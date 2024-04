Amazfit T-Rex Pro : cette montre connectée très (très) solide est à moitié prix

Certaines personnes voient les montres connectées comme de véritables assistants du quotidien tandis que d'autres préfèrent les préfèrent uniquement pour le sport. Des smartwatches sont justement dédiées au suivi sport & santé comme l'Amazfit T-Rex Pro qui est également réputée pour sa grande robustesse. Chez AliExpress, cette montre connectée sportive et solide voit son prix chuter de 169,90 euros à seulement 84,84 euros.

Amazfit est une jeune marque chinoise spécialisée dans les wearables dédiés au sport et à la santé. Le constructeur ne se démarque pas avec des produits haut de gamme, mais vise plutôt le meilleur rapport qualité-prix, comme avec sa T-Rex Pro, une montre connectée commercialisée en 2021 et réputée pour sa robustesse. Amazfit assure qu’elle a passé une quinzaine de tests de robustesse conformes aux normes militaires. En ce moment, il est possible de retrouver l’Amazfit T-Rex Pro à moitié prix.

L’Amazfit T-Rex Pro en bref

Une montre excessivement robuste

Un suivi varié des activités sportives

Une excellente autonomie

Au lieu de 169,90 euros habituellement, l’Amazfit T-Rex Pro est maintenant disponible en promotion à 84,84 euros chez AliExpress.

Ça, ce n’est pas une montre pour les petits bras

À l’instar de la plupart des montres connectées sportives telles que les Garmin, l’Amazfit T-Rex Pro n’a pas été gratifiée d’un design flatteur et notre testeur a même entendu plusieurs fois qu’elle ressemblait à une montre pour enfant. Oui et non. Le côté tout plastique et le manque de recherche esthétique fait, certes, penser à ces montres Casio que certains d’entre nous ont porté en primaire, mais le boîtier fait tout de même 47,7 mm ! Si elle manque de discrétion et ne convient pas aux poignets fins, elle a au moins le mérite d’être particulièrement robuste puisqu’Amazfit avance une étanchéité jusqu’à 10 bar et une résistance aux températures allant de -40 °C à 70 °C.

Amazfit fait tout de même l’effort de doter la T-Rex Pro d’un écran OLED de 1,3 pouce avec une densité de pixels de 277 ppp ainsi qu’un mode Always-On qui le laisse constamment allumé. Il bénéficie également d’un capteur de luminosité ambiante permettant d’ajuster automatiquement celle de l’écran, quoiqu’on peut avoir des difficultés à lire l’écran en plein soleil. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur chinois avance une durée de 18 jours. Quand bien même elle a tenu au maximum 10 jours durant notre test, le score reste excellent par rapport à certaines smartwatches haut de gamme.

Un excellent suivi sportif, un logiciel qui l’est moins

Cela peut paraître surprenant, mais l’Amazfit T-Rex Pro embarque une foule de capteurs comme un gyroscope, un accéléromètre, un capteur géomagnétique ou encore un capteur de suivi biologique PPG pour mesurer la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène dans une centaine de disciplines sportives. Les suivis du sommeil et du stress sont également de la partie, mais la T-Rex Pro a aussi ses petits défauts comme un suivi GPS un peu navrant ou l’impossibilité de gérer le défilement de sa playlist.

Mais le plus gros point faible de l’Amazfit T-Rex Pro est son logiciel basé sur le système d’exploitation RTOS. Quand bien même l’affichage est clair et sans trop de détails, on peut vite être perdu avec tous les menus à disposition. Plus dommage encore est qu’il est impossible d’installer des applications tierces, de passer des appels, de profiter du paiement sans contact, sans oublier que la personnalisation est très limitée. Pour finir, tous les éléments de suivi sont disponibles uniquement sur l’application Zepp et pas ailleurs.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Amazfit T-Rex Pro.

Afin de comparer l’Amazfit T-Rex Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées pas chères du moment.

