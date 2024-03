Garmin Venu 2 Plus : -36 % sur cette smartwatch sportive lors des ventes flash du printemps d’Amazon

Avec le retour des beaux jours vient généralement le retour des séances de sport en extérieur et pour mieux accompagner cette reprise sportive, pourquoi ne pas jeter son dévolu sur une montre connectée ? Ces appareils font office de véritable coach virtuel et c'est parfait pour celles et ceux qui se préparent au prochain marathon de Paris. Pendant les ventes flash du printemps d'Amazon, la Garmin Venu 2 Plus s'effondre à 288 euros au lieu de 449 euros au départ.

Lors du CES de 2022, Garmin présentait une série de nouvelles montres connectées dont la Venu 2 Plus, une version remaniée de la Garmin Venu 2 qui reprend peu ou prou la même fiche technique, mais qui embarque également une nouveauté qui fait toute la différence. Et, à l’instar des autres smartwatches de la gamme Venu de Garmin, elle est à mi-chemin entre la montre sportive et la montre lifestyle avec son design sobre et épuré. Lors des ventes flash du printemps d’Amazon, son prix est en chute libre à -36 %.

La Garmin Venu 2 Plus en quelques mots

Un design sobre et un écran AMOLED tactile

La même fiche technique que la Garmin Venu 2

Un micro avec de nouvelles fonctionnalités

Au lieu de 449 euros habituellement, la Garmin Venu 2 Plus est maintenant disponible en promotion à 288 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Garmin Venu 2 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Garmin Venu 2 Plus au meilleur prix ?

Une Garmin Venu 2 légèrement remaniée

Avec ses montres connectées sportives, Garmin nous habitue aux boîtiers massifs qui ne font pas du tout dans la discrétion, mais c’est une tout autre histoire avec sa gamme Venu. Grâce à un design plus sobre, la Garmin Venu 2 Plus profite d’un côté lifestyle qui n’enlève rien à sa robustesse assurée par un verre Gorilla Glass 3 et une étanchéité 5 ATM. L’écran AMOLED en définition 416 x 416 pixels est agréable à regarder, même en plein soleil grâce à sa luminosité qui s’adapte automatiquement à celle de son environnement.

La Garmin Venu 2 Plus reprend l’apparence de la Venu 2, mais aussi la quasi-intégralité de sa fiche technique. On retrouve les mêmes capteurs, à savoir un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un GPS et les classiques accéléromètre, gyroscope et altimètre. Le suivi des séances sportives est assuré, à l’instar de celui de certaines mesures de santé comme le suivi du sommeil ou encore le niveau du stress. Enfin, il est également possible d’installer des apps de musique, et Android ainsi qu’iOS sont pris en charge.

Un troisième bouton qui fait toute la différence

La Garmin Venu 2 Plus reprend donc les mêmes caractéristiques d’une bonne montre connectée mais fait mieux encore avec l’ajout d’un troisième bouton. Celui-ci sert à activer le nouveau micro qui a été ajouté et ouvre la porte à des fonctionnalités supplémentaires. Il devient ainsi possible de passer des appels, d’envoyer des textos avec la dictée vocale, mais aussi d’invoquer l’assistant de son choix entre Alexa, Google Assistant et Siri afin de lancer une musique, avoir les derniers relevés météo avant de sortir faire son footing ou contrôler sa maison connectée.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, Garmin avance une durée de 9 jours en mode montre connectée et de 24 heures avec le GPS constamment activé. Les chiffres diffèrent légèrement de ceux de la Garmin Venu 2 qui dure deux jours de plus en mode montre connectée, mais deux heures de moins avec le GPS. À savoir qu’un mode économie d’énergie est aussi de la partie et permet de grappiller une journée supplémentaire d’utilisation. Pour la recharge, le constructeur fournit une fiche spéciale qui permet de refaire le plein en une heure environ.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.