La fin de TP-Link ? Les États-Unis s’inquiètent des failles de sécurité de leurs routeurs

Leader incontesté du marché des routeurs aux États-Unis, TP-Link fait face à une menace : une possible interdiction sur le sol américain pour des raisons de sécurité nationale.

Est-ce que toutes les marques chinoises passeront par là ? Les routeurs TP-Link se retrouvent au centre d’une enquête gouvernementale américaine qui pourrait aboutir à leur interdiction pure et simple sur le territoire américain.

65 % de parts de marché

Avec près de 65 % du marché américain des routeurs, TP-Link s’est imposé comme le choix par défaut pour de nombreux consommateurs et entreprises.

Ce succès s’explique notamment par des prix attractifs et une facilité d’utilisation qui ont séduit jusqu’aux agences gouvernementales américaines.

Paradoxalement, c’est cette omniprésence qui inquiète aujourd’hui les autorités américaines, alors que des liens entre ces appareils et des cyberattaques d’origine chinoise auraient été établis.

Les failles de sécurité récurrentes de ces routeurs ne sont pas nouvelles, mais leur exploitation par des groupes de hackers liés au gouvernement chinois a fait monter la tension d’un cran.

Microsoft a notamment identifié un important botnet composé majoritairement de routeurs TP-Link, utilisé pour des attaques contre son service cloud Azure.

Aucune preuve

Si aucune preuve directe n’implique TP-Link dans une collaboration active avec le gouvernement chinois, plusieurs éléments troublants ont attiré l’attention des enquêteurs. Les vulnérabilités non corrigées, le manque de communication avec les chercheurs en sécurité, et la présence de ces routeurs dans des infrastructures sensibles comme les bases militaires américaines constituent un cocktail particulièrement alarmant.

La question des prix pratiqués par TP-Link fait également l’objet d’une enquête du ministère de la Justice, qui soupçonne des pratiques anti-concurrentielles visant à établir un monopole.

Les autorités américaines y voient les contours d’une possible stratégie d’infiltration à grande échelle du marché américain. Dans tous les cas, les alternatives comme Ubigi, Cisco ou Netgear existent, mais à des prix généralement plus élevés.

