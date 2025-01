Google dévoile de nouvelles fonctionnalités Gemini pour les smartphones Pixel

Google déploie une série de mises à jour pour Gemini sur les smartphones Pixel, de quoi rendre l’IA encore plus intelligente. Voici toutes les nouveautés.

Gemini se met à jour sur les smartphones Pixel, avec notamment l’arrivée de Gemini Live. Cette fonctionnalité permet désormais d’analyser et de discuter en temps réel de contenus multimédias variés. Les utilisateurs pourront dialoguer avec l’assistant à propos d’images, de fichiers et même de vidéos YouTube, le tout de manière entièrement interactive.

Cette mise à jour, disponible initialement sur la série Pixel 9, s’étendra prochainement aux modèles Pixel 6 et ultérieurs. Désormais, Gemini a la capacité de comprendre et commenter le contenu en profondeur. Par exemple, en visionnant une vidéo, les utilisateurs pourront obtenir des analyses détaillées et poser des questions précises.

Gemini fait le plein de nouveautés sur les smartphones Pixel

Parallèlement, Google introduit Gemini Deep Research, une fonctionnalité destinée aux abonnés Gemini Advanced. Cet outil permet de parcourir des centaines de sites web et de générer des rapports synthétiques accompagnés de liens sources. Les possesseurs de Pixel 9 Pro bénéficient d’ailleurs d’un abonnement de 12 mois, tandis que les nouveaux propriétaires de Galaxy S25 ont droit à 6 mois offerts.

Une autre innovation concerne Circle to Search avec les aperçus par intelligence artificielle. Cette fonctionnalité permet désormais de rechercher instantanément des informations en entourant simplement un élément à l’écran. Qu’il s’agisse d’une image, d’un numéro de téléphone ou d’une adresse web, Gemini fournira immédiatement un résumé contextuel.

La firme a également amélioré les capacités multi-extensions de Gemini. Les utilisateurs peuvent désormais combiner plusieurs actions dans une même requête. Un exemple concret : demander des recettes riches en protéines et les sauvegarder directement dans Google Keep, ou rechercher des activités locales et les partager via Google Messages.

Initialement réservées aux Pixel 9, ces nouveautés devraient progressivement s’étendre à d’autres appareils Android dans les semaines à venir. Google annonce aussi l’arrivée du Project Astra, qui devrait prochainement intégrer le partage d’écran et la diffusion vidéo en direct dans l’application Gemini.