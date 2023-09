Peugeot e-3008, Renault Scénic E-Tech ou Tesla Model Y : quelle est la meilleure voiture électrique ?

La concurrence est acharnée sur le segment des SUV électriques, qui voit régulièrement arriver de nouvelles références. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur deux françaises face à la Tesla Model Y : la Renault Scénic E-Tech et la Peugeot e-3008. Comparons ces trois voitures branchées pour déterminer celle qui est faite pour vous.

Les marques françaises Renault et Peugeot viennent d’officialiser deux nouveaux véhicules électriques qui vont sans aucun doute intéresser de nombreuses personnes en quête de voiture branchée. Il s’agit d’un côté de la Renault Scénic E-Tech et de l’autre de la Peugeot e-3008.

Pour se mesurer au leader incontestable du segment des SUV électriques, nous avons choisi de mettre les deux Françaises face à la Tesla Model Y. Entre autonomie, capacité de recharge rapide, habitabilité ou bien entendu placement tarifaire, examinons laquelle de ces trois prétendantes est la meilleure voiture électrique.

Caractéristiques

Autonomie

Peugeot fait fort avec sa e-3008, puisque la version haut de gamme (Grande Autonomie) embarque une batterie de 98 kWh, pour une autonomie annoncée de 700 kilomètres. Les deux autres versions (Dual Motor et Traction) quant à elles ont une autonomie de 525 kilomètres avec une batterie plus petite, de 73 kWh.

Chez Renault, on retrouve également une grosse batterie de 87 kWh dans la Scénic E-Tech la plus capable, avec une autonomie annoncée de 620 kilomètres. Sur la version d’entrée de gamme, les 60 kWh de la batterie ne permettent que 420 kilomètres WLTP.

Source : Renault Tesla Model Y // Source : Tesla

Deux batteries sont proposées sur la Tesla Model Y, avec d’une part celle de 60 kWh sur la version Propulsion, et d’autre part celle de 80 kWh sur les versions Performance et Grande Autonomie. En entrée de gamme, l’autonomie affichée est de 455 kilomètres au maximum, contre 565 kilomètres pour la Grande Autonomie.

La grande gagnante est donc bien la Peugeot e-3008 qui se permet d’afficher une autonomie de 700 kilomètres, devançant ses concurrentes.

Véhicule Autonomie WLTP Renault Scénic E-Tech 420 - 620 km Peugeot e-3008 525 - 700 km Tesla Model Y 430 - 565 km

Recharge rapide

Outre l’autonomie, la puissance de recharge est une donnée primordiale pour un véhicule électrique qui veut être le premier d’un foyer. Dans cet exercice, la Tesla Model Y fait figure de modèle avec jusqu’à 250 kW de puissance maximale (170 kW pour la Model Y Propulsion), et une charge de 10 à 80 % en un peu moins de 25 minutes.

Pour la Renault Scénic E-Tech, la charge rapide culmine à 170 kW sur la version avec batterie de 87 kWh, et 150 kW pour celle avec la batterie de 60 kWh. Le constructeur annonce 35 minutes pour passer de 10 à 80 % de batterie, ce qui n’en fait donc pas la première option pour les grands voyages.

Enfin, Peugeot ne parvient pas non plus à égaler Tesla sur le plan de la charge rapide, puisque la e-3008 affiche seulement 160 kW de puissance de charge en pic. 35 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 %, cependant avec une batterie de 98 kWh et une grande autonomie, on peut imaginer que les grands trajets seront une formalité.

Véhicule Puissance de charge maximale Durée 10 - 80 % Renault Scénic E-Tech 150 - 170 kW 35 min Peugeot e-3008 160 kW 35 min Tesla Model Y 170 - 250 kW 28 min

Performances

La Peugeot e-3008 la plus véloce est le modèle Dual Motor, avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,4 secondes. La version Grande Autonomie de son côté mise sur l’efficience plus que sur l’accélération, avec 8,9 secondes nécessaires pour atteindre 100 km/h. La vitesse maximale n’a pour le moment pas été annoncée.

La Renault Scénic E-Tech est un véhicule familial, et en tant que tel ne va pas vous décoiffer en poussant la pédale de droite. En effet, la marque au losange annonce un 0 à 100 km/h abattu en 8,4 secondes dans le meilleur des cas (9,3 secondes pour la version la plus lente). En termes de vitesse maximale, elle est de 160 km/h sur l’entrée de gamme, et 170 km/h sur la version avec la batterie de 87 kWh.

Tesla Model Y Performance Source : Renault

La Tesla Model Y distance aisément les deux Françaises dans l’exercice du départ arrêté : avec 6,9 secondes pour atteindre 100 km/h sur a version Propulsion, et une vitesse maximale de 217 km/h, c’est d’ores et déjà une victoire. Mais la firme d’Elon Musk ne s’arrête pas là, puisque la version Grande Autonomie atteint 100 km/h en 5 secondes, et le modèle Performance en 3,7 secondes (vitesse maximale de 250 km/h).

Sur le plan des performances, c’est une victoire par K.O de Tesla.

Véhicule 0 à 100 km/h Renault Scénic E-Tech 8,4 - 9,3 secondes Peugeot e-3008 6,4 - 8,9 secondes Tesla Model Y 3,7 - 6,9 secondes

Habitabilité

Pour un SUV électrique, l’espace à bord fait assurément partie des points importants. Chez Peugeot, l’empattement du e-3008 a été allongé pour accommoder les batteries, et par conséquent il y a plus d’espace disponible. Du côté du coffre arrière, avec 520 litres de volume utile, il devrait être facile de loger des bagages pour une petite famille. Notons également que 17 espaces de rangement sont proposés dans tout l’habitacle, ce qui permettra de loger facilement tous vos effets personnels.

La Renault Scénic E-Tech arrive à proposer un coffre encore un peu plus spacieux, avec 545 litres derrière la seconde rangée, mais une fois de plus, la Tesla Model Y vient mettre tout le monde d’accord. En effet, le SUV électrique familial de Tesla affiche 854 litres de volume utile au niveau du coffre arrière, auxquels il faut ajouter 117 litres disponibles sous le capot avant.

Nul doute que si vous devez mettre de nombreux bagages pour partir en vadrouille, c’est la Tesla Model Y qu’il vous faut.

Véhicule Volume utile Renault Scénic E-Tech 545 litres Peugeot e-3008 520 litres Tesla Model Y 854 litres

Technologies embarquées

La nouvelle Peugeot e-3008 bénéficie du Panoramic i-Cockpit de la marque, avec une dalle numérique incurvée de 21 pouces. Nous retrouvons également un affichage tête-haute et un écran tactile, en plus d’Apple CarPlay et Android Auto. Notons enfin un nouveau planificateur d’itinéraire qui est inclus inclus, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas chez Peugeot.

La Renault Scénic E-Tech n’est pas en reste sur le plan des technologies embarquées, puisque l’on retrouve à peu près tous les gadgets en vogue du moment : vue à 360 degrés, Android Automotive, multiples écrans ou encore une caméra en guise de rétroviseur. Là encore, Apple CarPlay et Android Auto sont présents.

En face de ces deux Françaises, la Tesla Model Y peut sembler un peu moins fournie en technologies embarquées. En effet, on ne retrouve ni Android Auto, ni Apple CarPlay, mais Tesla est également la seule marque de notre comparatif à faire l’impasse sur l’affichage tête-haute, l’écran derrière le volant ou bien la vue à 360 degrés.

Il conviendra donc de réfléchir à ce que vous préférez avant de vous décider, cependant la Tesla Model Y a tout de même une interface extrêmement réactive et complète. Mode sentinelle, visualisation des caméras arrière et latérales en roulant, application mobile complète, clé sur téléphone, ou encore le fameux Autopilot de la marque américaine sont quelques exemples de fonctionnalités pratiques qui font la renommée de Tesla.

Véhicule Apple Carplay/Android Auto Planificateur d'itinéraire Vue à 360 degrés Renault Scénic E-Tech Oui Passable Oui Peugeot e-3008 Oui Promet d'être bon Oui Tesla Model Y Non Bon Non

Prix

Le seul véhicule dont on connait les prix pour le moment est la Tesla Model Y, qui débute à 45 990 euros. Proposée sous le seuil actuel du bonus écologique, cette Model Y Propulsion revient donc à 40 990 euros actuellement. La version Grande Autonomie est à 52 990 euros, et la Tesla Model Y Performance à 59 990 euros.

En face, nous ne pouvons que nous projeter sur d’éventuels tarifs pour les deux françaises, sans certitudes. Des responsables de Renault auraient partagé en interview que le prix de départ de la Scénic E-Tech commencerait par le chiffre 3. Si ceci est avéré, il ne faut pas s’emballer pour autant : ce tarif est probablement le prix de l’entrée de gamme une fois le ou les différents bonus déduits. Dit autrement, le prix public au catalogue serait tout juste sous 46 000 euros, comme la Tesla Model Y Propulsion.

Pour la version dotée de la plus grosse batterie de 87 kWh, il faut s’attendre à un tarif avoisinant les 60 000 euros sans aucun doute, tout comme ce sera probablement le cas pour la Peugeot e-3008 avec la batterie de 98 kWh et ses 700 kilomètres d’autonomie. L’entrée de gamme de l’e-3008 de son côté, avec une batterie de 73 kWh, pourrait être un peu plus chère que la Scénic ou la Model Y, mais encore une fois, pour en être sûr il faut attendre l’officialisation des tarifs.

Véhicule Prix Renault Scénic E-Tech Non communiqué Peugeot e-3008 Non communiqué Tesla Model Y 45 990 - 59 990 euros

Quelle voiture privilégier ?

Si l’on fait abstraction des tarifs un instant, nous obtenons une Peugeot e-3008 qui gagne sur le plan de l’autonomie grâce à sa batterie bien plus grosse que les deux autres prétendantes, et qui offre un intérieur probablement très réussi. Cependant, en termes de volume utile, de capacité de charge rapide ou encore de performances, elle se retrouve distancée par le best-seller du moment : la Tesla Model Y.

La question à laquelle il faut répondre est donc la suivante : qu’est-ce qui vous déplaît sur la Tesla Model Y ? Car force est de constater que sur le papier, en comparant les fiches techniques et les points essentiels d’une voiture électrique, il est extrêmement dur de ne pas la choisir.

Sans aucun doute, le fait que la Renault Scénic E-Tech et la Peugeot e-3008 soient françaises jouera dans le processus de décision de certains clients. De même, l’intérieur trop minimaliste, l’absence de caméra avant, de radar et autres mesquineries de Tesla peuvent jouer en sa défaveur.

Pour le moment, les deux Françaises ont tout à prouver face à la voiture la plus vendue au monde au début de l’année 2023, qui reste celle à détrôner. Est-ce que les propositions de Renault et Peugeot suffiront à faire basculer la balance du côté des marques tricolores ? Nous tenterons d’y répondre lors des prochains essais de ces deux SUV électriques.