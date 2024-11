Android : une fonction discrète mais pratique pour contrôler le temps d’écran sur smartphone

Google est en plein déploiement d’une nouvelle fonctionnalité censée vous aider à mieux contrôler votre temps d’écran. Pour cela, une notification de temps passé dans une application pourra être mise en place par l’utilisateur.

Repérée par Android Authority, cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement sur les smartphones Android. Elle se présente sous la forme d’une pastille qui apparaît après un laps de temps préconfiguré dans les applications sélectionnées, indiquant le temps passé en minutes.

Comme le montrent ces captures d’écran, la pastille qui apparaît dans la partie supérieure de l’application est plutôt discrète. Pensée dans une optique incitative, cette notification mise sur la responsabilité de l’utilisateur — pour son bien-être personnel — plutôt que sur le fait de verrouiller drastiquement l’usage de l’application en question.

S’inscrivant dans le contexte des fonctionnalités de Google pour le bien-être numérique, le rappel de temps d’écran par application pourrait aider certains utilisateurs à décrocher de certaines plateformes addictives… à condition de réussir à s’y tenir !

