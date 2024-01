GPT Store : à quoi va servir cette boutique pleine de ChatGPT modifiés

OpenAI a lancé le GPT Store : il s'agit d'une boutique qui propose l'accès à différents chatbots basés sur ChatGPT et/ou Dall-E. L'idée est de proposer une expérience configurée pour un usage précis, contrairement à ce que permet ChatGPT de base.

L’une des nombreuses critiques faites à ChatGPT, c’est que s’il sait tout, il n’est spécialisé en rien. Ce qui limite à quel point on peut le pousser dans nos usages. C’est là qu’OpenAI tente d’apporter une réponse avec GPT Store, une boutique de GPT, d’outils basés sur ChatGPT et Dall-E.

De l’assistant d’écriture à votre prochain guide de montagne

C’est sur son blog qu’OpenAI a annoncé ce 10 janvier le lancement de GPT Store. Il y a deux mois, l’entreprise lançait la possibilité de créer des GPTs, des outils fondés sur ses LLM et ses modèles de génération d’images. Leur nom vient de « Generative Pre-trained Transformers », autrement dit ce sont des modèles d’intelligence artificielle qui peuvent être entraînées à l’aide de grandes quantités de données textuelles et/ou visuelles. L’idée d’OpenAI, c’est de permettre à d’autres sociétés de créer leurs propres versions miniatures de ChatGPT ou Dall-E, mais spécialisées dans une seule tâche (ou quelques-unes). Cela permet d’affiner les réponses qu’ils donnent, contrairement à ChatGPT, qui par sa conception, reste parfois trop général. Selon OpenAI, jusqu’à maintenant plus de trois millions de GPTs ont été créés.

Plusieurs catégories sont présentes. Il y a bien sûr tous les outils permettant d’utiliser Dall-E. Certains sont spécialisés dans les logos, d’autres dans la réinterprétation. Il y a des GPTs dédiés à la rédaction (optimisée pour les moteurs de recherche notamment), pour humaniser un écrit ou bien d’autres à la recherche et à l’analyse.

Plusieurs sont évidemment proposés comme des assistants à la programmation informatique, tandis que d’autres sont spécialisés dans l’éducation, nourris par davantage de données que ce dont dispose GPT-4.

Pour en profiter, il faut un abonnement ChatGPT Plus

Désormais, ceux qui ont créé des GPTs peuvent les publier sur le GPT Store. Il s’agit d’une boutique accessible aux utilisateurs de ChatGPT Plus, Team et Enterprise, les différents abonnements payants de ChatGPT. OpenAI réalise certaines vérifications pour que les GPTs mis en ligne respectent sa politique. L’examen en place est humain et automatisé ; de plus il existe un système de signalements.

L’intérêt pour les créateurs de ces outils, c’est de gagner de l’arrgent. OpenAI lancera dans les prochaines semaines un programme de rémunération, uniquement disponible aux États-Unis. Les créateurs gagneront de l’argent en fonction de l’engagement des utilisateurs. Et puisque pour les utiliser, il faut un abonnement, c’est accord gagnant-gagnant que propose OpenAI.

ChatGPT Team : la version collaborative et sécurisée du chatbot

Dans le même temps, OpenAI a présenté ChatGPT Team, sur son blog également. Il s’agit d’une nouvelle formule d’abonnement à destination des « équipes », des entreprises par exemple. Elle comprend tous les avantages de ChatGPT Enterprise, comme l’accès à GPT-4 ou encore à Dall-E 3. L’idée est d’en plus proposer l’accès aux GPTs du GPT Store, mais de manière sécurisée.

C’est aussi la formule payante qui permet de créer ses propres GPTs, pour ceux qui souhaitent créer des chatbots plus précis et surtout plus adaptés à leurs tâches. L’abonnement est facturé 25 dollars par mois et par utilisateur.

