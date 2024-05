Sam Altman a pris la parole lors d'une conférence sur les progrès futurs de l'IA à l'Université de Stanford. L'occasion de parler du développement de GPT-5 et le patron d'OpenAI le promet : la prochaine évolution de ChatGPT sera grande.

L’année dernière était lancés GPT-4, la dernière version du LLM de ChatGPT, son moteur en quelque sorte, celui grâce à qui tout fonctionne. Si OpenAI reste discret sur GPT-5, l’entreprise déclare ouvertement que cette version de son IA est en développement. Son PDG Sam Altman a même révélé quelques détails à l’Université de Stanford.

GPT-5 est « beaucoup plus intelligent que GPT-4 »

Les projets d’OpenAI semblent audacieux, puisque Sam Altman a déclaré que « GPT-4 est le modèle le plus stupide que chacun d’entre vous aura à utiliser à nouveau, et de loin ». Il avait déjà mis en cause la capacité de raisonnement de son LLM et cela semblait être sa priorité. Difficile de croire qu’il parle de la concurrence du côté de Google par exemple : il sous-entend explicitement qu’il parle du futur de GPT-4, à savoir GPT-5.

Pour lui, GPT-4 est « un peu nul », quand GPT-5 devrait être « vraiment bon, du genre matériellement meilleur » et « beaucoup plus intelligent que GPT-4 ». Dans les ambitions précédemment abordées, Sam Altman avait déclaré vouloir que ChatGPT traite de la vidéo, l’idée étant d’avoir un outil multimodal. Entre-temps, l’outil de génération de vidéos Sora est arrivé. Aussi, Sam Altman souhaitait ajouter réellement « la capacité de vous connaître, de connaître votre courrier électronique, votre calendrier, la façon dont vous souhaitez prendre vos rendez-vous, la connexion à d’autres sources de données externes ». Le PDG en a même profité pour parler de GPT-6, qui sera logiquement meilleur que GPT-5. Pas plus de précisions toutefois.

OpenAI peut dépenser sans compter et ne s’en prive pas

Début 2023, on apprenait que Microsoft avait dépensé pas moins de 10 milliards de dollars dans OpenAI, afin d’obtenir des droits d’utilisation de ses technologies d’intelligence artificielle. Un beau butin qui se complète d’autres investissements : de quoi dépenser sans compter. De l’argent, OpenAI en a besoin : l’entreprise dépenserait 700 000 dollars par jour rien que pour faire fonctionner ChatGPT. En 2023, OpenAI aurait dépensé plus de 520 millions de dollars pour son chatbot.

