L’Anker 737 (PowerCore 24K) peut charger cinq fois un iPhone 13

L’Anker 737 (PowerCore 24K) est une batterie portable d’une capacité totale de 24 000 mAh avec jusqu’à 140 W de puissance. Elle dispose de certaines des technologies les plus récentes disponibles pour charger les appareils. Elle a la capacité de recharger un iPhone 13, 5 fois environ, le Galaxy S22, un peu plus de 4 fois, et le MacBook Air 2020 (M1), un peu plus d’une fois.

Plus précisement, sa puissance de 140 Watts utilise la technologie Power Delivery 3.1, elle fournit une charge bidirectionnelle pour recharger rapidement la batterie portable ou obtenir une charge très puissante jusqu’à 140 W utiles pour les ordinateurs portables et tablettes.

Cette batterie n’est pas si compacte, si on la compare à d’autres batteries externes classiques, néanmoins elle l’est particulièrement pour sa capacité record de 24 000 mAh. Cela est permis grâce au nitrure de gallium introduit en 2018 dans les premiers produits Anker.

Qu’est-ce que le GaN ?

Le nitrure de gallium, également appelé GaN, est un semi-conducteur qui peut être utilisé pour produire des puces pour l’électronique, à l’instar du silicium. Le GaN est un matériau cristallin transparent, utilisé depuis 30 ans dans la production de LED. GaN est actuellement le meilleur candidat pour succéder à Silicon, principalement pour son efficacité.

Pour les chargeurs de téléphones et d’ordinateurs portables, l’utilisation du GaN haute tension permet de transférer plus de puissance avec un rendement bien supérieur au silicium, ce qui les rend plus adaptés à ce type d’application.

Étant donné qu’une plus grande quantité de puissance peut être transférée via des composants GaN, qui peuvent par ailleurs être rendus plus compacts que leurs homologues en silicium, cela signifie que l’on peut réduire le nombre de composants requis pour un chargeur (et donc sa taille globale).

Loin d’être bon marché

L’accessoiriste Anker signe une batterie dont l’usage est spécifique. Elle s’adresse aux gros consommateurs, qui souhaitent charger plusieurs appareils dont un ultrabook ou une tablette. La 737 (PowerCore 24K) coûte tout de même 149,99 euros (sur Amazon France), il faudra en conséquence bien identifier vos besoins. Si vous cherchez une batterie d’appoint, il y a sans doute plus pratique comme vous pouvez le voir dans notre guide d’achat.

