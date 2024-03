Samsung Galaxy S24 Ultra vs Honor Magic 6 Pro : comment choisir le meilleur smartphone ?

Quand on cherche à changer de smartphone, l'évidence est d'abord de feuilleter le catalogue de marques bien établies, très connues. Après tout, si Samsung est numéro 1 des smartphones Android depuis bientôt 10 ans, ce n'est pas un hasard. Malgré tout, de belles surprises émergent occasionnellement et remettent tout en question. Et si le Honor Magic 6 Pro était l'élu capable de faire vaciller le flagship de Samsung ?

Il n’y a pas si longtemps, nous opposions les Samsung Galaxy S23 Ultra et le Honor Magic 5 Pro dans un comparatif serré, qui voyait néanmoins le modèle du Sud-Coréen remporter la timbale. Qu’en sera-t-il avec les nouveaux modèles ? Les fabricants ont-ils su apprendre des erreurs du passé pour revoir leur copie et proposer des smartphones encore plus convaincants ? On vous accompagne dans vos réflexions pour vous aider à choisir le meilleur smartphone du moment.

Les Samsung Galaxy S24 Ultra et Honor Magic 6 Pro sont déjà disponibles, au tarif respectif de 1469 euros et 1299 euros.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S24 Ultra et Honor Magic 6 Pro

La rigueur de Samsung s’oppose à l’élégance de Honor

Cela saute aux yeux : en termes de design, ce sont deux philosophies radicalement opposées qui s’affrontent. D’un côté, le Samsung Galaxy S24 Ultra itère sur les fondations monolithiques d’un Galaxy Note, avec cet aspect rectangulaire un brin austère qui n’est désamorcé que par des coloris plutôt légers. Côté Honor, la rondeur prime. Et que dire de ce bloc d’appareils photo qui, certes, est proéminent, mais totalement assumé et bien mis en valeur par une bague aux formes abstraites de bon goût.

Dans tous les cas, nous avons ici affaire à deux très grands smartphones (la diagonale de leur écran est de 6,8″). Toutefois, le Samsung Galaxy S24 Ultra est techniquement le plus « encombrant » des deux, avec une largeur atteignant presque 8 cm. Autant l’écrire : c’est un colosse. Sans aller jusqu’à qualifier le Honor de compact, ses dimensions sont plus standard et son poids (un peu) moins élevé avec 225 grammes contre 232 pour son concurrent.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le Galaxy a néanmoins une corde de plus à son arc : son stylet S Pen, qui fait toujours figure d’anomalie dans une industrie qui ne se risque même plus à essayer ce genre de choses. À vous de juger si cela peut vous être utile ou pas.

Pour finir, pas d’inquiétude : les deux smartphones sont certifiés IP68, et donc correctement protégé contre les immersions accidentelles. Concernant l’écran, il est protégé par un verre Gorilla Glass Armor à la pointe de la technologie chez Samsung. Côté Honor, l’absence de référence claire au verre protecteur laisse entendre qu’il est plus modeste.

Qui peut battre les écrans de Samsung ?

Nous avons déjà eu l’occasion de l’écrire à plusieurs reprises : l’écran du Samsung Galaxy S24 Ultra figure parmi ses meilleurs atouts. Extrêmement lumineux, il sait surtout atténuer les reflets de façon inédite pour garantir la meilleure lisibilité du marché en extérieur. Le nouveau venu Magic 6 Pro le fait-il vaciller sur ce point ?

D’après les mesures réalisées à la sonde pendant nos tests, Samsung peut dormir sur ses deux oreilles. Le S24 Ultra conserve sa couronne au royaume de l’écran. Que l’on parle de luminosité, de colorimétrie ou de résolution. En termes de justesse de couleurs en revanche, il nous est apparu que l’écran du Magic 6 Pro est légèrement au-dessus. Une maigre avance, qui ne suffit pas pour reprendre de l’avance sur le fleuron du Sud-Coréen.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Précisons pour finir que le poinçon du S24 Ultra est beaucoup plus discret que la pilule de l’écran du Magic 6 Pro. Même si Honor s’inspire des fonctionnalités de la Dynamic Island d’Apple pour tenter de nous la faire passer… la pilule.

One UI domine le duel des interfaces

Cette année, Samsung a frappé très fort en annonçant étendre le support logiciel de ses smartphones à sept ans, que l’on parle de mises à niveau majeures d’Android ou de correctifs de sécurité. Il faut le signaler : Honor n’est pas en mesure aujourd’hui de suivre son concurrent. Le Magic 6 Pro bénéficiera au maximum de quatre mises à jour d’Android (jusqu’à Android 18 donc) et une année supplémentaire de correctifs de sécurité.

Maintenant, le chapitre logiciel de notre comparatif ne s’arrête pas ici. Les interfaces et les fonctionnalités entrent évidemment en jeu. Malheureusement pour Honor, Samsung a une nouvelle fois une longueur d’avance en la matière. One UI est une interface très aboutie, ne manquant d’absolument aucune fonctionnalité majeure et qui a déjà le luxe d’intégrer toute une panoplie de fonctionnalités IA sous l’égide de Galaxy AI.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Se traînant toujours l’héritage des interfaces Huawei, MagicOS se présente sous un jour plus modeste et ne fait pas (encore) étalage des fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. La marque promet qu’elles arrivent, mais, pour l’heure, c’est donc bien Samsung qui conserve l’ascendant sur son turbulent rival.

En performances, du pareil au même

Il fallait s’y attendre avec un Snapdragon 8 Gen 3 aux manettes : les deux smartphones sont tout simplement excellents et ne subissent absolument aucun ralentissement au quotidien. Jouer avec tous les graphismes à fond ne pose jamais problème et la chauffe apparaît mesurée sur les deux modèles.

S’il faut s’en tenir aux chiffres, il apparaît dans nos benchmarks que le Honor Magic 6 Pro a une toute petite avance sur son concurrent, mais, on vous l’assure, il est tout bonnement impossible de faire la différence à l’œil nu.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

C’est l’avantage de s’offrir un smartphone très haut de gamme. Les performances ne sont jamais un critère déterminant.

Un duel de photophones

Cela fait des années que Samsung inscrit ses modèles Ultra dans la catégorie des meilleurs smartphones photo du marché. Sa suprématie s’est une nouvelle fois illustrée avec le S24 Ultra, qui fait vraiment des merveilles. Pour autant, le Honor Magic 6 Pro a de beaux arguments à défendre, notamment grâce à son téléobjectif 180 mégapixels et à l’ouverture variable de son grand-angle. Suffisant pour nous faire détourner les yeux du ténor ?

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Grand-angle (23 mm) : 200 Mpx, f/1,7 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Téléobjectif périscopique 5x (120 mm) : 50 Mpx, f/3.4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Honor Magic 6 Pro :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,4-2,0 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 50 Mpx, f/2,0 ;

Téléobjectif x2,5 (50 mm) : 180 Mpx, f/2,6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2,0.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce n’est certainement pas en pleine journée qu’on parviendra à départager les deux concurrents du jour. À ce niveau, les deux smartphones sont absolument impeccables et sortent des clichés de très grande qualité. On s’amuse d’ailleurs à constater que les deux ont la même appétence pour les bleus très saturés. Notez que la grande taille et l’ouverture généreuse de leurs objectifs les rendent aussi très capables dans les scénarios nocturnes.

Samsung Galaxy S24 Ultra, grand-angle

Petit raté isolé sur cette photo du Honor Magic 6 Pro, la mise au point n’est pas faite // Source : Frandroid

Honor Magic 6 Pro, grand-angle

Rien de particulier à redire concernant l’ultra grand-angle, qui s’en sort correctement dans la plupart des situations. Notons toutefois que le modèle de Honor est beaucoup mieux défini grâce à ses 50 mégapixels, contre 12 seulement chez Samsung. Non, la grosse différence va surtout se constater sur les longues focales. D’un côté, le S24 Ultra procure une polyvalence rare, avec un duo de zooms très capables, pour un piqué somptueux à tous les niveaux. Chez Honor, si la prestation se défend extrêmement bien jusqu’à un zoom 5x, les résultats sont vite moins convaincants lorsqu’on grimpe au-delà.

Samsung Galaxy S24 Ultra, téléobjectifs

Honor Magic 6 Pro, téléobjectifs

Ce qu’il faut retenir de ce court bilan, c’est en substance que le Galaxy S24 Ultra propose une bien meilleure polyvalence dans les prises de vue. Le Honor Magic 6 Pro est un très bon photophone, mais il ne joue simplement pas dans la même catégorie que son concurrent qui veut tout faire de la meilleure façon possible. En revanche, si vous savez déjà que les photos au téléobjectif ne sont pas votre truc, la proposition de Honor reste séduisante. D’autant que son module selfie est largement supérieur à celui du Samsung.

Un vrai magicien de l’autonomie

Le Galaxy S24 Ultra est un smartphone très endurant… mais on ne se doutait pas qu’il chuterait de son piédestal de sitôt. Le Magic 6 Pro de Honor établit un nouveau record dans notre classement et a tenu presque 15 heures sur notre test d’autonomie automatisé via ViSer. C’est tout bonnement stratosphérique, et cela vous assure de tenir deux jours sur batterie sans problème.

On le répète, le Samsung reste une solution très valable si vous recherchez un téléphone susceptible de ne pas nécessiter de recharge quotidienne. Mais on ne peut retirer au modèle de Honor sa supériorité sur ce point.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid Honor Magic 6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Enfin, retenez qu’aucun des deux smartphones ne s’accompagne d’un chargeur. Mais, à ce petit jeu, le Honor conserve son avance en permettant une recharge totale en moins de 45 minutes avec un chargeur 80 W. Avec le Galaxy, il faudra attendre une petite heure.

Samsung Galaxy S24 Ultra ou Honor Magic 6 Pro : lequel choisir ?

Une nouvelle fois, il apparaît que le Samsung Galaxy S24 Ultra reste le choix le plus raisonnable dans ce duel. Meilleur écran, plus polyvalent en photo, mieux doté du côté de son interface et de ses fonctionnalités… ne reste finalement au Honor Magic 6 Pro que son design très séduisant et sa très grande autonomie.

Mais la supériorité du S24 Ultra ne défait rien des qualités intrinsèques de son concurrent qui, on l’a illustré au long de cet article, ne démérite pas, notamment en photo si l’on n’est pas très intéressé par les longues focales.

Il faudra également garder en tête l’argument pécuniaire. Le fait est que le Samsung Galaxy S24 Ultra est vendu presque 200 euros de plus que son rival. Ses atouts les valent-ils vraiment ? Vous seul détenez la réponse à cette question.