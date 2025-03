Google améliore la gestion des captures d’écrans sur ses Pixels

Google commence le mois de mars avec une avalanche de mise à jour pour ses Pixel dont une qui va grandement améliorer la manière de faire des captures d’écrans.

Google fait le plein de nouveautés pour ses smartphones Pixels et ses montres connectées. Au programme, si l’on retrouve de l’intelligence artificielle à tout-va avec une implémentation toujours plus importante de Gemini, on y retrouve aussi une mise bienvenue pour Pixel Screenshots. Dévoilée avec le Google Pixel 9, cette application va gagner en utilité pour les personnes qui ont la capture d’écran facile.

Une capture d’écran plus organisée

Dans son dernier Pixel Drop, Google annonce que Pixel Screenshots proposera automatiquement à ses utilisateurs d’ajouter des captures d’écrans sans catégories à des catégories déjà enregistrées. Par exemple, si un utilisateur réalise une capture d’écran d’une jaquette de jeux vidéo, l’application pourra recommander de l’ajouter dans un dossier déjà mis en place. L’application suggère également, en haut de chacune des catégories, des photos qui pourraient y correspondre. Libre à l’utilisateur de les y ajouter ou non.

L’application Pixel Screenshots va améliorer l’organisation des captures d’écran sur les Pixel 9. // Source : Google

Pour le moment, l’application Pixel Screenshots est disponible aux États-Unis et en anglais sur les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Google indique, par ailleurs, que les utilisateurs de Pixel au Japon et en Allemagne devraient bientôt en bénéficier. Un premier pas européen qui laisse espérer un déploiement plus massif en Europe.