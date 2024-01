ChatGPT voudrait s’attaquer à Google Assistant sur Android

Le code source de la dernière version Android de ChatGPT suggère qu'OpenAI voudrait faire de son chatbot un assistant vocal, à l'instar de Google Assistant. De quoi s'attaquer à un marché en perte de vitesse avec une innovation importante.

L’entreprise OpenAI pourrait bien s’attaquer à un marché de Google : celui des assistants vocaux sur Android. Sur les smartphones Android, c’est Google Assistant qui caracole en tête depuis longtemps. Mais avec ChatGPT, il pourrait bien avoir un concurrent sérieux, si l’on en croit les découvertes d’Android Authority dans le code source de l’application.

Une fonction d’assistant vocal cachée dans ChatGPT

Une nouvelle fonctionnalité a été découverte dans le code de l’application, désactivée par défaut. Une fois activée et lancée manuellement, une animation tourbillonnante apparaît : c’est la même que ChatGPT Voice. Pour rappel, il s’agit de la fonction de « discussion vocale » avec le chatbot. L’idée semble de pouvoir l’activer n’importe quand, même lorsqu’on n’est pas dans l’application ChatGPT. Pour l’instant, il semble impossible de l’utiliser correctement, ce qui sous-entend probablement qu’elle n’est pas tout à fait prête. Le code pour utiliser ChatGPT en tant qu’assistant vocal par défaut dans Android paraît ne pas être complet. Mais selon le journaliste expert d’Android Mishaal Rahman, tout cela laisse penser qu’OpenAI a bien l’intention de faire de son chatbot un assistant vocal qu’on pourrait lancer en appuyant sur un bouton, en faisant un geste.

OpenAI semble vouloir faciliter l’utilisation de ChatGPT. Récemment, une nouvelle tuile, un nouveau paramètre rapide, a été ajouté dans le code source de l’application. Cela permet de lancer ChatGPT Voice depuis les paramètres rapides, sans avoir à aller chercher l’application. Selon Mishaal Rahman, cette fonctionnalité nécessiterait de disposer d’un abonnement ChatGPT Plus : pour le moment, elle n’est pas fonctionnelle. Il est également possible que l’usage de ChatGPT en tant qu’assistant vocal soit payant.

Pourquoi les LLM pourraient être meilleurs que les assistants vocaux

Le souci avec les assistants vocaux, c’est qu’ils sont souvent peu « intelligents », dans le sens où ils peinent à tenir de réelles conversations, manquent de spontanéité dans leurs réponses et interprètent les questions au sens propre. C’est là que les LLM (ou grands modèles de langage) ont leur carte à jouer : grâce à leur conception d’intelligence artificielle différente, ils sont capables de mieux « comprendre » leurs utilisateurs, mais également de mieux leur répondre.

Même Google semble faire volte-face concernant les assistants vocaux, en développant son propre grand modèle de langage, Gemini. Et son propre chatbot, Google Bard, lancé depuis plusieurs mois. L’application Android arrivera prochainement : il s’agit d’Assistant with Bard. On peut d’ailleurs penser que d’ici quelques mois ou quelques années, Assistant with Bard remplacera la technologie qui fait fonctionner Google Assistant, complètement ou partiellement. C’est pour cela qu’OpenAI a tout intérêt à lancer son assistant vocal : grappiller des parts de marché à Google, mais aussi à Amazon avec Alexa par exemple.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.