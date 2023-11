Google, Xiaomi, Samsung, Nothing… les marques de smartphone sont à prix bas pour le Single Day

Cette année, le Single Day est particulièrement intéressant, surtout grâce à des fortes promotions sur les meilleurs smartphones du moment, en passant par le Google Pixel 8 Pro pour le haut de gamme ou encore le célèbre Samsung Galaxy A54 pour le milieu de gamme.

Si vous attendiez absolument le Black Friday pour acheter un nouveau smartphone, vous feriez peut-être mieux de jeter un coup d’œil à cette sélection du Single Day. Il y a des marques très connues comme Google, Samsung ou Xiaomi et ce ne sont pas des anciens modèles qui sont à prix cassé !

Single Day : les meilleures offres smartphones

Samsung Galaxy A54

Un sublime écran Super AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,4 pouces

Jusqu’à cinq ans de mise à jour

Deux jours d’autonomie sans forcer

Lancé à 499 euros, puis réduit à 309 euros, le Samsung Galaxy A54 (8+128 Go) est désormais affiché à 279 euros sur Rakuten grâce au code promo SINGLES30. De plus, en adhérant au Club R, vous aurez droit à 15,45 euros offerts sur votre prochaine commande.

Xiaomi Redmi Note 12S

Un écran Amoled FHD+ de 6,43 pouces à 90 Hz

Une puce entrée de gamme efficace : Helio G96

Une autonomie musclée

Au départ proposé à 299 euros, le Xiaomi Redmi Note 12S est aujourd’hui en promotion à 180 euros sur le site Cdiscount grâce au code 11ONZE.

Le Xiaomi Redmi Note 12 est également en promotion à 155 euros au lieu de 249 euros sur le site AliExpress avec le code FR15.

Xiaomi Poco X5

Un grand écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Les performances d’un Qualcomm Snapdragon 695

Une batterie de 5 000 mAh avec une recharge de 33 W

Au lieu de 299,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco X5 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 199 euros chez Cdiscount grâce au code promo 11ONZE.

Google Pixel 7a

Un format compact et un écran très bien calibré

Ultra à l’aise en photo

La Pixel Experience à petit prix

Disponible à 509 euros à sa sortie, le Google Pixel 7a chute aujourd’hui à 339 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50. On trouve également le Pixel 6a à seulement 250 euros avec le code promo FR50.

Google Pixel 7

Le meilleur photophone dans sa tranche de prix

Un écran AMOLED bien calibré

La qualité de Pixel Experience

Au lieu de 649 euros habituellement, le Google Pixel 7 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez AliExpress grâce au code promo FR50.

Nothing Phone (1)

Un design original accompagné de glyphes

Un écran 120 Hz et une puissance en jeu 3D

Un capteur principal efficace et un OS agréable

Au départ à 469 euros, le Nothing Phone (1) dans sa version 8 + 128 Go est aujourd’hui remisé à 289 euros sur le site AliExpress grâce au code FR50. On trouve également le récent Nothing Phone (2) à 519 euros au lieu de 619 euros avec le code promo FR100.

Google Pixel 8 et 8 Pro

L’un des meilleurs photophones du marché

Les nouvelles fonctionnalités IA

Un écran très bien calibré

7 ans de mises à jour OS !

Au lieu de 1 099 euros habituellement, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 899 euros chez AliExpress grâce au code promo FR100. Quant au Google Pixel 8 (128 Go), il est également en promotion à 599 euros au lieu de 799 euros chez le même marchand grâce au code promo FR100.

Xiaomi Poco F5 Pro

Un bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Un Snapdragon 8+ Gen 1 dans le ventre

Une bonne autonomie avec recharge de 67 W

Au lieu de 649,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco F5 Pro (512 Go) est maintenant disponible en promotion à 399,90 euros en boutique officielle grâce à une réduction de 200 euros et au code promo USER50 qui applique une baisse supplémentaire de 50 euros. Attention ! Cette promotion prend fin demain soir, le 11 novembre.

