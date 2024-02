Huawei Watch Buds : -40 % sur cette smartwatch avec écouteurs intégrés pour la fin des soldes

En ce dernier jour des soldes d'hiver, il est encore temps de faire de bonnes affaires. Vous n'avez donc plus que quelques heures pour saisir cette affaire sur la Huawei Watch Buds, une montre connectée polyvalente avec écouteurs sans fil intégrés et un excellent suivi sport & santé. Au lieu de son prix de départ de 499,99 euros, elle est disponible à 299,99 euros chez plusieurs marchands français.

Suite à des résultats en berne sur le marché des smartphones, Huawei a décidé de consacrer plus de moyens à sa production de montres connectées. Nous connaissons déjà la gamme des Huawei Watch GT au design premium ressemblant aux montres chronographes de fabricants tels que Seiko ou Festina. L’année dernière, le constructeur chinois a conçu la Huawei Watch Buds, une montre connectée avec des écouteurs sans fil intégrés sous l’écran et elle profite d’une réduction de 40 % chez ces enseignes françaises pour la fin des soldes.

La Huawei Watch Buds en résumé

Une montre classe et originale avec un excellent écran AMOLED

Un bon suivi GPS ainsi que des données santé & sport

Une autonomie de trois jours

Au lieu de 499,99 euros habituellement, la Huawei Watch Buds est maintenant disponible en promotion à 299,99 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

Ce n’est pas un Kinder Surprise, mais ça y ressemble

Commençons par ce qui rend la Huawei Watch Buds si originale. Cette montre connectée a la particularité d’abriter des écouteurs sans fil sous son écran. Ceux-là proposent des prestations correctes et embarquent même la réduction de bruit active, mais ils n’atteignent pas le niveau des FreeBuds du même constructeur chinois. La proposition a beau être originale, elle n’est pas exempte de défauts. D’une part, cela a un impact sur l’autonomie de la montre, qui est de trois jours au passage, étant donné qu’elle fait office de boîtier de recharge. D’autre part, ces écouteurs ne sont pas commercialisés ailleurs, c’est-à-dire que s’ils sont perdus ou inutilisables, il faut se racheter une autre montre.

Outre cette originalité, la Huawei Watch Buds présente un design classique chez le constructeur chinois avec cette allure de montre chronographe. Ce qui n’en est pas moins classe. Elle est légère, en acier inoxydable et est certifiée IP54, si elle résiste à la pluie et à la transpiration, la piscine lui est prohibée. Pour ce qui est de l’écran, le constructeur chinois opte pour une dalle AMOLED en définition 466 x 466 pixels, ce qui donne une bonne résolution de 326 ppp. L’Always-On est de la partie, comme le mode « Ne pas déranger » pour ne pas être réveillé en pleine nuit par les notifications.

Une montre polyvalente au suivi excellent

Au rang des inconvénients, la Huawei Watch Buds est légèrement handicapée par un Harmony OS au parc applicatif limité, même s’il est possible d’installer des applications tierces, seule une trentaine sont proposées. Étant donné qu’il n’y a pas de microphone, il n’est pas possible de passer des appels, on peut seulement répondre à des messages reçus, mais uniquement avec des émojis ou des réponses pré-enregistrées. La Huawei Watch Buds embarque toutefois un lot complet de capteurs pour des mesures précises des données sport & santé.

En plus de l’accéléromètre, de l’oxymètre ou encore du gyroscope, cette montre connectée est dotée d’un GPS et d’un cardiofréquencemètre particulièrement précis. Le suivi du sommeil et du cycle menstruel sont également proposés via l’application Huawei Santé. Enfin, la Huawei Watch Buds propose un excellent suivi sportif avec notamment plus de 80 modes d’entraînement. On peut également retrouver des programmes d’entraînement conçus selon ses propres performances ou programmer ses propres séances à intervalles réguliers.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Huawei Watch Buds.

