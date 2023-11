Amazfit GTR 3 Pro : la montre qui fait fondre son prix avant vos calories

Une montre ou un bracelet connecté peut être un bon outil pour se motiver à se remettre au sport, les entraînements deviennent plus ludiques et jouissifs avec les conseils et bilans prodigués par un coach virtuel. Beaucoup de modèles sont onéreux mais Amazfit propose de son côté des montres connectées à un excellent rapport qualité-prix, telles que la GTR 3 Pro dont le prix chute de 199,90 euros à 118 euros chez AliExpress durant le Single Day.

Avec la GTR 3 Pro, Amazfit se lance sur le segment des montres/bracelets connectés haut de gamme et délivre ici un modèle qui va à l’essentiel tout en se montrant efficace. On se demande toutefois ce que peut bien proposer une montre dite haut de gamme avec un prix de lancement de 199 euros. Et même à seulement 118 euros durant ce Single Day puisque l’Amazfit GTR 3 Pro bénéficie actuellement d’une réduction de 80 euros.

L’Amazfit GTR 3 Pro en quelques points

Un design soigné avec un écran lumineux

Un GPS précis et un suivi santé efficace

Une autonomie de plusieurs jours

Au lieu de 199,90 euros habituellement, l’Amazfit GTR 3 Pro est maintenant disponible en promotion à 118 euros chez AliExpress grâce au code promo FR15. Idem pour l’Amazfit GTR 3 qui voit son prix chuter de 159,90 euros à 90 euros chez le même marchand grâce au code promo D11FR08.

Une montre premium plus endurante qu’une Apple Watch

Pour sa montre connectée haut de gamme, Amazfit a opté pour un boîtier rond, un format classique mais qui ne manque pas d’élégance et qui ferait presque penser à une certaine Samsung Galaxy Watch4 Classic. Elle est certifiée 5 ATM et résiste donc à une immersion jusqu’à 50 mètres de profondeur. L’écran tactile de 1,45 pouces est une dalle AMOLED en définition 480 x 480 pixels, en plus d’un excellent rapport de contraste, le constructeur chinois annonce une luminosité de 1 000 cd/m² et propose même un mode Always-On.

Niveau autonomie, l’Amazfit GTR 3 Pro s’en sort beaucoup mieux que certaines smartwatches haut de gamme (coucou Apple !). Le constructeur communique une autonomie de 12 jours en utilisation classique et de 6 jours en utilisation intensive tandis que le GPS fait tomber cette durée à 35 heures. C’est fort pour une montre à 200 euros. Pour ce qui est de la recharge, notre test à mesuré une durée de 1h44 pour faire passer la batterie de 0 à 100 % et en une heure, elle avait déjà récupéré 88 % de sa capacité.

Les sacrifices inévitables pour arriver à ce prix

L’Amazfit GTR 3 Pro tourne sous Zepp OS, une interface venant d’une marque cousine et qui se trouve être un fardeau pour cette montre. Durant notre test, nous avons relevé plusieurs ralentissements lors de la navigation sur l’interface mais surtout l’impossibilité d’installer des applications de développeurs tiers. Il est donc impossible d’écouter sa playlist Spotify pendant son jogging ou d’utiliser l’application de running de Strava, on peut toutefois se servir de l’application Zepp pour exporter ses données vers les applications sportives installées sur son smartphone.

Cette montre parvient toutefois à se rattraper avec son suivi sport et santé complet, avec son cardiofréquencemètre et son oxymètre, elle peut mesurer les performances dans 18 disciplines sportives mais aussi assurer un suivi du sommeil et mesurer le niveau de stress. Pour ce qui est du GPS, il se montre étonnamment réactif dans la localisation et précis. Dans notre test, le tracé ne variait pas grandement de celui du GPS du smartphone via l’application Strava.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Amazfit GTR 3 Pro.

Ne ratez pas les autres bonnes affaires du Single Day

Le Single Day commence le samedi 11 novembre dès 9h du matin. Techniquement, l’événement est censé ne durer qu’une seule journée, mais attendez-vous à ce que les différents e-commerçants participants prolongent la durée des promotions jusqu’à concorder avec le lancement de la Black Week, qui aura lieu le vendredi 17 novembre prochain.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires :

