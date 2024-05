Voici enfin le nom du vélo cargo de l’année 2024 : électrique et français

Le Decathlon R500E a trouvé son successeur en tant que Vélo Cargo de l’Année, un longtail de la marque française Oklö, lui aussi électrique.

L’an dernier, le magazine Vélotaf lançait la nouvelle élection du Vélo Cargo de l’Année en amont du Cargo Bike Festival de Lyon. Rebelote, nos confrères ont organisé une seconde édition, où 46 modèles étaient en lice. Qui succède au Decathlon Btwin Vélocargo R500E ?

Un élu parmi 5 finalistes

La première phase était celle des éliminatoires. De 46 modèles, les internautes ont voté pendant un mois pour leurs 5 chouchous. Ainsi, le quinté était 100% électrique et français après l’échéance du 14 avril dernier. Voici les finalistes :

Cycles la Barquette,

Douze Hêta 2S Cues Di2,

Galian le Formidable,

Oklö EVO Fantilo Longtail,

Yuba Spicy Curry.

À l’issue du vote public, une journée de phase finale eut lieu à Lyon. C’est un jury de 10 personnes, tirées au sort parmi les 2 800 votants, qui a eu l’honneur de départager les vélos cargo électriques. Suite à une présentation des marques, des essais et d’ateliers, le verdict est tombé.

Le longtail Oklö élu Vélo Cargo 2024

L’Oklö EVO Fantilo Longtail est le gagnant de l’édition 2024 ! Cette version Fantilo est la plus équipée du vélo allongé français, disposant d’un porte-bagages avant supportant 20 kg. Il épaule un porte-bagages arrière de 60 cm avec une charge utile de 80 kg. Le vélo cargo peut ainsi transporter 3 enfants ou 100 kg, tout en proposant de nombreuses options et accessoires. Avec un cadre acier CroMo européen, une batterie 600 Wh et un moteur électrique Bafang, l’Oklö est vendu au prix de 4 890 euros.

Peu de points séparaient l’Oklö du Cycles La Barquette. Ce dernier est ainsi l’élu de la catégorie biporteur, puisque l’Oklö est un longtail. Le podium est complété par le Yuba Spicy Curry récemment renouvelé, devançant le Douze et le Galian.

Tous ces vélos cargo électriques seront donc du Festival Cargo Bike à Lyon, les 28 et 29 septembre 2024.