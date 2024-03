L’Apple Watch Series 8 est meilleure que la Watch SE, pour le même prix aujourd’hui

Chaque année, Apple dévoile une nouvelle itération de sa série de montres connectées Apple Watch Series, mais depuis quelques années, les innovations ne se bousculent pas. L'Apple Watch Series 8 est actuellement l'avant-dernière génération, elle a notamment inauguré un nouveau capteur de température et la détection d'accidents et en ce moment, elle s'affiche à son prix le plus bas : 299,99 euros au lieu de 499 euros.

Trop chère, l’Apple Watch Series 9 ? La génération précédente de montre connectée d’Apple est toujours recommandable aujourd’hui et surtout plus abordable. Étant donné que très peu de nouveautés ne séparent la Watch Series 8 de la Watch Series 9, on y gagne forcément en misant sur la première. Ici, nous avons un magnifique écran OLED avec un OS fluide et un suivi sportif avancé pour moins de 300 euros grâce à cette offre du jour !

L’Apple Watch Series 8 en quelques mots

Un bel écran OLED et un OS fluide

Des fonctions sportives plutôt avancées

Un suivi GPS très précis

Au lieu de 499 euros à son lancement, l’Apple Watch Series 8 (41 mm GPS) est maintenant disponible en promotion à seulement 299,99 euros chez Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Series 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Series 8 au meilleur prix ?

Design et écran : c’est carré !

À l’instar des iPhone ces dernières années, les designs des Apple Watch Series se suivent et se ressemblent au fil des générations, mais tant que la sensation du premium reste présente, on n’a rien à y redire. On retrouve une fois de plus un écran carré avec des bords arrondis… Oui, comme l’iPhone. Et tant mieux, car l’Apple Watch Series 8 est un bel accessoire que l’on se plaît à exhiber autour de son poignet. La dalle OLED de 1,69 pouce est en définition 430 x 352 pixels et est dotée du mode Always-On et d’une luminosité maximale de 1 000 cd/m².

Autre point où l’Apple Watch Series 8 ressemble à s’y méprendre avec la Watch Series 7 : l’autonomie, toujours à la traîne. La firme de Cupertino communique une durée de 18 heures en utilisation classique, mais lors de notre test, nous avons obtenu de bien meilleurs résultats. Et, grâce au nouveau mode d’économie d’énergie qui désactive l’Always-On, les mesures de fréquence cardiaque en arrière-plan et qui limite l’actualisation des applications, il est possible de faire passer cette autonomie de 18 heures à 36 heures.

Un excellent suivi, mais peu de nouveautés

Alors que l’Apple Watch Series 8 s’identifie comme étant une montre connectée lifestyle plutôt qu’une montre sportive, elle propose un éventail de suivis sport et santé complet et même encore plus poussé depuis watchOS 9. Il manque tout de même un programme d’entraînement personnalisé en fonction de ses performances pour considérer la Watch Series 8 comme une véritable montre sportive. Outre cette lacune, on retrouve une belle panoplie de capteurs, dont un GPS ultra-précis et un capteur optique de fréquence cardiaque de troisième génération, pour des analyses poussées et complètes de ses séances de sport.

Concrètement, l’Apple Watch Series 8 propose peu de nouveautés par rapport à la génération précédente, mais celles-ci restent intéressantes à plus d’un titre. Nous avons d’abord un capteur de température tout neuf qui, couplé avec le suivi du cycle menstruel, permet de déterminer avec précision les périodes d’ovulation. Enfin, l’Apple Watch Series 8 est capable d’identifier les chutes et les accidents de véhicule grâce à son accéléromètre et son gyroscope, et lancer automatiquement un appel d’urgence le cas échéant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple Watch Series 8.

Afin de comparer l’Apple Watch Series 8 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.