Samsung Galaxy S23 Ultra vs Honor Magic 5 Pro : comment choisir le meilleur smartphone ?

Honor est sur une formidable lancée depuis quelques années… au point d'ébranler l'ogre Samsung et envisager sérieusement d'adopter le dernier fleuron du fabricant chinois à la place de l'évident Galaxy S23 Ultra ? Démêlons tout cela dans notre nouveau versus !

Les connaisseurs le savent : Honor n’a plus grand-chose à envier aux marques mieux installées. Du moins pas en termes purement techniques. Il n’y a qu’à voir les louanges prononcées en faveur du Magic 4 Pro en 2022 pour s’en convaincre. Même si Samsung conserve annuellement son titre de plus gros vendeur de smartphones au monde, et en dépit de l’excellence du Galaxy S23 Ultra qui nous intéresse aujourd’hui, le choix est moins évident à faire qu’il n’y paraît.

Très chaleureusement reçu dans nos colonnes, le Honor Magic 5 Pro fait encore mieux que son prédécesseur, au point d’oser pousser le curseur du prix jusqu’à dépasser celui du S23 Ultra. Les deux smartphones qui nous intéressent aujourd’hui sont disponibles respectivement à partir de 1159 € et 1199 €. Lequel est le meilleur smartphone pour vous ?

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S23 Ultra et Honor Magic 5 Pro

Modèle Samsung Galaxy S23 Ultra Honor Magic 5 Pro Dimensions 78,1 mm x 163,4 mm x 8,9 mm 76,7 mm x 162,9 mm x 8,77 mm Interface constructeur One UI MagicOS Taille de l'écran 6,8 pouces 6,81 pouces Définition 3088 x 1440 pixels 2848 x 1312 pixels Densité de pixels 500 ppp 461 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Qualcomm Adreno 740 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1000 Go 0 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 10 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K 4K Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.2 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Oui Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5100 mAh Poids 233 g 219 g Couleurs Noir, Violet, Vert, Beige Noir, Vert Indice de réparabilité ? 8,2/10 N/C Prix 1 419 € 899 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

L’originalité du Magic 5 Pro détonne

Cela n’engage que nous, mais Samsung fait du surplace côté design depuis que les Galaxy Note ne sont plus et que la gamme Ultra a pris sa suite. Reconnaissons que les différences esthétiques entre le Galaxy Note 20 et le Galaxy S23 Ultra sont maigres… et il n’y a rien de mal à ça ! À sa manière, le fleuron de Samsung est unique. Mais il est aussi absolument gigantesque et très lourd.

Sans aller jusqu’à écrire que le Magic 5 Pro est un poids plume, il affiche une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 219 grammes que l’on estime plus confortables au quotidien. Côté design, on confesse ne pas résister aux jolis arrondis offerts par Honor à son dernier smartphone. Même si le bloc d’appareils photo est volumineux, son intégration dans le châssis relève de l’orfèvrerie.

Plus original donc. Mais quid de la durabilité ? Si les deux mobiles sont certifiés IP68 et résistent donc dans une certaine mesure à l’immersion, Honor est trop évasif sur le verre qui protège son écran — signifiant donc qu’il ne s’agit pas d’un verre Gorilla Glass dernier cri, contrairement au Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est l’un des 3 smartphones compatible avec la nouvelle version de Galaxy Enhance-X // Source : Anthony Wonner – Chloé Pertuis Honor Magic 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Vous avez dit encoche ?

Honor n’est pas un rejeton de Huawei pour rien, et le Magic 5 Pro porte encore les stigmates de certains choix esthétiques pour le moins… douteux. Vous le voyez comme le nez au milieu de la figure : le smartphone de Honor embarque une encoche, ou plutôt une pilule qui rappelle la nouvelle encoche des iPhone, mais qui a la particularité de se trouver à gauche de l’écran et non pas au centre comme sur le Xiaomi 13 Lite, par exemple.

Ainsi, en dépit de son gigantisme, le S23 Ultra fait montre de plus de discrétion sur son formidable écran qui semble occuper l’intégralité de la face avant. Inutile de faire durer le suspens : le smartphone de Samsung est, d’assez loin, le meilleur lorsqu’on parle d’écrans.

Profitant d’une luminosité dépassant les 1600 nits (contre à peine 980 nits pour le Magic 5 Pro), il est celui qui offre la meilleure lisibilité en extérieur. Ce n’est pas tout. Sa définition est plus élevée, les couleurs sont plus riches et, surtout, plus justes, avec un delta E relevé à 7,59 en HDR contre 13,3 pour son concurrent. En d’autres termes, un manque de précision criant pour le smartphone chinois.

Honor Magic 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

One UI difficile à prendre en défaut

Côté interface, on retrouve d’un côté une surcouche One UI que l’on connaît bien et de l’autre MagicOS 7.1 qui hérite, elle aussi, des vieilles habitudes de Huawei (et de certains choix esthétiques un brin désuets).

Si, d’un côté comme de l’autre, vous ne devriez souffrir d’aucun manque particulier en termes de fonctionnalités ou de possibilités de personnalisation, la solution de Samsung a quelques longueurs d’avance. Surtout lorsqu’on parle du S23 Ultra qui, grâce au stylet S Pen, dispose de toute une panoplie de fonctionnalités additionnelles permettant qui de gribouiller quelques notes, qui de détourer des images à la volée.

Il faut aussi relever que MagicOS est une surcouche particulièrement irritante si vous n’appréciez guère les tutoriels à rallonge. On pourrait presque croire qu’Honor ne fait pas confiance à ses utilisateurs et se sent obliger de tout expliquer… en boucle.

Enfin, le coup de grâce est bien sûr à aller chercher du côté du support logiciel. Samsung promet quatre mises à jour majeures d’Android et une année supplémentaire de correctifs de sécurité. Chez Honor, c’est trois mises à niveau de l’OS, et jusqu’à cinq ans de patchs de sécurité. Pour résumer, le Samsung est donc plus durable.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra et son stylet. // Source : Frandroid Honor Magic 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux mobiles hyper performants

Le Samsung Galaxy S23 Ultra et le Honor Magic 5 Pro sont tous les deux équipés de la puce Snapdragon 8 Gen 2. Par défaut, le Galaxy offre 8 Go de RAM quand le Honor n’offre lui qu’une configuration à 12 Go de RAM. On peut donc en déduire que ce dernier est un peu plus à l’aise dans le multitâche, mais, concrètement, nous sommes face à deux smartphones très performants, difficiles à départager au chapitre de la puissance brute.

Si l’on s’en réfère aux résultats obtenus lors des benchmarks de nos tests, il apparaît néanmoins que le Galaxy S23 Ultra est légèrement devant. Dans tous les cas, les deux smartphones permettent de jouer dans de très bonnes conditions sans avoir à se soucier de compromis graphiques.

Une unique chose pourrait toutefois nous faire pencher en faveur du Galaxy S23 Ultra : la chauffe. Même après une longue session de jeu, celui-ci n’affiche que 40 °C contre parfois plus de 47 °C pour son concurrent. Une dissipation de la chaleur plus délicate chez Honor donc, qui aura aussi un impact sur l’autonomie — nous y reviendrons.

Genshin Impact tourne très bien sur le Honor Magic 5 Pro. Le smartphone chauffe cependant considérablement quand on pousse les paramètres graphiques à fond // Source : Capture d’écran

Deux photophones très capables

Il faut en vouloir pour aller chatouiller Samsung au chapitre de la photo. Surtout quand, cette année, le Sud-Coréen inaugure un capteur grand-angle de 200 mégapixels et l’un des meilleurs téléobjectifs du marché. Néanmoins, nous avons pu constater dans notre test que le Honor Magic 5 Pro se défend très bien dans presque tous les scénarios.

Samsung Galaxy S23 Ultra :

Objectif ultra grand-angle, capteur 12 Mpx, autofocus, taille de pixels 1,4 μm, FOV 120°, F/2,2 ;

Objectif grand-angle (capteur principal), 200 Mpx, taille de pixels 0,6 μm (soit 2,4μm en 12 mégapixels), FOV 85˚, F/1,7, stabilisation optique ;

Téléobjectif X3, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 11°, f/4,9, stabilisation optique ;

Téléobjectif X10, 10 Mpx, taille de pixels 1,12 μm, FOV : 36˚, f/2,4, stabilisation optique ;

Selfie, 12 Mpx, dual photodiode, autofocus, taille de pixels : 1,12 μm, FOV : 80˚, f/2,2.

Honor Magic 5 Pro :

Objectif ultra grand-angle, capteur 50 Mpx, f/2,0, 13 mm, 122˚, 1/2.76″, AF ;

Objectif grand-angle (capteur principal), 50 Mpx, f/1.6, 23 mm (wide), 1/1,12″ 1,4 µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS ;

Téléobjectif X3, 50 Mpx, f/3,0, 90 mm, PDAF, OIS ;

Selfie 12 MP, f/2,4, 100˚, 1,22 µm.

Le Galaxy S23 Ultra pour illustration // Source : Frandroid – Robin Wycke Honor Magic 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Forcément, équipés de la sorte, l’un comme l’autre ne rencontre absolument aucun problème pour immortaliser des scènes en pleine journée. Fidèle à sa réputation, Samsung aura tendance à souligner davantage les tons bleus et la saturation en général, là où Honor se montre un peu plus modéré sur le traitement. On a néanmoins noté un appétit parfois trop prononcé pour les micro-contrastes sur le Magic 5 Pro, qui crée des effets indésirables sur certains éléments comme les végétaux, par exemple.

Samsung Galaxy S23 Ultra, grand-angle

Honor Magic 5 Pro, grand-angle

Avec l’ultra grand-angle, on sacrifie évidemment de nombreux détails dans l’image du fait de la moins bonne définition du capteur. Du moins surtout chez Samsung, dont le modèle plafonne à 12 Mpx contre 50 Mpx chez Honor. Il faut vraiment se pencher et analyser les résultats de près pour constater une vraie différence, mais elle existe. De plus, la plus grande ouverture de l’ultrawide du Magic 5 Pro montre son intérêt dans les scénarios nocturnes en prévenant l’apparition trop brutale du bruit.

Honor Magic 5 Pro, ultra grand-angle

Samsung Galaxy S23 Ultra, grand-angle

En revanche, tout suspens s’arrête immédiatement aux portes des longues focales. Même si le Honor Magic 5 Pro produit de très bons résultats avec son objectif offrant un grossissement de 3,5x, il est sans commune mesure avec le duo de téléobjectifs du S23 Ultra. Même en dépit de leur faible définition en comparaison des 50 Mpx du Honor, le Galaxy est d’une polyvalence rare qui fait vraiment la différence si vous aimez prendre des photos à longueur de journée.

Samsung Galaxy S23 Ultra, téléobjectifs

Ici, le Honor Magic 5 Pro a beaucoup trop éclairé la scène capturée en x3,5, le rendu aurait dû être bien plus tamisé pour être naturel.

Honor Magic 5 Pro, grand-angle

Pour résumer : les deux smartphones qui s’affrontent aujourd’hui sont d’excellents photophones. Mais le Samsung Galaxy S23 Ultra a dans sa besace des outils plus perfectionnés qui œuvrent en faveur d’une polyvalence largement supérieure à son concurrent. En termes de qualité optique pure, en revanche, les deux produits jouent plus ou moins dans la même catégorie.

En autonomie, deux marathoniens

Équipés d’une batterie généreuse (5000 mAh pour le S23 Ultra et 5100 mAh pour le Magic 5 Pro), les deux adversaires du jour se sont montrés parfaitement capables de tenir deux jours sans avoir à être branchés et malgré nos journées bien remplies.

Cependant, notre logiciel professionnel ViSer nous apprend que le Galaxy S23 Ultra met une (toute) petite distance au Magic. Il a tenu 15h14 minutes pendant le protocole, contre 14h53 pour le smartphone de Honor. Absolument pas de quoi s’offusquer donc.

D’ailleurs, l’appareil de Honor a un bel avantage pour lui : un chargeur 66W inclus dans la boîte, qui lui permet de regagner 50 % d’autonomie en 15 minutes seulement. Le S23 Ultra, lui, n’est pas fourni avec un chargeur qui, de toute façon plafonnerait à 45W.

Honor Magic 5 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid L’actuel S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra ou Honor Magic 5 Pro, lequel choisir ?

Quand on vous disait que le duel risquait d’être plus serré que prévu. Nous sommes ici face à deux smartphones qui sont parmi les meilleurs jamais sortis sur le marché. D’un côté, l’évident Galaxy S23 Ultra, de l’autre, le challenger Honor et son Magic 5 Pro qui fait encore mieux que son prédécesseur, qui nous avait déjà bluffés à l’époque.

Quand on fait les comptes, c’est toutefois le mobile de Samsung qui semble remporter le duel. Meilleur écran, meilleure durabilité, plus polyvalent en photo et mieux doté côté logiciel… le Honor Magic 5 Pro a encore des efforts à produire pour déloger le roi de son trône. Même si, d’après nous, ce dernier est bien plus séduisant à l’œil !