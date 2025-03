Google corrige 43 failles de sécurité sur Android, installez vite la mise à jour

Google vient de déployer une mise à jour cruciale pour Android, corrigeant pas moins de 43 vulnérabilités de sécurité. Parmi elles, deux failles zero-day font l’objet d’une exploitation active, rendant la mise à jour particulièrement urgente.

Une nouvelle vague de correctifs vient d’être déployée dans le cadre du bulletin de sécurité Android de mars 2025. Elle concerne un large éventail de problèmes, allant de failles permettant l’exécution de code à distance à des vulnérabilités spécifiques aux composants Qualcomm et MediaTek.

Deux failles zero-day, identifiées sous les références CVE-2024-43093 et CVE-2024-50302, sont classées comme des problèmes d’élévation de privilèges. La première permet l’accès à des données sensibles en contournant un filtre de chemin de fichier, tandis que la seconde, liée au noyau Linux, aurait été exploitée par les autorités serbes pour déverrouiller des appareils confisqués. Ces correctifs s’appliquent à Android 15, mais aussi aux versions versions 12, 12L, 13 et 14 de l’OS, avec une date de patch fixée au 5 mars 2025.

Une mise à jour essentielle pour la sécurité des utilisateurs

L’importance de cette mise à jour ne saurait être sous-estimée. Les failles zero-day, en particulier, représentent un risque immédiat, car elles sont connues et potentiellement exploitées avant même que les développeurs n’aient eu le temps de les corriger. Bien que l’exploitation actuelle semble limitée, il est crucial que les utilisateurs protègent leurs appareils avant que d’autres acteurs malveillants ne profitent de ces vulnérabilités.

Google a non seulement corrigé ces failles pour ses propres appareils Pixel, mais a également alerté les autres fabricants comme Samsung, Motorola et OnePlus. Les appareils fonctionnant sous Android 10 et versions ultérieures peuvent recevoir à la fois des mises à jour de sécurité et des mises à jour du système Google Play.

Pour vérifier si votre appareil Android a bien reçu la mise à jour, rendez-vous dans les paramètres de votre appareil. Recherchez la section « À propos du téléphone », puis « Version Android » pour connaître votre version actuelle. Ensuite, allez dans « Système » puis « Mise à jour du logiciel » ou « Mise à jour du système » pour vérifier la disponibilité des correctifs. Suivez les instructions à l’écran pour télécharger et installer les mises à jour disponibles.