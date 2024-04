Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra : comment choisir le meilleur smartphone ?

Proposés à un prix similaire, avec une fiche technique très semblable, les Xiaomi 14 Ultra et Samsung Galaxy S24 Ultra sont des concurrents très proches l'un de notre, mais lequel est le meilleur ? Voici un comparatif complet !

La guéguerre des Ultra. C’est logiquement comme cela qu’on pourrait présenter notre duel du jour tant les propositions de Samsung et de Xiaomi sont proches. Les deux smartphones très haut de gamme des constructeurs continuent de miser à plein sur leurs capacités photographiques. Mais il ne vous aura pas échappé que le premier cherche aussi à mener la barque de l’IA embarquée sur téléphone. Le Xiaomi 14 Ultra a-t-il les épaules pour faire face, même sans IA ? Notre analyse.

Les Xiaomi 14 Ultra et Samsung Galaxy S24 Ultra sont déjà disponibles, respectivement à partir de 1499 euros et 1469 euros.

Les fiches techniques des Xiaomi 14 Ultra et Samsung Galaxy S24 Ultra

Modèle Xiaomi 14 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions 75,3 mm x 161,4 mm x 9,2 mm 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm Interface constructeur HyperOS One UI Taille de l'écran 6,73 pouces 6,8 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 522 ppp 505 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 Qualcomm Adreno Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5300 mAh 5000 mAh Poids 224,4 g 232 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Gris Noir, Violet, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

L’attaque des titans

Commençons avec les précautions d’usage : n’envisagez même pas l’achat du S24 Ultra ou du Xiaomi 14 Ultra si vous avez les très grands téléphones en horreur. Nous sommes face à deux véritables mastodontes, aux dimensions aussi titanesques qu’ils sont lourds (respectivement 232 grammes et 219 grammes). Maintenant qu’on s’est bien mouillé la nuque, plongeons dans le vif du sujet.

Côté design, nous sommes devant deux propositions assez différentes. Très rectangulaire, le S24 Ultra doit son héritage à la gamme des Galaxy Note, discontinuée en 2020. Impossible d’y couper : le mobile de Samsung est aussi équipé du stylet S Pen — toujours un ovni sur le marché du smartphone en 2024.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Dans l’écurie d’en face, le Xiaomi 14 Ultra présente des formes plus arrondies, mais aussi un ÉNORME (oui, ça mérite des majuscules) bloc d’appareils photo. Cette véritable bulle occupe un gros tiers de la face arrière et dépasse généreusement du châssis. Plus gênant : cet appareillage généreux peut même gêner la prise en main si, comme moi, vous avez tendance à plaquer votre index à l’arrière de votre smartphone pour plus de stabilité.

Une proposition radicale, heureusement adoucie par la présence d’un revêtement en cuir végétal qui fait son petit effet. Pas besoin de l’écrire : le S24 Ultra est plus conventionnel, au risque peut-être de paraître un peu plan-plan sur certains aspects.

En termes de durabilité et de résistance, a priori rien à craindre d’un côté comme de l’autre. Un verre très résistant est apposé sur l’écran et devrait le prémunir des griffes et autres rayures. Enfin, les deux smartphones sont certifiés IP68, rien à redire.

Samsung toujours imprenable sur l’écran

Difficile de prendre Samsung à son propre jeu. En matière d’écran, la marque sud-coréenne mène la danse. C’est donc sans grande surprise que l’on donne ce point au Galaxy S24 Ultra.

Les deux smartphones proposent une dalle AMOLED de 6,8″, mais nos sondes confirment que le S24 Ultra est bien plus lumineux. Presque 2300 nits contre 1200 à peine sur le Xiaomi 14 Ultra (malgré de grandes promesses de la marque). Ajoutons à cela une dalle antireflet de dernière génération qui améliore encore la lisibilité en extérieur, et nous sommes tout simplement face à l’un des écrans les plus impressionnants jamais intégrés à un smartphone.

Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Mais qu’en est-il de la colorimétrie ? À ce petit jeu, le Xiaomi 14 Ultra regagne des points — mais pas en sortie de boîte. Par défaut, la gestion des couleurs du smartphone Xiaomi est pour le moins lacunaire. Il faut se tourner vers le mode Saturé pour obtenir de meilleurs résultats que sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. La couverture du DCI-P3 est formidable et le delta E (qui mesure l’écart entre une couleur affichée et sa référence) bien plus satisfaisant.

En matière d’interface, IA pas match

Promis, nous irons vite sur cette partie. Et pour cause : impossible, selon nous, de préférer HyperOS (la nouvelle interface Android de Xiaomi) à One UI. Pour une raison toute simple : la publicité. Même sur un smartphone à 1500 euros, Xiaomi ne résiste pas aux sirènes des dizaines d’applications préinstallées et invite même des publicités pour des services de vidéo dans sa galerie d’images. Inacceptable, ce qui le disqualifie d’office dans cette catégorie. Mais ce n’est pas tout.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Frandroid

Même si HyperOS est très fluide et offre de jolies animations et des fonctionnalités complètes, One UI prend une certaine avance sur son concurrent en matière d’intelligence artificielle. Avec une suite Galaxy AI déjà bien fournie, le S24 Ultra distance le Xiaomi 14 Ultra qui, pour l’heure, ne propose aucune fonction IA particulière. Bien sûr, cela pourra arriver avec des mises à jour du fait de la configuration technique identique entre les deux produits. Mais ce n’est pas le cas à l’heure où sont écrites ces lignes.

Pour finir, le Galaxy S24 Ultra sera mis à jour pendant sept ans, contre cinq ans pour le Xiaomi 14 Ultra.

Deux smartphones très performants

D’après nos benchmarks habituels, le Xiaomi 14 Ultra met une pile à son concurrent, quand bien même les deux sont équipés d’une puce Snapdragon 8 Gen 3. Cela peut s’expliquer par divers ajustements logiciels, mais aussi par une quantité de RAM plus importante au sein du Xiaomi (16 Go contre 12 Go).

Quoi qu’il en soit : rien ne se remarquera vraiment en jeu. Dans les deux cas, pas d’inquiétude : on peut lancer tous les titres du Play Store en qualité maximale et espérer obtenir 60 images par seconde, ou plus. Bon point : les deux smartphones chauffent assez peu et pourront vous accompagner durant de longues sessions.

Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le duel des photophones

On arrive au point qui risque de tout faire basculer : la photo. C’est l’aspect le plus mis en avant par Xiaomi lors de la présentation du 14 Ultra, et le S24 Ultra itère sur les excellentes bases du S23 Ultra, notamment grâce à un téléobjectif absolument redoutable. Le partenariat renouvelé entre Xiaomi et Leica leur permettra-t-il de récupérer la couronne ?

Xiaomi 14 Ultra :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1.6-4.0 ;

Ultra grand-angle (12 mm) : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 3,2 x (75 mm) : 50 Mpx, f/1.8 ;

Téléobjectif 5x (120 mm) : 50 Mpx, f/2.5 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Grand-angle (23 mm) : 200 Mpx, f/1,7 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Téléobjectif périscopique 5x (120 mm) : 50 Mpx, f/3.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Vous l’aurez peut-être noté dans la mini fiche technique ci-dessus. Le grand-angle du Xiaomi 14 Ultra possède une petite particularité : un objectif à ouverture variable. Entre nous, c’est un peu gadget, dans le sens où la plupart des utilisateurs et utilisatrices resteront en mode automatique sans se poser de question. Reste qu’une ouverture à f/1.6 autorise une meilleure captation de lumière, offrant des performances en basse lumière proprement impressionnantes. Ajoutons à cela un capteur 1″ (c’est très grand), et nous sommes tout simplement face à l’un des smartphones les plus impressionnants jamais vus en photo.

Bien entendu, le Galaxy S24 Ultra produit lui aussi des résultats hors du commun. Reste que l’on confesse une petite préférence pour l’esthétique assez typée des clichés du Xiaomi. Question de goût, uniquement.

Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Correction d’exposition – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Grand-angle – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra, grand-angle

Samsung Galaxy S24 Ultra, grand-angle

Non, là où le plus gros des différences va se remarquer, c’est probablement dans les capacités de zoom des deux téléphones concurrents. Le Xiaomi 14 Ultra comme le S24 Ultra disposent de deux téléobjectifs offrant un zoom 3x et 5x. Une nouvelle fois, les deux propositions sont dans le très haut du panier. Mais le partenariat de Xiaomi avec Leica offre selon nous davantage matière à s’amuser en termes d’esthétique, avec divers filtres très bien amenés. À plusieurs reprises, on a vraiment eu l’impression de regarder des clichés pris à l’appareil photo hybride.

Portrait Leica noir et blanc – Xiaomi 14 Ultra // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x3,2 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x30 // Source : ElR – Frandroid Xiaomi 14 Ultra x10 // Source : ElR – Frandroid

Xiaomi 14 Ultra, téléobjectifs

Samsung Galaxy S24 Ultra, téléobjectifs

Vous l’aurez compris : difficile de départager les deux flagships en photo. Concrètement, les deux proposent une expérience photo très complète et d’une polyvalence similaire grâce à un quatuor de capteurs aux focales comprises entre 12 et 120 mm. Quel que soit votre choix, les deux smartphones vont vous impressionner. Reste que le Xiaomi 14 Ultra a selon nous ce petit quelque chose en plus, difficile à expliquer, qui fait sortir les photos du lot.

La batterie du Galaxy éclipse celle du Xiaomi

Pour finir, un petit tour du côté de l’autonomie. On ne va pas tourner en rond : le Galaxy S24 Ultra dispose d’une bien meilleure autonomie que son concurrent. D’après les résultats des tests automatisés avec notre programme ViSer, le Samsung a tenu 14h24 minutes contre 12h tout rond pour le Xiaomi 14 Ultra. Presque 2h30 de rab pour le Galaxy S24 Ultra, ce n’est pas rien.

Xiaomi 14 Ultra // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

En recharge par contre, la tendance s’inverse. Avec le bloc de recharge inclus, le mobile de Xiaomi peut se recharger intégralement en 48 minutes chrono. Samsung, qui ne fournit plus les blocs de recharge de ses appareils, demande d’être plus patient avec plus d’une heure.

Xiaomi 14 Ultra ou Samsung Galaxy S24 Ultra : lequel choisir ?

Si l’on devait faire statuer uniquement sur le critère de la photographie, notre choix se porterait instinctivement sur le Xiaomi 14 Ultra, qui propose selon nous quelque chose d’assez rafraîchissant en photographie mobile. Mais si l’on fait les comptes, force est de constater que le Samsung Galaxy S24 Ultra est l’option la plus raisonnable ici.

Son écran est meilleur, son interface a le bon goût de ne pas être gangrénée de publicité, son support logiciel est plus généreux et sa batterie tient (beaucoup) plus longtemps. Pour un smartphone à 1500 euros, mieux vaut prendre en compte l’intégralité des paramètres. Et, dans le duel qui nous intéresse ici, il apparaît clairement que le Samsung Galaxy S24 Ultra est le meilleur smartphone des deux.



