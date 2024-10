Google Pixel 9 Pro XL vs Samsung Galaxy S24 Ultra : comment choisir le meilleur smartphone ?

Le Google Pixel 9 Pro XL est désormais lâché dans la nature, et ce sont les ténors du très haut de gamme qui tremblent ! Continuons notre exploration de marché premium avec un nouveau comparatif qui oppose le dernier-né de Google au mastodonte de Samsung, j’ai nommé le S24 Ultra.

En cette fin d’année, les meilleurs smartphones du marché sont particulièrement scrutés. Si vous êtes à la recherche de ce qui se fait de mieux sur Android, deux marques se distinguent : Samsung et Google. Nous avons donc comparé les deux figures de proues du catalogue, à savoir : le Google Pixel 9 Pro XL d’un côté et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Les fiches techniques des Google Pixel 9 Pro XL et Samsung Galaxy S24 Ultra

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensions 76,6 mm x 162,8 mm x 8,5 mm 79 mm x 162,3 mm x 8,6 mm Interface constructeur Android Stock One UI Taille de l’écran 6,8 pouces 6,8 pouces Définition 2992 x 1344 pixels 3120 x 1440 pixels Densité de pixels 487 ppp 505 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Mali-G715 Qualcomm Adreno Stockage interne 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 48 Mp

Capteur 3 : 48 Mp Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp

Capteur 4 : 50 Mp Capteur photo frontal 42 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 8K@30fps Wi-fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5060 mAh 5000 mAh Poids 221 g 232 g Couleurs Noir, Blanc, Gris Noir, Violet, Jaune, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le gigantisme en ligne de mire

Inutile de tergiverser : nous sommes face à deux mastodontes. Deux très, très grands smartphones, équipés d’écrans de 6,8″ de diagonale, qui seront fatalement un peu délicats à prendre en main. Des deux, c’est le Galaxy S24 Ultra qui est le plus immense et le plus large (presque 8 centimètres de large). C’est aussi le plus lourd, avec 232 grammes contre 221 grammes pour le Pixel 9 Pro XL.

D’un côté comme de l’autre, les smartphones sont formidablement conçus. Le S24 Ultra a un petit quelque chose en plus, avec son cadre en titane qui renforce d’autant plus son aspect premium. Mais, le Pixel 9 Pro XL séduit grâce à son alignement horizontal des différents capteurs photo.

Le S24 Ultra a également une particularité de taille : le stylet S Pen, logé directement dans le châssis, et qui peut avoir ses adeptes.

Dans les deux cas, nous sommes en présence de deux téléphones très haut de gamme, robustes, et certifiés IP68.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung intouchable sur l’écran

Les écrans, c’est l’un des nombreux métiers de Samsung. D’ailleurs, c’est lui qui fournit la dalle du Pixel 9 Pro XL. Si ce dernier s’en sort admirablement bien dans nos tests, le S24 Ultra conserve un certain avantage grâce à une luminosité plus élevée et un revêtement antireflet qui nous a beaucoup séduits.

En termes de colorimétrie, le Google Pixel 9 Pro se montre cependant un peu plus juste. Que l’on parle de balance des blancs ou de delta E, qui mesure l’écart entre une couleur affichée et sa référence sur le nuancier. Malgré tout, on sait que Samsung aime la saturation et cela se ressent sur le taux de couverture du spectre DCI-P3. Il est couvert à 84% sur le S24 Ultra contre 77% sur le Pixel 9 Pro XL.

Concernant la définition et la fluidité, les deux jouent à armes égales avec une dalle LTPO oscillant entre 1 et 120 Hz, et une définition pouvant atteindre du WQHD+ (par défaut, les deux optent pour ce bon vieux Full HD).

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les fleurons de l’IA sur smartphone

On ne va pas vous refaire le refrain sur la qualité de One UI, la surcouche Android de Samsung. Un test complet lui est dédiée ! Idem pour la « Pixel Experience » qui anime les smartphones Pixel. Le Samsung S24 Ultra a, en effet, ouvert la voie de l’IA embarquée grâce à Galaxy AI, sa suite d’outils d’intelligence artificielle.

Des fonctions de traduction avancées, de retouche d’images et de génération de visuels à l’aide de prompts, que l’on retrouve désormais au sein des smartphones Google, bien aidés par l’assistant Gemini — qui remplace Google Assistant.

En clair : les deux smartphones se valent en termes de logiciel embarqué. Certains seront peut-être plus séduits par le relatif dépouillement de l’expérience Pixel, là où Samsung y va parfois un peu fort en termes d’applications préinstallées. Rien de rédhibitoire en ce qui nous concerne. Rappelons par ailleurs que le S24 Ultra a peut-être un côté plus « power user » grâce aux fonctions avancées offertes par son S Pen. À vous de juger si cela peut vous être utile ou pas.

Côté mises à jour, rien à craindre. Nous sommes en présence des deux smartphones les mieux équipés à ce niveau, avec un suivi annoncé à sept ans. Un record.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les perfs, pas le dada du Pixel

Il n’y a aucun débat possible. Le Samsung Galaxy S24 Ultra écrase littéralement le Pixel 9 Pro XL au chapitre des performances. Google se défausse en expliquant n’être pas à la recherche des performances les plus élevées, mais la différence demeure particulièrement importante entre les deux smartphones.

En navigation simple, au quotidien, vous ne verrez probablement pas la différence. Mais, sur les jeux, le S24 Ultra fait office de véritable console, capable de faire tourner les titres les plus gourmands dans un grand niveau de qualité graphique, et sans chauffe excessive. Le Pixel 9 Pro XL, lui, souffre d’un thermal throttling très important, qui tire ses performances vers le bas. Un peu difficile à avaler pour 1200 €.

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Samsung Galaxy S24 Ultra AnTuTu 10 1254197 1875639 AnTuTu CPU 370582 457922 AnTuTu GPU 449988 741621 AnTuTu MEM 209672 366871 AnTuTu UX 223955 309225 PC Mark 3.0 12690 17957 3DMark Wild Life Extreme 2599 4571 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16 FPS 27.38 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 72 / 44 FPS 99 / 83 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 87 / 76 FPS 105 / 132 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 256 FPS 120 / 338 FPS Geekbench 6 Single-core 1984 1985 Geekbench 6 Multi-core 4800 6409 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6628 17263 Lecture / écriture séquentielle N/C 2500 / 1190 Mo/s Voir plus de benchmarks

Des photographes affirmés

Google Pixel 9 Pro XL :

Grand-angle : 50 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, ƒ/1.7 ;

Téléobjectif 5x : 48 Mpx, ƒ/2.8, OIS ;

Selfie : 42 Mpx, ƒ/2.2.

Samsung Galaxy S24 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, ƒ/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, ƒ/2.2 ;

Téléobjectif 3x : 10 Mpx, ƒ/2.4; OIS ;

Téléobjectif 5x : 50 Mpx, ƒ/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, ƒ/1.9, OIS.

Ce n’est pas très compliqué : les Pixel 9 Pro XL et S24 Ultra sont parmi les meilleurs smartphones photos de 2024. Les deux ont des configurations proches (excepté la résolution du module principal et l’ajout d’un second téléobjectif sur le Samsung), et un rendu assez similaire. Google et Samsung aiment les images saturées, contrastées, très bien définies, et le piqué de leur capteur grand-angle respectif répond parfaitement à cet objectif. Ce que le S24 Ultra fait de plus avec sa définition 4x supérieure, le Pixel 9 Pro XL le compense par un excellent traitement logiciel. De jour, il est difficile de faire une vraie différence à l’œil nu.

Le capteur principal du Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra, grand-angle

Pour l’ultra grand-angle, la balance se déséquilibre et vient favoriser le Pixel 9 Pro XL grâce à sa plus grande définition qui offre une netteté supérieure aux clichés. Samsung se débrouille extrêmement bien également mais, sur grand écran, les images manquent légèrement de piqué. Du détail, à ce niveau de qualité.

Mode Nuit

Samsung Galaxy S24 Ultra, ultra grand-angle

Quid des longues focales ? Techniquement parlant, Samsung a l’avantage de la versatilité, avec deux téléobjectifs couvrant des focales différentes. Pour autant, le Pixel 9 Pro XL n’a aucun mal à proposer des clichés d’une qualité exceptionnelle, que ce soit en 2x ou 5x, et même jusqu’à 10x (en numérique) sans aucun problème.

Le S24 Ultra n’a rien à lui envier, avec une aisance jusqu’à 30x dans certains cas de figure, dépendant de la proximité avec votre sujet.

Le zoom x10 Le zoom x3

Samsung Galaxy S24 Ultra, téléobjectifs

Clairement, on préfère être prudents et mettre la balle au centre en matière de photographie. Quel que soit votre choix, vous ne serez pas déçus. Ce sont deux smartphones qui, quelque part, ont été conçus pour être de véritables vitrines de la photographie de poche.

Une autonomie quasiment égale

Pour conclure, comparons les prétentions des deux rivaux en matière d’autonomie. Le Pixel 9 Pro XL et le S24 Ultra ont des batteries de capacité égale, ou très proche.

Et même s’ils embarquent des puces très différentes, notre test d’autonomie automatisé avec ViSer donne à voir des résultats très proches. Le S24 Ultra a mis 14h24 minutes avant de rendre les armes, contre 13h50 pour le Pixel 9 Pro XL. Un score honorable, qui les place dans le top 10 des smartphones les plus endurants du marché actuel.

Les deux smartphones peuvent être rechargés en un peu plus d’une heure en utilisant un chargeur de plus de 40W.

Google Pixel 9 Pro XL // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Google Pixel 9 Pro XL ou Samsung Galaxy S24 Ultra : lequel choisir ?

Nous voilà dans une sorte d’impasse ! On l’a étudié dans ce comparatif : le Pixel 9 Pro XL et le S24 Ultra boxent dans la même catégorie. À l’exception des performances, où le Samsung prend clairement l’ascendant sur son concurrent, les deux flagships proposent une expérience quasi parfaite.

Mais, ce que le Pixel perd en fluidité dans les jeux, il le gagne en positionnement tarifaire. En effet, le Pixel 9 Pro XL est vendu (hors promotions) 120€ moins cher que le Samsung Galaxy S24 Ultra. Et, ça, ça peut faire une belle différence.