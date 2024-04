Un balai aspirateur sans fil à moins de 180 € ? C’est possible grâce à cette offre Amazon

Les aspirateurs balais ont la cote, ces appareils promettent en effet plus de puissance et de maniabilité qu'un aspirateur classique, mais les tarifs moyens sur ce marché grimpent haut. On retient particulièrement les aspirateurs balais de Dyson, mais il faut savoir que Dreame en propose également, et ce, à un meilleur rapport qualité-prix ! Comme pour le Dreame R10 en promotion à 179 euros au lieu de 229 euros chez Amazon.

Lorsqu’il est question d’aspirateur-balai sans fil, on pense le plus souvent à Dyson en premier lieu. Le constructeur britannique est la référence n°1 sur ce marché et on retient plusieurs modèles aussi performants qu’ils sont onéreux. Il a fallu attendre un peu pour que d’autres fabricants investissent ce marché avec des modèles plus abordables, comme le chinois Dreame avec son R10. Chez Amazon, le Dreame R10 lancé à seulement 229 euros devient encore moins cher avec cette réduction de 22 %.

Le Dreame R10 en résumé

Un design léger, discret et plusieurs accessoires mis à disposition

Une puissance de 120 AW avec trois modes d’aspiration

Une autonomie d’une heure en mode Éco

Au lieu de 229 euros à son lancement, le Dreame R10 est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Amazon.

Aussi ergonomique qu’un Dyson haut de gamme

Niveau design, le Dreame R10 ressemble assez à ce que propose Dyson avec une apparence discrète se composant essentiellement du collecteur cylindrique et du tube d’aspiration. À l’instar des modèles du rival britannique, le Dreame R10 est plutôt agréable à manipuler et peut même se changer en aspirateur à main en remplaçant simplement la brosse principale pour un accessoire plus court. Cet aspirateur-balai doit toutefois se passer d’un écran de contrôle, on retrouve à la place une gâchette pour passer d’un mode d’aspiration à l’autre.

Dreame s’inspire de Dyson également au niveau des accessoires, et plus précisément de la brosse principale. Cette dernière est dotée de deux LED à l’avant afin d’éclairer les saletés sur son passage, mais niveau efficacité, on doute que ce système ne parvienne à la cheville du détecteur de particules du Dyson V15. En ce qui concerne l’entretien, on retrouve là aussi un système Point & Shoot pour vider le bac à poussières de 600 ml sans avoir à se salir les mains. Les filtres peuvent aussi être retirés pour les nettoyer.

Les performances d’un modèle premier prix

Le Dreame R10 est un aspirateur-balai d’entrée de gamme, il ne faut donc pas s’attendre à une puissance décoiffante de sa part. Le constructeur chinois communique des performances en aspiration de l’ordre de 120 W, cela reste correct pour nettoyer des sols durs ou un canapé, mais il faut compter plusieurs allers-retours sur les tapis et les autres surfaces textiles. Trois modes d’aspiration sont proposés : le mode Éco, le mode Standard et le mode Turbo, ce dernier étant le plus puissant mais aussi le moins endurant.

Rappelons que l’autonomie est le défaut principal des aspirateurs balais, mais celle de 60 minutes du Dreame R10 (en mode Éco et sans accessoire motorisé) est amplement suffisante pour nettoyer en profondeur une petite ou moyenne surface. Pour vous en donner une idée, je possède un modèle concurrent doté de la même autonomie et il est en mesure de nettoyer mon appartement de 35 m² deux fois sur une seule charge. Enfin, pour ce qui est de la recharge, il faut attendre dans les 3h30.

