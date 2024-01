Avec la Garmin Epix Gen 2 soldée à -41 %, on a soudainement envie de se remettre au sport

Dévoilée il y a maintenant deux ans, la Garmin Epix Gen 2 reste encore une montre connectée que l'on peut recommander les yeux fermés. Ses fonctionnalités sportives ultra-poussées et son écran AMOLED agréable à regarder en font une référence prisée des sportifs amateurs ou confirmés et certains d'entre eux peuvent enfin se l'offrir grâce aux soldes d'hiver. Chez i-Run, la Garmin Epix Gen 2 Sapphire Titane voit son prix chuter de 999 euros à 589 euros.

Garmin est un constructeur américain spécialisé dans les systèmes de géolocalisation qui a un moment dévié vers les montres connectées. C’est tout à son honneur puisque ses smartwatches sont des références incontournables chez les sportifs avec leur GPS ultra-précis et un suivi sport et santé très poussé. Parmi les modèles premium, nous avons l’Epix Gen 2 qui s’octroie le luxe de l’AMOLED pour un côté plus lifestyle. Si elle est chère, c’est moins le cas durant les soldes d’hiver grâce auxquelles cette montre s’affiche à -41 % chez i-Run.

Les atouts de la Garmin Epix Gen 2

Une montre robuste avec un bel écran AMOLED

Une grosse panoplie de fonctionnalités

Un GNSS multibandes ultra-précis

Une autonomie d’environ une semaine

Au lieu de 999 euros habituellement, la Garmin Epix Gen 2 Sapphire Titane est maintenant disponible en promotion à 589 euros chez i-Run.

La première génération de la Garmin Epix (version acier) est elle aussi en promotion à 576,85 euros au lieu de 899,99 euros chez Amazon.

Une montre connectée à la fois lifestyle et outdoor

Garmin a l’habitude de nous servir des montres connectées sportives à l’aspect mastoc et l’Epix Gen 2 ne fait pas exception. Non seulement elle est disponible en une taille unique de 47 mm, faisant qu’elle est déconseillée aux petits poignets, mais elle est aussi conçue avec des matériaux robustes (lunette en titane, verre saphir, boîtier en polymère renforcé de fibres) pour partir à l’aventure. Elle ne craint ni les chocs, ni les rayures, ni l’eau si on en croit sa norme d’étanchéité 10 ATM.

La Garmin Epix Gen 2 est donc la montre outdoor idéale, mais elle arbore également une touche lifestyle avec son écran AMOLED tactile doté d’une définition de 416 x 416 pixels. Cela est assez rare pour devoir être souligné, les autres montres sportives de Garmin comme la Fenix 7 se contentent généralement d’un simple rétroéclairage ou d’un écran transflectif et d’une navigation avec les boutons uniquement. Enfin, le constructeur américain ajoute l’Always-On et communique une luminosité maximale de 1 000 cd/m² qui la rend lisible dans toutes les situations.

GNSS ultra-précis et suivi sportif complet

L’Epix Gen 2 est une Garmin Fenix 7 avec un écran AMOLED, c’est-à-dire que hormis l’écran, on retrouve les mêmes fonctionnalités sur les deux montres. On retrouve ainsi quantité de capteurs et d’analyses, nous n’allons pas tous les énumérer mais on retrouve bien sûr les immanquables suivis du sommeil et de la fréquence cardiaque. Le suivi sportif n’est pas en reste, la Garmin Epix Gen 2 est capable de mesurer les performances dans nombre de disciplines, de suggérer des entraînements, et dispose même d’un excellent système de cartographie.

Comme d’habitude, Garmin propose ici un système de suivi satellites exemplaire, le GNSS multibandes (réservée à la version Sapphire) est d’un niveau de précision rare. Le mode GNSS SatIQ permet quant à lui d’augmenter l’efficience de la montre en mêlant précision et autonomie plus longue. Cette dernière est d’ailleurs inférieure à celle de la Fenix 7 à cause de son écran AMOLED plus énergivore. Selon l’utilisation que l’on en fait, sa durée peut s’étaler de 3 à 10 jours, ce qui est loin d’être décevant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Garmin Epix Gen 2.

