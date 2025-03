Google Pixel : la mise à jour de mars affecte le retour haptique

Les dernières mises à jour de Google changeraient l’intensité du retour haptique de certains Pixel, provoquant des dysfonctionnements.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Une mise à jour dont se serait bien passée Google. À l’occasion de son dernier Pixel Drop, Google a fait le plein de nouveautés pour les smartphones de la gamme Pixel. Au programme, on retrouve des améliorations bienvenues comme l’arrivée des communications satellites en Europe ou encore une meilleure gestion des captures d’écrans. Cependant, une mise à jour vient noircir le tableau : certains utilisateurs sentiraient un changement du retour haptique affectant particulièrement d’anciens modèles de la gamme.

Un souci pour les Pixel 7 et 8

De multiples retours sur Reddit suggèrent que ce problème affecterait spécifiquement les utilisateurs de Pixel 7 et 8, rapporte Android Police. Les usagers de ces Pixel, indiquent que l’intensité du retour haptique serait bien plus forte qu’habituellement.

Ce changement, provoquerait une sensation de retard lors de la saisie sur le clavier et modifierait la sensation de navigation. Certains usagers sur Reddit comparent ce changement à un retour haptique « élastique, comme on le trouve sur certains appareils de milieu de gamme. ». Les utilisateurs des Pixel 9 n’auraient, eux, rencontré aucun souci de ce type.

Pour le moment, Google n’a pas précisé de changement du retour haptique sur ses Pixel. Il se pourrait donc que cela, s’il est avéré par l’entreprise, soit une erreur et puisse être résolu à l’issue d’un prochain correctif de sécurité. En l’attendant, il reste possible de désactiver ce retour haptique ou bien de le réduire à sa plus faible intensité, faute de mieux.