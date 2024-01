GPT-5 : OpenAI travaille bien sur la future version de ChatGPT

Interrogé par Bill Gates dans le cadre d'un podcast, le PDG d'OpenAI Sam Altman a révélé travailler une nouvelle version du LLM de ChatGPT, qui pourrait être GPT-5. De quoi entrevoir les futures améliorations du chatbot d'IA.

Quelque temps après l’arrivée de GPT-4, le LLM d’OpenAI qui alimente ChatGPT, tous les regards se tournaient déjà vers GPT-5. Cependant, l’entreprise à l’origine de ce modèle d’intelligence artificielle avait précisé ne pas encore travailler dessus. Dans le dernier épisode du podcast Unconfuse Me de Bill Gates, le PDG d’OpenAI Sam Altman a confirmé que des améliorations de ChatGPT étaient en développement. On en connaît déjà quelques nouveautés et ce pourrait bien être pour GPT-5.

ChatGPT pourrait interpréter de la vidéo

Sam Altman l’assume totalement, sans parler explicitement de GPT-5 : il souhaite que ChatGPT puisse traiter de la vidéo. En répondant à Bill Gates, il déclare avoir été surpris de la réaction des utilisateurs après l’arrivée des images et de l’audio dans le chatbot. L’idée est en fait d’avoir un chatbot entièrement multimodal, qui puisse s’appuyer sur n’importe quel type de contenu.

ChatGPT pourrait alors non seulement interpréter des vidéos pour les analyser, mais aussi en générer. Il s’agirait d’une importante évolution par rapport à GPT-4. La dernière version du LLM de la société permet de gérer des images et d’en générer grâce à Dall-E, une autre IA d’OpenAI. Comme le fait remarquer 01net, l’entreprise avait déjà indiqué travailler sur un outil de génération de vidéos.

Les autres améliorations que pourrait apporter GPT-5

Le PDG d’OpenAI a également parlé des limites actuelles de GPT-4. Il a mis en cause la capacité de raisonnement qui semble être sa priorité. ChatGPT devrait à l’avenir être plus fiable.

L’autre grand axe, c’est l’adaptabilité et la personnalisation. Cela passe par la possibilité d’utiliser ses propres données : « la capacité de vous connaître, de connaître votre courrier électronique, votre calendrier, la façon dont vous souhaitez prendre vos rendez-vous, la connexion à d’autres sources de données externes », d’après les mots de Sam Altman. C’est ce que fait progressivement déjà ChatGPT, avec le lancement récent d’une boutique de chatbots dédiés à des usages précis.

Plus largement, le PDG d’OpenAI voit dans l’outil qu’il commercialise un outil de productivité, dont l’évolution est longue et continue. Selon lui, les chatbots comme ChatGPT seront capables de faire davantage de choses, y compris ce que des employés peuvent faire. Il y voit un changement sociétal vers d’autres formes de travail. Là où ça fonctionne le mieux, c’est dans la programmation informatique : « à l’heure actuelle, nous pouvons peut-être accélérer par trois le temps de travail d’un programmeur. »

