Ce kit Philips Hue (3 ampoules + pont) est à un super prix grâce aux French Days

Si vous souhaitez installer plusieurs éclairages connectés dans votre domicile de la meilleure des manières, et accessoirement sans vous ruiner, vous pourrez par exemple opter pour le pack Philips Hue comportant 3 ampoules et un pont de connexion. Pendant les French Days, celui-ci est proposé à 104,49 euros au lieu de 159,99 euros chez Rue du commerce.

Même s’il existe une foule de références efficaces sur le marché, les ampoules connectées les plus populaires restent celles signées Philips Hue, marque pionnière dans le secteur. Personnalisables à souhait, ces éclairages intelligents sont largement recommandables. Mais ils le sont encore plus quand ils sont moins chers, car en temps normal, les ampoules connectées ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Justement, pendant les French Days, il est possible de trouver un kit comprenant trois ampoules et un pont de connexion à moins de 110 euros.

Quels sont les avantages des ampoules Philips Hue ?

Des milliers de couleurs disponibles

Une compatibilité avec les assistants vocaux

Des fonctionnalités pratiques grâce au pont de connexion

Initialement affiché à 159,99 euros, puis réduit à 109,99 euros, le pack comprenant 3 ampoules Philips Hue White & Color et un pont de connexion est actuellement proposé à 104,49 euros chez Rue du commerce grâce au code promo CP-MAI24-05-V2.

Une ambiance chaleureuse et modulable

Ce pack comporte donc trois ampoules connectées Philips Hue White & Color (E27), qui s’installent comme des ampoules normales. Une fois bien vissées, vous pourrez les synchroniser avec le pont de connexion Hue Bridge, également inclus dans le pack, puis commencer à les piloter depuis l’application Philips Hue, (disponible sur iOS et Android). Application sur laquelle il est possible de choisir parmi 16 millions de nuances colorées, froides ou chaudes, pour éclairer sa pièce. De quoi se concocter, depuis son smartphone, une ambiance personnalisée et chaleureuse. Et si vous manquez d’inspiration, des scénarios lumineux sont aussi mis à disposition.

Sur l’application, vous pouvez aussi régler l’intensité des couleurs projetées ou encore créer vos propres configurations de lumières colorées. La marque propose même à celles et ceux qui veulent profiter d’une meilleure immersion pendant leurs soirées films ou séries de synchroniser les ampoules avec les contenus diffusés par leur téléviseur : pour cela, il faudra vous munir d’un boîtier de synchronisation Sync Box et bien sûr du Hue Bridge.

Le Hue Bridge, ce petit carré indispensable

En parlant de ce Hue Bridge, sachez qu’il s’agit du véritable cœur du système Hue. Ce pont de connexion, qui doit être connecté à votre box Internet et branché sur secteur, permet non seulement de contrôler jusqu’à 50 ampoules dans toute la maison (au lieu de 10 maximum, placées dans une seule pièce, sans le pont), mais il offre aussi la possibilité de simuler une présence en allumant les ampoules en votre absence ou même de créer des routines d’éclairage selon les moments de la journée. Le pont permet aussi d’établir des routines de programmation ou encore des minuteries.

Notez aussi que le protocole Zigbee, moins énergivore que le Wi-Fi, est uniquement disponible avec ce pont Hue, lequel permet également de bénéficier d’une longue portée. Le Bluetooth a d’ailleurs une portée de connexion beaucoup plus courte que le système Zigbee. Enfin, les ampoules connectées Philips Hue sont compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri, grâce auxquels vous pouvez donc piloter à la voix vos éclairages. La prise en charge de Matter est aussi assurée grâce au pont. Concernant l’autonomie de ces ampoules, elles ont chacune une durée de vie de 25 000 heures. C’est largement assez pour tenir plusieurs années.

