 14 Ultra et l’iPhone 15 Pro Max sont déjà disponibles, respectivement à partir de 1499 euros et 1479 euros.

Les fiches techniques des Xiaomi 14 Ultra et iPhone 15 Pro Max

Modèle Xiaomi 14 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Dimensions 75,3 mm x 161,4 mm x 9,2 mm 159,9 mm x 76,7 mm x 8,3 mm Interface constructeur HyperOS N/C Taille de l'écran 6,73 pouces 6,7 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 2796 x 1290 pixels Densité de pixels 522 ppp 460 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Apple A17 Pro Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Apple GPU Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K Wi-fi Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5300 mAh N/C Poids 224,4 g 221 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

La finesse de l’iPhone séduit

Vous l’avez peut-être déjà constaté en boutique en essayant de manipuler un iPhone Pro Max. C’est grand. Très grand. Lourd aussi… mais un peu moins que d’habitude cette année grâce à l’adoption du titane en lieu et place de l’aluminium. L’iPhone 15 Pro Max perd en effet 19 grammes par rapport à son devancier (221 grammes). Pourtant, le colosse Xiaomi 14 Ultra pèse tout juste 219 grammes. De quoi le déclarer vainqueur dans la prise en main ? Pas tout à fait.

Vous l’aurez constaté avec ce gargantuesque bloc photo : le mobile de Xiaomi est épais. Très épais. On parle de 9,3 mm sans même prendre en compte les caméras. En face, l’iPhone, avec ses 8,3 mm, a franchement l’air raffiné.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’iPhone 15 Pro Max pour illustration // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Côté design, ce sont aussi deux philosophies qui s’affrontent. Xiaomi opte explicitement pour une approche évoquant la maroquinerie de luxe (le dos est d’ailleurs en cuir végétal) et l’horlogerie. L’iPhone 15 Pro Max, lui… ressemble à un iPhone. Difficile de le présenter différemment. C’est sûr, ce dernier prend moins de risques, mais il soigne sa copie au point de remporter nos faveurs dans cette catégorie du versus pour la simple et bonne raison qu’il est plus agréable à manipuler au quotidien. Bien entendu, cela est très subjectif.

Côté protections et résistances, les deux smartphones profitent d’une certification IP68 et leur écran est doté d’un verre ultrarésistant censé lui épargner les rayures et les dégâts de chute.

Côté écran, l’iPhone est clairement une lumière

Si Xiaomi a fait de gros efforts cette année pour parfaire la dalle de son smartphone haut de gamme, Apple est tout simplement intouchable cette année. La dalle Oled 120 Hz de 6,7 pouces de l’iPhone 15 Pro Max est capable de dépasser les 2200 nits de luminosité quand, d’après nos sondes, le Xiaomi 14 Ultra n’excède pas 1200 nits. En extérieur, cela fait une vraie différence. Surtout maintenant que les beaux jours sont devant nous.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Apple iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Il faut aussi aborder le cas de la colorimétrie. L’iPhone déçoit dans sa couverture du gamut DCI-P3, mais reprend la couronne en matière de justesse des couleurs avec un delta E à 3,8 contre presque 6 avec le mode par défaut du Xiaomi 14 Ultra. Notons toutefois que seul le Xiaomi permet d’affiner les réglages et d’opter pour différents modes de couleurs qui, nos tests le prouvent, corrigent nettement la donne sur ce point.

Deux smartphones sans IA, dans cette économie ?

Fait étonnant : le Xiaomi 14 Ultra a été lancé fin mars sans la moindre fonctionnalité dédiée à l’IA générative. Techniquement, le smartphone en est évidemment très capable grâce à sa puce Snapdragon 8 Gen 3. On peut espérer que la marque publiera prochainement des mises à jour apportant ce genre de fonctionnalités à l’avenir, mais rien n’est garanti. Côté Apple, on ne se pose pas la question : il faudra attention iOS 18 à la rentrée prochaine. Et encore, rien ne dit que l’IA ne sera pas réservée aux iPhone 16.

L’expérience utilisateur de HyperOS (la nouvelle surcouche de Xiaomi) cherche sans aucun doute possible à singer celle d’iOS. Inutile de dire que ce dernier reste cependant beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. D’autant qu’iOS a un atout majeur face à HyperOS : il n’embarque pas de publicité intempestive et l’écrasante majorité des applications (bientôt toutes grâce au DMA) pourront bientôt être désinstallées. La moindre des choses pour un téléphone à 1500 euros.

Enfonçons le clou avec le cas des mises à jour : Apple demeure imbattable en la matière, avec 6 à 7 ans de mises à jour sur ses smartphones. Samsung et Google lui ont emboîté le pas avec leurs derniers modèles, mais pas Xiaomi, qui en reste à cinq ans (de correctifs de sécurité).

Deux smartphones redoutables de vitesse

La balance retrouve un équilibre presque parfait au chapitre des performances. L’A17 Pro des iPhone 15 Pro Max et la puce Snapdragon 8 Gen 3 des Xiaomi 14 Ultra sont de vrais monstres, capables de faire tourner des jeux graphiquement très exigeants de façon étonnamment fluide. L’iPhone peut même faire tourner Resident Evil Village ou Death Stranding, des titres sortis sur console de salon !

Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Maintenant, si l’on s’en tient aux chiffres et uniquement aux chiffres, il apparaît que le Xiaomi 14 Ultra est plus véloce que son concurrent. Sur notre panoplie d’applications de benchmark, cela apparaît assez nettement. Il faut aussi noter que l’iPhone 15 Pro Max chauffe plus rapidement que son rival. Pour des sessions de jeu prolongées, cela peut avoir son importance.

Modèle Xiaomi 14 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max AnTuTu 10 1970066 1523431 AnTuTu CPU 432064 374317 AnTuTu GPU 808656 523543 AnTuTu MEM 403570 286364 AnTuTu UX 325776 339207 PC Mark 3.0 16890 N/C 3DMark Wild Life Extreme 4867 3776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 29.15 FPS 23 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 67 / 86 FPS 53 / 43 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 71 / 153 FPS 56 / 100 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 357 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 6 Single-core 2261 2960 Geekbench 6 Multi-core 6869 7556 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 16057 27368 Lecture / écriture séquentielle 990 / 1200 Mo/s N/C

Deux très bons photophones

On y arrive. Comme tout bon smartphone haut de gamme, le Xiaomi 14 Ultra débarque la bouche en cœur promettant qu’il est le meilleur photophone que cette industrie a jamais porté. Vous le savez, on teste des dizaines de smartphones tous les ans chez Frandroid et ce genre de promesses est la plupart du temps accueilli par un sourire poli. Sauf que, force est de constater que Xiaomi, toujours partenaire de Leica sur la partie optique, a vraiment mis les petits plats dans les grands cette année.

Xiaomi 14 Ultra :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.6-4.0 ;

Ultra grand-angle (12 mm) : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 3,2 x (75 mm) : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 5x (120 mm) : 50 Mpx, f/2.5 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

iPhone 15 Pro Max :

Grand-angle (24 mm) : 48 Mpx, /1,78 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif 5x 1(120 mm) : 12 Mpx, f/2,8 ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Entendons-nous bien : l’iPhone 15 Pro Max reste absolument excellent. Surtout cette année où la quasi-totalité de la configuration photo a été renouvelée et modernisée. L’expérience photo au quotidien est impeccable de facilité. Au point qu’on trouve que l’iPhone est devenu l’un des meilleurs appareils photo point and shoot du marché grâce à la neutralité de ses clichés et leur constante bonne exposition. Mais difficile de ne pas considérer le Xiaomi 14 Ultra comme un challenger dangereux pour l’iPhone. Sa configuration photo ne laisse pas de place au doute et pousse tous les potards à fond. Le grand-angle d’une taille généreuse de 1 pouce (et l’objectif à ouverture variable) sont un allié infaillible pour immortaliser son quotidien, quelles que soient les conditions.

Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra, grand-angle

iPhone 15 Pro Max // Source : Frandroid Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max Cliché grand angle iPhone 15 Pro max

iPhone 15 Pro Max, grand-angle

L’un comme l’autre adopte un téléobjectif autorisant un zoom 5x, mais, à regarder les fiches techniques de plus près, on se rend bien compte que non seulement Xiaomi surpasse Apple à ce petit jeu, mais s’autorise même une plus grande polyvalence. On compte deux téléobjectifs (un 70 mm et un 120 mm) qui procurent des clichés d’une qualité invraisemblable. Le piqué est extraordinaire et la panoplie de styles photographiques conçus par Leica donne vraiment matière à s’amuser lors des prises de vue.

Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x10 // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra, téléobjectifs

X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max. X5 iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro Max, téléobjectif

Il serait hautement malhonnête de considérer que l’iPhone 15 Pro n’est pas parmi les meilleurs photophones du marché. Tout comme il serait d’une mauvaise foi inavouable de ne pas considérer le Xiaomi 14 Ultra comme supérieur à tous les niveaux. Il n’y aura bien qu’en vidéo que l’iPhone conserve sa couronne. En effet, la capture de vidéos HDR est plafonnée en 4K à 30 images par seconde sur le smartphone chinois.

Le grand écart de l’autonomie

Nous n’avions pas pu passer l’iPhone au crible de notre test automatisé ViSer à l’époque de son test ; aussi, une comparaison directe avec le Xiaomi 14 Ultra sur des critères objectifs est proscrite. Reste que, de manière générale, il apparaît que le Xiaomi 14 Ultra déçoit quelque peu au chapitre de l’autonomie. En clair, il vous restera fidèle pendant une journée, mais guère plus si vous êtes du genre à accumuler plus de 5 heures de temps d’écran par jour. Dans la plupart des cas, l’iPhone 15 Pro Max reste plus recommandable si vous recherchez un smartphone capable de tenir deux jours loin d’une prise.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Concernant la recharge en revanche, Xiaomi demeure imbattable avec une recharge complète en environ 45 minutes contre presque 1h30 pour l’iPhone 15 Pro Max. Par ailleurs, le chargeur 90 W est fourni chez Xiaomi.

Pour aller plus loin

Quels sont les smartphones à la meilleure autonomie en 2024 ?

Xiaomi 14 Ultra ou iPhone 15 Pro Max : lequel choisir ?

Malgré les immenses qualités photo du Xiaomi 14 Ultra, il apparaît assez nettement dans ce versus que, lorsqu’on compte les points, c’est l’iPhone 15 Pro Max qui prend l’ascendant. Que ce soit pour son écran hyper lumineux, son autonomie plus généreuse et surtout son expérience utilisateur bien plus agréable au quotidien (sans parler du suivi logiciel), la proposition d’Apple reste selon nous un meilleur investissement.

Maintenant, et comme toujours lorsqu’on oppose deux philosophies aussi différentes, tout dépendra aussi de votre volonté à quitter Android pour iOS et vice-versa. Par conséquent, ne prenez pas ce genre d’articles comme prescripteur ou à charge contre le téléphone qui ressort perdant du duel. Rappelons que les deux téléphones du jour ont été notés 9/10 et 8/10. Deux très bonnes pioches donc.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 14 Ultra au meilleur prix ?



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPhone 15 Pro Max au meilleur prix ?