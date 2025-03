Les anciens Google Pixel gagnent en réactivité grâce à une mise à jour discrète

Les propriétaires de Pixel âgés constatent une amélioration inattendue de leurs appareils. Cette semaine, Google a discrètement intégré une mise à jour du noyau Linux dans son correctif de sécurité de mars 2025, déployé pour les smartphones Pixel éligibles.

Google Pixel 8 Pro // Source : Frandroid

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’anciens smartphones Pixel, Google vient de procéder à un changement technique qui concerne principalement les modèles équipés de processeurs Tensor G3 ou antérieurs, comme les Pixel 6, 7, 8, ainsi que le Pixel Fold et la tablette Pixel. Ces appareils utilisaient jusqu’ici le noyau Linux 5.10.x, désormais remplacé par la version 6.1.x. Cette dernière était déjà présente sur les Pixel 9, mais c’est la première fois qu’elle atteint les anciennes générations via une mise à jour stable. Bien que non annoncée officiellement, cette modification a été repérée par des utilisateurs sur Reddit, puis confirmée par des développeurs.

Plusieurs témoignages évoquent des gains de performance notables. Sur les forums, un utilisateur du Pixel 7 souligne une réactivité accrue depuis l’installation du correctif. Un autre, possesseur d’un Pixel 6a, mentionne une autonomie prolongée. Bien qu’aucun lien direct ne soit établi, ces retours coïncident avec la mise à jour du noyau. Parallèlement, le Pixel 8 Pro bénéficierait aussi d’une révision de sa version de baseband, réduisant potentiellement la consommation en arrière-plan.

Une longévité logicielle renforcée

Le programme Longevity GRF, dédié à la maintenance des appareils Tensor, joue ici un rôle clé. Un rapport de janvier 2024 anticipait déjà cette migration vers le noyau 6.1.x, finalement effective plus d’un an après.

Pour vérifier si leur appareil est concerné, les utilisateurs peuvent accéder à Paramètres → À propos du téléphone → Version d’Android, puis consulter la section Version du noyau. Les versions bêta ou développeur avaient déjà reçu cette mise à jour en amont. Et vous, avez-vous constaté que votre Pixel était plus réactif qu’avant depuis quelques jours ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.