Amazon lâche ses meilleures offres juste avant la fin des French Days

À côté de ses propres événements, Amazon ne se prive pas de participer aux French Days 2024. Le géant américain propose des offres très intéressantes sur une large sélection de produits Tech. Voici celles qui ont retenu notre attention.

Les French Days permettent de faire de très bonnes affaires. Et grâce à Amazon, vous pourrez obtenir à prix (très réduit) les smartphones, PC portables, montres connectées du moment. Les promotions sont nombreuses, mais nous avons regroupé uniquement celles que nous jugeons qui méritent votre argent.

Les meilleures offres Amazon des French Days

Retrouvez les meilleures offres Amazon des French Days FD10

Une box TV complète et abordable !

Après une première génération de box TV qui a eu un franc succès, notamment en raison d’un excellent rapport qualité-prix, Xiaomi compte renouveler l’exploit avec cette itération qui embarque quelques nouveautés, dont un passage à Google TV et le tout pour une somme inférieure à 70 euros. La Xiaomi TV Box S 2e Gen propose une expérience télévisuelle complète et avec cette baisse de près de 30 euros pendant les French Days, elle devient encore plus intéressante.

La Xiaomi TV Box S 2e Gen en résumé

Une box discrète et compacte

Définition 4K et support du HDR10+ et du Dolby Atmos

L’interface Google TV

Au lieu de 69 euros au lancement, la Xiaomi TV Box S 2e Gen est maintenant disponible en promotion à 41 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Le casque de référence chez Logitech

Trois après son excellent casque gaming, Logitech revient avec une deuxième version : le G Pro X 2 Lightspeed. Un casque que nous avons eu l’occasion de testé et qui nous complètement séduit. Ce référence ajoute quelques améliorations au niveau du confort, mais aussi l’autonomie, la portée Bluetooth et la connectivité. Si vous êtes intéressés, Amazon le propose moins cher juste avant la fin des French Days.

Qu’est-ce qu’on apprécie du Logitech G Pro X 2 Lightspeed ?

Son joli design et son confort

Ses performances sonores

Ses fonctionnalités complètes

Disponible au prix de 269 euros, le casque Logitech G Pro X 2 Lightspeed se trouve actuellement en promotion à 209 euros sur le site Amazon, mais en appliquant le code FD10, il passe à 199 euros.

Des écouteurs haut de gamme noté 9/10

Les French Days prendront officiellement fin demain soir, le 7 mai, à minuit, ce qui veut dire qu’il reste encore quelques heures pour profiter des meilleures promotions sur les derniers smartphones, TV 4K ou écouteurs sans fil comme ces Denon PerL Pro lancés à un tarif particulièrement élevé. Il n’y a pas meilleur moment pour s’offrir ces écouteurs notés 9/10 dont la fiche technique fait bien envie puisqu’ils sont en ce moment disponibles avec une réduction de près de 40 % chez Amazon !

Pourquoi opter pour les Denon PerL Pro ?

Un son puissant et équilibré, quel que soit le volume

Une spatialisation ajustable d’une qualité inégalée

Une réduction de bruit active impeccable sur les graves

Une autonomie plus que confortable

Au lieu de 349 euros habituellement, les Denon PerL Pro sont maintenant disponibles en promotion à 217,19 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Un écran PC Samsung 240 Hz à prix mini

Avec les smartphones et les TV, Samsung est également un acteur majeur du marché des écrans PC et plus particulièrement ceux dédiés au gaming avec sa gamme Odyssey. Le Samsung Odyssey G4 est l’un de ses modèles les plus récents et il a la particularité de profiter d’une fiche technique complète pour un prix plus que correct. C’est d’autant plus vrai pendant les derniers jours de ces French Days durant lesquels le Samsung Odyssey G4 atteint son prix le plus bas chez Amazon.

Le Samsung Odyssey G4 en quelques points

Une dalle IPS-LCD de 25 pouces en FHD

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz

Un moniteur avec tous les réglages en inclinaison, hauteur, etc…

Compatible avec AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync

Au lieu de 249 euros habituellement, le Samsung Odyssey G4 est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Le meilleur moyen d’avoir un iPhone sans se ruiner

Grâce à leur excellente durée de vie et à un suivi logiciel exemplaire, les iPhone d’ancienne génération sont une bonne solution si l’on souhaite passer à Apple sans dépenser dans les 1 000 euros dans un modèle dernier cri. Par exemple, l’iPhone 13 sorti il y a un peu plus de deux ans est encore un bon choix en 2024. Pendant les French Days, l’Apple iPhone 13 coûte moins de 600 euros.

Les atouts de l’Apple iPhone 13

Un design bien exécuté avec un bel écran OLED

La puissance de sa puce A15 Bionic

Un excellent appareil photo à deux capteurs

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez sur Amazon.

Un très bon photophone

Alors que l’annonce de son successeur de milieu de gamme est attendue dans les jours qui viennent, le très bon photophone Pixel 8 de Google profite d’une nouvelle mise sous les projecteurs pendant les French Days. On le trouve 210 euros moins chers pour l’occasion.

Les points à retenir sur le Google Pixel 8

Son format mignon et son bel écran 120 Hz

Ses fonctionnalités IA et la Pixel Experience au top

Son capteur principal solide

Lancé à 799 euros, le Google Pixel 8 se trouve en promotion durant les French Days : 526 euros sur Amazon avec le code FD10.

Un ultraportable soigné et efficace au quotidien

Le Samsung Galaxy Book 3 est le plus accessible des PC portables de sa génération, pourtant sa fiche technique est très intéressante pour vous accompagner au quotidien. Entre sa finesse et sa bonne autonomie, mais aussi son processeur efficace, ce laptop plaira à de nombreux utilisateurs, d’autant plus qu’il perd 510 euros de son prix pendant les French Days.

Les plus du Samsung Galaxy Book 3

Un design avec grand écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo i5-1335U + 8 Go RAM + 512 Go SSD

Une autonomie satisfaisante

Disponible au départ à 1 049 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 3 se négocie en ce moment à 539 euros seulement sur Amazon avec le code promo FD10.

Un drone parfait pour les débutants au budget serré

Au sein du catalogue de drones conçus par DJI, on trouve à la fois des modèles taillés pour les professionnels de la vidéo aérienne et des références abordables et plus grand public, qui se démarquent notamment par leur format compact facile à prendre en main. Le DJI Mini 3 fait partie de cette catégorie. Et s’il est moins complet sur sa version Pro, il a de solides arguments pour convaincre les vidéastes amateurs, comme sa capacité à filmer en 4K. Son premier atout reste son prix, qui bénéficie d’une réduction de plus de 100 euros pendant les French Days.

Les points forts du DJI Mini 3

Un drone compact

Des images filmées en 4K à 30 ips

Une bonne autonomie

Lancé au départ à 579 euros, puis remisé à 469 euros, le DJI Mini 3 (avec radiocommande DJI RC-N1) est désormais affiché à 359 euros sur Amazon avec le code promo FD10.

Une excellente alternative à la Xiaomi Mi Box S

Pour profiter des avantages d’une TV connectée sans investir dans un modèle dernier cri avec définition 4K et technologies premium, il y a les boîtiers multimédia semblables à ces décodeurs TV fournis dans un forfait internet. L’Apple TV 4K est une référence dans le domaine, mais il existe des alternatives bien moins chères du côté de Xiaomi et de Nokia. Par exemple, la Nokia Streaming Box 8000, l’un des modèles les plus abordables du marché qui est d’ailleurs à prix réduit sur Amazon lors de ces French Days.

La Nokia Streaming Box 8000 en quelques mots

Une box compacte et discrète

Compatible 4K, HDR10, Google Assistant et Chromecast

Une expérience fluide sous Android TV

Lancée à 99 euros puis ramenée à 69,90 euros, la Nokia Streaming Box 8000 est maintenant disponible en promotion à 49,90 euros chez Amazon grâce au code promo FD10.

Même pas 50 € pour ces écouteurs avec Bluetooth multipoint et ANC !

Après des Jabra Elite 4 Active plus orientés vers une utilisation sportive, le constructeur danois a conçu dans la même gamme les Jabra Elite 4. Ce sont parmi les écouteurs sans fil les plus abordables de Jabra, mais ils ne manquent pas d’arguments, bien au contraire. Entre une fiche technique complète (ANC, Bluetooth multipoint, conception légère et confortable) et un prix de lancement inférieur à 100 euros, ils se laissent acheter facilement, et encore plus pendant les French Days durant lesquels ils sont proposés à moitié prix sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir des Jabra Elite 4

Des écouteurs confortables et ergonomiques

Avec ANC et une bonne isolation passive

Compatibles avec le codec aptX et le Bluetooth multipoint

Une scène large et profonde avec une bonne dynamique

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Jabra Elite 4 sont maintenant disponibles en promotion à 49,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

